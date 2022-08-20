https://sputnikarabic.ae/20220820/إندونيسيا-تسجل-أول-إصابة-مؤكدة-بجدري-القردة-1066647653.html
إندونيسيا تسجل أول إصابة مؤكدة بجدري القردة
إندونيسيا تسجل أول إصابة مؤكدة بجدري القردة
أعلنت السلطات الصحية في إندونيسيا، اليوم السبت، تسجيل أول إصابة مؤكدة بفيروس جدري القردة. 20.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-20T09:15+0000
2022-08-20T09:15+0000
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ووفقا لـ"رويترز"، قالت وزارة الصحة الإندونيسية إنها ستعقد مؤتمرا صحفيا مساء اليوم بشأن أبرز المستجدات الصحية.وتنضم إندونيسيا إلى 3 دول في منطقة جنوب شرق آسيا، أبلغت عن إصابات مؤكدة بفيروس جدري القردة اعتباراً من يوليو الماضي، هي سنغافورة (11 حالة) وتايلاند (حالتان)، والفلبين (3 حالات).وكانت إندونيسيا أعلنت في 6 أغسطس اكتشاف 9 حالات يشتبه في إصابتها بجدري القردة، لكن ثبتت سلبيتها في وقت لاحق.وقد تم تسجيل أكثر من 35 ألف إصابة مؤكدة بفيروس جدري القردة في 92 دولة حتى الآن، هذا العام، وفقا لمنظمة الصحة العالمية.يشار إلى أن فيروس جدري القردة يتسبب في أعراض حمى وطفح جلدي يؤدي لبروز حبوب على الجلد، وعادة ما يكون خفيفا لكن هناك سلالتين خطيرتين له تؤدي إحداهما لوفيات تصل إلى 10% والأخرى لوفاة نحو 1% من المصابين.وكانت منظمة الصحة العالمية أعلنت، في وقت سابق، أن مرض جدري القردة أصبح يشكل "حالة طوارئ عالمية"، مؤكدة أن العالم يواجه وضعا استثنائيا بالنسبة للمرض.
https://sputnikarabic.ae/20220816/أطباء-يحذرون-جدري-القردة-قد-ينتقل-من-الإنسان-للحيوانات-الأليفة---1066498471.html
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أخبار إندونيسيا, جدري القردة, العالم, أخبار العالم الآن, منظمة الصحة العالمية
أخبار إندونيسيا, جدري القردة, العالم, أخبار العالم الآن, منظمة الصحة العالمية
إندونيسيا تسجل أول إصابة مؤكدة بجدري القردة
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أعلنت السلطات الصحية في إندونيسيا، اليوم السبت، تسجيل أول إصابة مؤكدة بفيروس جدري القردة.
ووفقا لـ"رويترز"، قالت
وزارة الصحة الإندونيسية إنها ستعقد مؤتمرا صحفيا مساء اليوم بشأن أبرز المستجدات الصحية.
وتنضم إندونيسيا إلى 3 دول في منطقة جنوب شرق آسيا، أبلغت عن إصابات مؤكدة بفيروس جدري القردة اعتباراً من يوليو الماضي، هي سنغافورة (11 حالة) وتايلاند (حالتان)، والفلبين (3 حالات).
وكانت إندونيسيا أعلنت في 6 أغسطس اكتشاف 9 حالات يشتبه في إصابتها بجدري القردة، لكن ثبتت سلبيتها في وقت لاحق.
وقد تم تسجيل أكثر من 35 ألف إصابة مؤكدة بفيروس جدري القردة
في 92 دولة حتى الآن، هذا العام، وفقا لمنظمة الصحة العالمية.
يشار إلى أن فيروس جدري القردة يتسبب في أعراض حمى وطفح جلدي يؤدي لبروز حبوب على الجلد، وعادة ما يكون خفيفا لكن هناك سلالتين خطيرتين له تؤدي إحداهما لوفيات تصل إلى 10% والأخرى لوفاة نحو 1% من المصابين.
وكانت منظمة الصحة العالمية
أعلنت، في وقت سابق، أن مرض جدري القردة أصبح يشكل "حالة طوارئ عالمية"، مؤكدة أن العالم يواجه وضعا استثنائيا بالنسبة للمرض.