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https://sputnikarabic.ae/20220820/إعلام-الولايات-المتحدة-تقدم-ذخائر-مدفعية-دقيقة-التوجيه-من-طراز-إكسكاليبر-إلى-أوكرانيا-1066659101.html
إعلام: الولايات المتحدة تقدم ذخائر مدفعية دقيقة التوجيه من طراز "إكسكاليبر" إلى أوكرانيا
إعلام: الولايات المتحدة تقدم ذخائر مدفعية دقيقة التوجيه من طراز "إكسكاليبر" إلى أوكرانيا
من المقرر أن تزود الولايات المتحدة أوكرانيا بذخائر مدفعية دقيقة التوجيه من طراز "إكسكاليبر" في حزمة مساعدات عسكرية جديدة، بما في ذلك خمسة أنواع جديدة من... 20.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-20T13:48+0000
2022-08-20T13:48+0000
العالم
أخبار أوكرانيا
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وقال البيت الأبيض، أمس الجمعة، إن الرئيس الأمريكي جو بايدن وقع مذكرة تسمح بسحب 775 مليون دولار من المساعدات العسكرية لأوكرانيا.وقال التقرير إن ذخائر "إكسكاليبور" لم يتم تضمينها في هذه الجولة، ولا يزال موعد التسليم المحدد قيد المناقشة.ومن المقرر أن تزود الولايات المتحدة القوات الأوكرانية بأسلحة دقيقة جديدة، والتي ورد أنها قادرة على استهداف "المواقع المحفورة في روسيا ومواقع القيادة"، وفقا للتقرير.تتكون الحزمة من 16 مدفع هاوتزر عيار 105 ملم، و15 طائرة استطلاع دون طيار من نوع "سكان إيغل"، و1500 صاروخ مضاد للدبابات يتم إطلاقه عبر الأنبوب، ومتتبع بصريا، وموجه سلكيا (تو)، و40 مركبة خفيفة محمية من الكمائن (MRAP)، و2000 ذخيرة مضادة للدروع لبنادق "كارل جوستاف". كما ستشمل 1000 صاروخ "جافلين" مضاد للدبابات وذخيرة لأنظمة صواريخ المدفعية عالية الحركة (هيمارس).
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العالم, أخبار أوكرانيا
العالم, أخبار أوكرانيا

إعلام: الولايات المتحدة تقدم ذخائر مدفعية دقيقة التوجيه من طراز "إكسكاليبر" إلى أوكرانيا

13:48 GMT 20.08.2022
© AP Photo / Sgt. Paul Saleمدفع هاوتزر أمريكي إم 777
مدفع هاوتزر أمريكي إم 777 - سبوتنيك عربي, 1920, 20.08.2022
© AP Photo / Sgt. Paul Sale
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من المقرر أن تزود الولايات المتحدة أوكرانيا بذخائر مدفعية دقيقة التوجيه من طراز "إكسكاليبر" في حزمة مساعدات عسكرية جديدة، بما في ذلك خمسة أنواع جديدة من المعدات التي لم يتم تسليمها إلى كييف، حسبما أفادت "بوليتيكو" نقلاً عن مصادر.
وقال البيت الأبيض، أمس الجمعة، إن الرئيس الأمريكي جو بايدن وقع مذكرة تسمح بسحب 775 مليون دولار من المساعدات العسكرية لأوكرانيا.
وقال التقرير إن ذخائر "إكسكاليبور" لم يتم تضمينها في هذه الجولة، ولا يزال موعد التسليم المحدد قيد المناقشة.
ومن المقرر أن تزود الولايات المتحدة القوات الأوكرانية بأسلحة دقيقة جديدة، والتي ورد أنها قادرة على استهداف "المواقع المحفورة في روسيا ومواقع القيادة"، وفقا للتقرير.
تتكون الحزمة من 16 مدفع هاوتزر عيار 105 ملم، و15 طائرة استطلاع دون طيار من نوع "سكان إيغل"، و1500 صاروخ مضاد للدبابات يتم إطلاقه عبر الأنبوب، ومتتبع بصريا، وموجه سلكيا (تو)، و40 مركبة خفيفة محمية من الكمائن (MRAP)، و2000 ذخيرة مضادة للدروع لبنادق "كارل جوستاف". كما ستشمل 1000 صاروخ "جافلين" مضاد للدبابات وذخيرة لأنظمة صواريخ المدفعية عالية الحركة (هيمارس).
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