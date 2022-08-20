https://sputnikarabic.ae/20220820/ألمانيا-تم-إحاطتنا-علما-بقرار-غازبروم-الروسية-وقف-العمل-عبر-نوردستريم-للصيانة-1066648330.html
ألمانيا: تم إحاطتنا علما بقرار غازبروم الروسية وقف العمل عبر "نوردستريم" للصيانة
ألمانيا: تم إحاطتنا علما بقرار غازبروم الروسية وقف العمل عبر "نوردستريم" للصيانة
قالت الجهات الألمانية المختصة إنها أحيطت علما بقرار شركة غازبروم الروسية، وقف العمل بخط نورد ستريم للصيانة. 20.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-20T09:39+0000
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ووفقا لبيان نشره كلاوس مولر رئيس الشبكة الفيدرالية الألمانية للرقمنة عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي تويتر، أكد أن المكتب التنظيمي الألماني للطاقة أحاط الوكالة علما بقرار شركة الطاقة الروسية غازبروم بوقف نقل الغاز عبر خط أنابيب نورد ستريم لعدة أيام بسبب أعمال الصيانة والأعمال الفنية.وقال البيان: "لقد أحطنا علما بإخطار شركة غازبروم بإجراء الصيانة من 31 أغسطس إلى 2 سبتمبر"، لافتا إلى أن وكالة الشبكة الفيدرالية تراقب الوضع بالتعاون الوثيق مع وزارة الشؤون الاقتصادية والعمل المناخي".وأوضح مولر أنه "حاليًا لم يتغير نقل الغاز عبر نورد ستريم 1 ويقف عند حد العمل المعروف وهو 20% من طاقته"، حسب تعبيره.وخط أنابيب نورد ستريم 1، وهو طريق إمداد الغاز الرئيسي إلى أوروبا، ويعمل بنسبة 20% فقط من طاقته منذ منتصف يونيو.وكانت شركة غازبروم الروسية قد أعلنت أمس الجمعة أن النقل عبر خط أنابيب نورد ستريم سيتم تعليقه لمدة ثلاثة أيام، من31 أغسطس/ آب الجاري إلى 2 سبتمبر/ أيلول المقبل، بسبب الصيانة المجدولة لوحدة ضاغط الغاز العاملة الوحيدة في محطة ضاغط بورتوفايا.
https://sputnikarabic.ae/20220727/شركة-ألمانية-لنقل-الغاز-تعلن-عن-انخفاض-إمدادات-الغاز-عبر-نورد-ستريم-إلى-20-1065624337.html
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أخبار ألمانيا, أخبار روسيا اليوم
أخبار ألمانيا, أخبار روسيا اليوم
ألمانيا: تم إحاطتنا علما بقرار غازبروم الروسية وقف العمل عبر "نوردستريم" للصيانة
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قالت الجهات الألمانية المختصة إنها أحيطت علما بقرار شركة غازبروم الروسية، وقف العمل بخط نورد ستريم للصيانة.
ووفقا لبيان نشره كلاوس مولر رئيس الشبكة الفيدرالية الألمانية للرقمنة عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي تويتر، أكد أن المكتب التنظيمي الألماني للطاقة أحاط الوكالة علما بقرار شركة الطاقة الروسية
غازبروم بوقف نقل الغاز عبر خط أنابيب نورد ستريم لعدة أيام بسبب أعمال الصيانة والأعمال الفنية.
وقال البيان: "لقد أحطنا علما بإخطار شركة غازبروم بإجراء الصيانة من 31 أغسطس إلى 2 سبتمبر"، لافتا إلى أن وكالة الشبكة الفيدرالية تراقب الوضع بالتعاون الوثيق مع وزارة الشؤون الاقتصادية والعمل المناخي
".
وأوضح مولر أنه "حاليًا لم يتغير نقل الغاز عبر نورد ستريم 1 ويقف عند حد العمل المعروف وهو 20% من طاقته"، حسب تعبيره.
وخط أنابيب نورد ستريم 1، وهو طريق إمداد الغاز الرئيسي إلى أوروبا، ويعمل بنسبة 20% فقط من طاقته منذ منتصف يونيو.
وأوضحت غازبروم أن التخفيض بسبب التأخير في تشغيل شركة سيمنز الألمانية، التي فشلت في إعادة وحدات ضاغط الغاز من مصنع كندي بعد إصلاحها بسبب عقوبات أوتاوا ضد موسكو.
وكانت شركة غازبروم الروسية قد أعلنت أمس الجمعة أن النقل عبر خط أنابيب نورد ستريم سيتم تعليقه لمدة ثلاثة أيام، من31 أغسطس/ آب الجاري إلى 2 سبتمبر/ أيلول المقبل، بسبب الصيانة المجدولة
لوحدة ضاغط الغاز العاملة الوحيدة في محطة ضاغط بورتوفايا.