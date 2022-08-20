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أمريكية تربي عددا كبيرا من الثعالب في منزلها... فيديو
أمريكية تربي عددا كبيرا من الثعالب في منزلها... فيديو
تداولت حسابات مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر سيدة تربي عددا كبيرا من الثعالب في منزلها في ولاية مينيسوتا بالولايات المتحدة الأمريكية. 20.08.2022, سبوتنيك عربي
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ويظهر المقطع السيدة تفتح نافذة يطل من خلالها عدد كبير من الثعالب ليحصلوا على الطعام، فيما عكفت السيدة على إطعامهم بيديها وسط جو من المرح.وقال ناشرو الفيديو إن السيدة تمارس إنقاذ الحيوانات البرية لكنها تستمر حاليا في عملية إنقاذ مخصصة للثعالب، وبحسب ما يظهر في المقطع فقد تنوعت أحجام وأشكال الثعالب التي ترعاها السيدة.
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نادي الفيديو
نادي الفيديو

أمريكية تربي عددا كبيرا من الثعالب في منزلها... فيديو

10:05 GMT 20.08.2022
© Sputnik . Maria Devakhina / الذهاب إلى بنك الصورثعلب في قفص في "بيت الثعلب الروسي" في مدينة دزيرجينسكي في محافظة موسكو 1 فبراير 2020
ثعلب في قفص في بيت الثعلب الروسي في مدينة دزيرجينسكي في محافظة موسكو 1 فبراير 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 20.08.2022
© Sputnik . Maria Devakhina
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تداولت حسابات مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر سيدة تربي عددا كبيرا من الثعالب في منزلها في ولاية مينيسوتا بالولايات المتحدة الأمريكية.
ويظهر المقطع السيدة تفتح نافذة يطل من خلالها عدد كبير من الثعالب ليحصلوا على الطعام، فيما عكفت السيدة على إطعامهم بيديها وسط جو من المرح.
وقال ناشرو الفيديو إن السيدة تمارس إنقاذ الحيوانات البرية لكنها تستمر حاليا في عملية إنقاذ مخصصة للثعالب، وبحسب ما يظهر في المقطع فقد تنوعت أحجام وأشكال الثعالب التي ترعاها السيدة.
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