عربي
https://sputnikarabic.ae/20220820/إندونيسيا-تعلن-تسجيل-أول-إصابة-بجدري-القردة-1066672474.html
إندونيسيا تعلن تسجيل أول إصابة بجدري القردة
إندونيسيا تعلن تسجيل أول إصابة بجدري القردة
أعلنت وزارة الصحة الإندونيسية، اليوم السبت، تسجيل أول إصابة بجدري القردة لشخص يبلغ من العمر 27 عاما في البلاد. 20.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-20T19:46+0000
2022-08-20T19:46+0000
جدري القردة
أخبار إندونيسيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/15/1062520605_0:144:3072:1872_1920x0_80_0_0_a24b133faa72ae5bd9996be7bc8c2da9.jpg
قال المتحدث باسم الوزارة محمد سياحريل، إن المريض كانت لديه "وعي ومعرفة عالية بالمرض"، بحسب "فرانس برس".وأضاف للصحفيين: "لذلك عندما ظهرت الأعراض، على الفور فحصها لدى طبيب. النتيجة ظهرت إيجابية خلال يوم".وأوضح أن الرجل حاليا يخضع للعزل في العاصمة جاكرتا.وصل المريض إلى إندونيسيا في 8 أغسطس/ آب وظهرت عليه أعراض الحمى والطفح الجلدي بعد أسبوع.ورفض المتحدث باسم الوزارة تحديد الدولة التي قدم منها الرجل إلى إندونيسيا.في أماكن أخرى في جنوب شرق آسيا، أكدت سنغافورة تسجيل أكثر من 12 إصابة، وسجلت الفلبين وتايلاند أيضا أولى حالات الإصابة.
https://sputnikarabic.ae/20220817/صحيفة-أمريكية-الولايات-المتحدة-تواجه-كارثة-عامة-بسبب-جدري-القرود-كان-من-الممكن-تفاديها-1066541720.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/15/1062520605_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_283f159a722818539aefd8958965a9a8.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
جدري القردة, أخبار إندونيسيا
جدري القردة, أخبار إندونيسيا

إندونيسيا تعلن تسجيل أول إصابة بجدري القردة

19:46 GMT 20.08.2022
© AFP 2022 / CHARLES BOUESSELجدري القرود في أفريقيا
جدري القرود في أفريقيا - سبوتنيك عربي, 1920, 20.08.2022
© AFP 2022 / CHARLES BOUESSEL
تابعنا عبرTelegram
أعلنت وزارة الصحة الإندونيسية، اليوم السبت، تسجيل أول إصابة بجدري القردة لشخص يبلغ من العمر 27 عاما في البلاد.
قال المتحدث باسم الوزارة محمد سياحريل، إن المريض كانت لديه "وعي ومعرفة عالية بالمرض"، بحسب "فرانس برس".
جدري القرود - سبوتنيك عربي, 1920, 17.08.2022
صحيفة أمريكية: الولايات المتحدة تواجه كارثة عامة بسبب جدري القرود كان من الممكن تفاديها
17 أغسطس, 17:01 GMT
وأضاف للصحفيين: "لذلك عندما ظهرت الأعراض، على الفور فحصها لدى طبيب. النتيجة ظهرت إيجابية خلال يوم".
وأوضح أن الرجل حاليا يخضع للعزل في العاصمة جاكرتا.
وصل المريض إلى إندونيسيا في 8 أغسطس/ آب وظهرت عليه أعراض الحمى والطفح الجلدي بعد أسبوع.
ورفض المتحدث باسم الوزارة تحديد الدولة التي قدم منها الرجل إلى إندونيسيا.
في أماكن أخرى في جنوب شرق آسيا، أكدت سنغافورة تسجيل أكثر من 12 إصابة، وسجلت الفلبين وتايلاند أيضا أولى حالات الإصابة.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Вертолет Ка-52 на полевом аэродроме в зоне проведения специальной военной операции - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة18:47 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала