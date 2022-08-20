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إرسال فريق عمل إلى تشينغهاي الصينية لتوجيه جهود الإنقاذ
إرسال فريق عمل إلى تشينغهاي الصينية لتوجيه جهود الإنقاذ
أُرسل فريق عمل إلى مقاطعة تشينغهاي بشمال غربي الصين عقب سقوط أمطار غزيرة تسببت في كارثة سيل جبلي هناك. 20.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-20T16:47+0000
2022-08-20T16:47+0000
العالم
الصين
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وحث فريق العمل، الذي أرسلته وزارة إدارة الطوارئ والمقر الوطني للسيطرة على الفيضانات والإغاثة من الجفاف، على بذل جهود شاملة للعثور على السكان العالقين وإنقاذهم، والوقاية من الكوارث الثانوية، والمساعدة في نقل السكان المتضررين من الكارثة.وأوضح الفريق أيضا أنه ينبغي بذل الجهود لاستعادة وسائل النقل والاتصالات وإمداد الطاقة بطريقة فورية. ومنذ وقوع الكارثة، أرسلت وزارة إدارة الطوارئ 604 من أفراد الإنقاذ و107 سيارات إطفاء، وفقا لوكالة "شينخوا".ورصدت الصين يوم الخميس 50 مليون يوان (نحو 7.35 مليون دولار أمريكي) من الصناديق المركزية للإغاثة في حالات الكوارث الطبيعية، لدعم عمل الإغاثة في تشينغهاي.وحتى الساعة 8 مساء أمس الجمعة، تأكدت وفاة 23 شخصا ولا يزال 8 في عداد المفقودين، بعدما ضرب فيضان محافظة داتونغ ذاتية الحكم لقوميتي هوي وتو بالمقاطعة.
https://sputnikarabic.ae/20220820/23-قتيلا-و8-مفقودين-جراء-الفيضانات-في-شمال-غربي-الصين-1066643329.html
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العالم, الصين
العالم, الصين

إرسال فريق عمل إلى تشينغهاي الصينية لتوجيه جهود الإنقاذ

16:47 GMT 20.08.2022
© AP Photo / Cao Xianxun/Xinhuaفيضانات آسيا، الصين 14 يوليو 2020
فيضانات آسيا، الصين 14 يوليو 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 20.08.2022
© AP Photo / Cao Xianxun/Xinhua
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أُرسل فريق عمل إلى مقاطعة تشينغهاي بشمال غربي الصين عقب سقوط أمطار غزيرة تسببت في كارثة سيل جبلي هناك.
وحث فريق العمل، الذي أرسلته وزارة إدارة الطوارئ والمقر الوطني للسيطرة على الفيضانات والإغاثة من الجفاف، على بذل جهود شاملة للعثور على السكان العالقين وإنقاذهم، والوقاية من الكوارث الثانوية، والمساعدة في نقل السكان المتضررين من الكارثة.
وأوضح الفريق أيضا أنه ينبغي بذل الجهود لاستعادة وسائل النقل والاتصالات وإمداد الطاقة بطريقة فورية. ومنذ وقوع الكارثة، أرسلت وزارة إدارة الطوارئ 604 من أفراد الإنقاذ و107 سيارات إطفاء، وفقا لوكالة "شينخوا".
ورصدت الصين يوم الخميس 50 مليون يوان (نحو 7.35 مليون دولار أمريكي) من الصناديق المركزية للإغاثة في حالات الكوارث الطبيعية، لدعم عمل الإغاثة في تشينغهاي.
منظر جوي يظهر سيارات تكتظ عند مدخل نفق بعد هطول أمطار غزيرة على مدينة تشنغتشو، في مقاطعة خنان، وسط الصين 22 يوليو 2021. - سبوتنيك عربي, 1920, 20.08.2022
23 قتيلا و8 مفقودين جراء الفيضانات في شمال غرب الصين
04:04 GMT
وحتى الساعة 8 مساء أمس الجمعة، تأكدت وفاة 23 شخصا ولا يزال 8 في عداد المفقودين، بعدما ضرب فيضان محافظة داتونغ ذاتية الحكم لقوميتي هوي وتو بالمقاطعة.
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