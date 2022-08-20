https://sputnikarabic.ae/20220820/أصحاب-الهمم-مشروع-فني-تربوي-يطلقه-أصغر-صحفي-في-سوريا-1066653705.html
"أصحاب الهمم".. مشروع فني تربوي يطلقه أصغر صحفي في سوريا
"أصحاب الهمم".. مشروع فني تربوي يطلقه أصغر صحفي في سوريا
الناشط الاجتماعي الاعلامي حيدر يونس أصغر عضو في اتحاد الصحفيين السوريين ومؤسس مبادرات اجتماعية شبابية منها مبادرة أصحاب الهمم، التي تحاكي الاهتمام بذوي... 20.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-20T11:42+0000
2022-08-20T11:42+0000
2022-08-20T11:42+0000
راديو
ضيف الأسبوع
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أصحاب الهمم مشروع فني تربوي يطلقه اصغر صحفي في سوريا
أصحاب الهمم مشروع فني تربوي يطلقه اصغر صحفي في سوريا
اختار هذا التوجه التربوي التعليمي بالتعاون مع وزارة التربية السورية واأطلق عملا فنيا مميزا موجه للأطفال بشكل أساسي للتعاون والتعايش والتآخي بين كافة أطياف المجتمع. وثقت أعماله مواضيع تربوية واجتماعية لتأسيس القيم وتثبيتها في عقول الأطفال منذ الصغر.حب الأرض، حب الوطن، حب التعليم والعمل هذه هي القيم التي تحملها أغاني ضيفنا الشاب السوري الناشط الإعلامي حيدر يونس.التفاصيل في الملف الصوتي المرفق
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لينا المتني
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102408/21/1024082171_530:313:2525:2308_100x100_80_0_0_92fc9fdb1b23ca64f020680f51d68d1b.jpg
الأخبار
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
لينا المتني
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102408/21/1024082171_530:313:2525:2308_100x100_80_0_0_92fc9fdb1b23ca64f020680f51d68d1b.jpg
راديو, ضيف الأسبوع, аудио
راديو, ضيف الأسبوع, аудио
"أصحاب الهمم".. مشروع فني تربوي يطلقه أصغر صحفي في سوريا
تابعنا عبر
الناشط الاجتماعي الاعلامي حيدر يونس أصغر عضو في اتحاد الصحفيين السوريين ومؤسس مبادرات اجتماعية شبابية منها مبادرة أصحاب الهمم، التي تحاكي الاهتمام بذوي الاحتياجات الخاصة وغيرها من اعمال غنائية فنية.
اختار هذا التوجه التربوي التعليمي بالتعاون مع وزارة التربية السورية واأطلق عملا فنيا مميزا موجه للأطفال بشكل أساسي للتعاون والتعايش والتآخي بين كافة أطياف المجتمع. وثقت أعماله مواضيع تربوية واجتماعية لتأسيس القيم وتثبيتها في عقول الأطفال منذ الصغر.
حب الأرض، حب الوطن، حب التعليم والعمل هذه هي القيم التي تحملها أغاني ضيفنا الشاب السوري الناشط الإعلامي حيدر يونس.
التفاصيل في الملف الصوتي المرفق