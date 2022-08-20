https://sputnikarabic.ae/20220820/إعلام-ألمانيا-تخطط-لمنح-أولوية-مرور-السكك-الحديدية-لقطارات-الشحن-التي-تحمل-الوقود-1066652148.html
إعلام: ألمانيا تخطط لمنح أولوية مرور السكك الحديدية لقطارات الشحن التي تحمل الوقود
إعلام: ألمانيا تخطط لمنح أولوية مرور السكك الحديدية لقطارات الشحن التي تحمل الوقود
تعتزم السلطات الألمانية منح أولوية المرور للقطارات التي تحمل الفحم والنفط والغاز في ظل ظروف أزمة الطاقة، بينما تعطى الأولوية عادة لقطارات الركاب، حسبما ذكرت... 20.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-20T11:06+0000
2022-08-20T11:06+0000
2022-08-20T11:06+0000
العالم
أخبار ألمانيا
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وقد أثارت مناقشة هذه الخطط جدلا في الحكومة الألمانية؛ ومع ذلك، يتفق شركاء الائتلاف الحاكم على أن قطارات الشحن يجب أن يكون لها حق الأولوية في مرور السكك الحديدية من أجل توفير الإمدادات في الوقت المناسب لمحطات الطاقة التي تعمل بالفحم، والتي تم تفكيكها مؤخرا، وفقا للتقرير.ووفقا للصحيفة، إذا تمت إعادة تعيين الأولوية، فمن المحتمل أن يواجه ركاب القطار اضطرابات في حركة المرور الإقليمية.وفي يوليو/ تموز، وكجزء من أزمة الطاقة وخطط التخلي عن الغاز الروسي، تبنت الحكومة الألمانية قانونا يسمح باستعادة محطات الطاقة التي تعمل بالفحم المتوقفة لأسباب تتعلق بحماية المناخ. كما كثفت برلين النقاش حول إمكانية تمديد استخدام محطات الطاقة النووية على خلفية أزمة الغاز المستمرة. وقد تم إخراج أول محطة طاقة حرارية تعمل بالفحم في ألمانيا من الاحتياطي وتوصيلها بالشبكة في 1 أغسطس/ آب.
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سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, أخبار ألمانيا
إعلام: ألمانيا تخطط لمنح أولوية مرور السكك الحديدية لقطارات الشحن التي تحمل الوقود
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تعتزم السلطات الألمانية منح أولوية المرور للقطارات التي تحمل الفحم والنفط والغاز في ظل ظروف أزمة الطاقة، بينما تعطى الأولوية عادة لقطارات الركاب، حسبما ذكرت صحيفة فيلت بشأن مشروع قانون.
وقد أثارت مناقشة هذه الخطط جدلا في الحكومة الألمانية؛ ومع ذلك، يتفق شركاء الائتلاف الحاكم على أن قطارات الشحن يجب أن يكون لها حق الأولوية في مرور السكك الحديدية من أجل توفير الإمدادات في الوقت المناسب لمحطات الطاقة التي تعمل بالفحم، والتي تم تفكيكها مؤخرا، وفقا للتقرير.
ووفقا للصحيفة، إذا تمت إعادة تعيين الأولوية، فمن المحتمل أن يواجه ركاب القطار اضطرابات في حركة المرور الإقليمية.
وفي يوليو/ تموز، وكجزء من أزمة الطاقة وخطط التخلي عن الغاز الروسي، تبنت الحكومة الألمانية قانونا يسمح باستعادة محطات الطاقة التي تعمل بالفحم المتوقفة لأسباب تتعلق بحماية المناخ. كما كثفت برلين النقاش حول إمكانية تمديد استخدام محطات الطاقة النووية على خلفية أزمة الغاز المستمرة. وقد تم إخراج أول محطة طاقة حرارية تعمل بالفحم في ألمانيا من الاحتياطي وتوصيلها بالشبكة في 1 أغسطس/ آب.