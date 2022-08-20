https://sputnikarabic.ae/20220820/إندونيسيا-تعلن-تسجيل-أول-إصابة-بجدري-القردة-1066672474.html
إندونيسيا تعلن تسجيل أول إصابة بجدري القردة
إندونيسيا تعلن تسجيل أول إصابة بجدري القردة
أعلنت وزارة الصحة الإندونيسية، اليوم السبت، تسجيل أول إصابة بجدري القردة لشخص يبلغ من العمر 27 عاما في البلاد. 20.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-20T19:46+0000
2022-08-20T19:46+0000
2022-08-20T19:46+0000
جدري القردة
أخبار إندونيسيا
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قال المتحدث باسم الوزارة محمد سياحريل، إن المريض كانت لديه "وعي ومعرفة عالية بالمرض"، بحسب "فرانس برس".وأضاف للصحفيين: "لذلك عندما ظهرت الأعراض، على الفور فحصها لدى طبيب. النتيجة ظهرت إيجابية خلال يوم".وأوضح أن الرجل حاليا يخضع للعزل في العاصمة جاكرتا.وصل المريض إلى إندونيسيا في 8 أغسطس/ آب وظهرت عليه أعراض الحمى والطفح الجلدي بعد أسبوع.ورفض المتحدث باسم الوزارة تحديد الدولة التي قدم منها الرجل إلى إندونيسيا.في أماكن أخرى في جنوب شرق آسيا، أكدت سنغافورة تسجيل أكثر من 12 إصابة، وسجلت الفلبين وتايلاند أيضا أولى حالات الإصابة.
https://sputnikarabic.ae/20220817/صحيفة-أمريكية-الولايات-المتحدة-تواجه-كارثة-عامة-بسبب-جدري-القرود-كان-من-الممكن-تفاديها-1066541720.html
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
جدري القردة, أخبار إندونيسيا
جدري القردة, أخبار إندونيسيا
إندونيسيا تعلن تسجيل أول إصابة بجدري القردة
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أعلنت وزارة الصحة الإندونيسية، اليوم السبت، تسجيل أول إصابة بجدري القردة لشخص يبلغ من العمر 27 عاما في البلاد.
قال المتحدث باسم الوزارة محمد سياحريل، إن المريض كانت لديه "وعي ومعرفة عالية بالمرض"، بحسب "فرانس برس".
وأضاف للصحفيين: "لذلك عندما ظهرت الأعراض، على الفور فحصها لدى طبيب. النتيجة ظهرت إيجابية خلال يوم".
وأوضح أن الرجل حاليا يخضع للعزل في العاصمة جاكرتا.
وصل المريض إلى إندونيسيا في 8 أغسطس/ آب وظهرت عليه أعراض الحمى والطفح الجلدي
بعد أسبوع.
ورفض المتحدث باسم الوزارة تحديد الدولة التي قدم منها الرجل إلى إندونيسيا.
في أماكن أخرى في جنوب شرق آسيا، أكدت سنغافورة تسجيل أكثر من 12 إصابة، وسجلت الفلبين وتايلاند أيضا أولى حالات الإصابة.