https://sputnikarabic.ae/20220820/أمريكية-تربي-عددا-كبيرا-من-الثعالب-في-منزلها-فيديو-1066649904.html
أمريكية تربي عددا كبيرا من الثعالب في منزلها... فيديو
أمريكية تربي عددا كبيرا من الثعالب في منزلها... فيديو
تداولت حسابات مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر سيدة تربي عددا كبيرا من الثعالب في منزلها في ولاية مينيسوتا بالولايات المتحدة الأمريكية. 20.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-20T10:05+0000
2022-08-20T10:05+0000
2022-08-20T10:05+0000
نادي الفيديو
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104446/22/1044462260_0:200:2965:1867_1920x0_80_0_0_561b3a6cc7da2f2f5f428d6cfacbc92a.jpg
ويظهر المقطع السيدة تفتح نافذة يطل من خلالها عدد كبير من الثعالب ليحصلوا على الطعام، فيما عكفت السيدة على إطعامهم بيديها وسط جو من المرح.وقال ناشرو الفيديو إن السيدة تمارس إنقاذ الحيوانات البرية لكنها تستمر حاليا في عملية إنقاذ مخصصة للثعالب، وبحسب ما يظهر في المقطع فقد تنوعت أحجام وأشكال الثعالب التي ترعاها السيدة.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104446/22/1044462260_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_3a5be1c81272d7c5cea2fc4a97082e1a.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
نادي الفيديو
أمريكية تربي عددا كبيرا من الثعالب في منزلها... فيديو
تابعنا عبر
تداولت حسابات مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر سيدة تربي عددا كبيرا من الثعالب في منزلها في ولاية مينيسوتا بالولايات المتحدة الأمريكية.
ويظهر المقطع السيدة تفتح نافذة يطل من خلالها عدد كبير من الثعالب ليحصلوا على الطعام، فيما عكفت السيدة على إطعامهم بيديها وسط جو من المرح.
وقال ناشرو الفيديو إن السيدة تمارس إنقاذ الحيوانات البرية لكنها تستمر حاليا في عملية إنقاذ مخصصة للثعالب، وبحسب ما يظهر في المقطع فقد تنوعت أحجام وأشكال الثعالب التي ترعاها السيدة.