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إيران: المحادثات مع السعودية وصلت إلى مرحلة إعادة العلاقات لمستوى جيد
إيران: المحادثات مع السعودية وصلت إلى مرحلة إعادة العلاقات لمستوى جيد
أكد المتحدث باسم لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني، أبو الفضل عموئي، أن المحادثات مع السعودية وصلت إلى مرحلة إعادة العلاقات إلى مستوى... 20.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-20T07:46+0000
2022-08-20T08:20+0000
السعودية
إيران
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وقال عموئي، في تصريحات لوكالة "مهر"، اليوم السبت: "وصلت المحادثات مع السعودية لإعادة العلاقات إلى مستوى جيد".وأعرب عن أمله في "إجراء محادثات دبلوماسية بين البلدين قريبًا، لأن هذا الإجراء يمكن أن يكون بالتأكيد مقدمة لإحياء العلاقات السياسية".وأوضح المسؤول الإيراني أن "بناء العلاقات الثنائية وتقويتها وتنشيطها مسألة مهمة تتطلب العمل والوقت، ولا ينبغي أن نتوقع تحقيق هذه الأهداف على الفور، ولكن في جميع القضايا، ينصب تركيزنا الأساسي على الحفاظ على المصالح الوطنية وتأمينها".واستضاف العراق على مدار الأشهر الماضية جولات من المحادثات بين إيران والسعودية، من أجل رأب الصدع في العلاقات بين البلدين.وتعد إيران والسعودية أبرز قوتين إقليميتين في الخليج، وهما على طرفي نقيض في معظم الملفات الإقليمية وأبرزها النزاع في اليمن، حيث تقود الرياض تحالفاً عسكرياً داعماً للحكومة المعترف بها دولياً، وتتهم الرياض طهران بدعم الحوثيين الذين يسيطرون على مناطق واسعة في شمال البلاد أبرزها صنعاء.وقطعت طهران والرياض علاقاتهما في 2016، إثر مهاجمة محتجين إيرانيين للسفارة السعودية في طهران، رداً على قيام الرياض بإعدام عالم الدين الشيعي نمر باقر النمر.
https://sputnikarabic.ae/20220721/عبد-اللهيان-السعودية-أبدت-استعدادها-لنقل-المحادثات-مع-إيران-من-المستوى-الأمني-إلى-السياسي-1065407572.html
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السعودية, إيران
السعودية, إيران

إيران: المحادثات مع السعودية وصلت إلى مرحلة إعادة العلاقات لمستوى جيد

07:46 GMT 20.08.2022 (تم التحديث: 08:20 GMT 20.08.2022)
© AFP 2022 / KARIM JAAFARعلم إيران
علم إيران - سبوتنيك عربي, 1920, 20.08.2022
© AFP 2022 / KARIM JAAFAR
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أكد المتحدث باسم لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني، أبو الفضل عموئي، أن المحادثات مع السعودية وصلت إلى مرحلة إعادة العلاقات إلى مستوى جيد.
وقال عموئي، في تصريحات لوكالة "مهر"، اليوم السبت: "وصلت المحادثات مع السعودية لإعادة العلاقات إلى مستوى جيد".

وأعرب عن أمله في "إجراء محادثات دبلوماسية بين البلدين قريبًا، لأن هذا الإجراء يمكن أن يكون بالتأكيد مقدمة لإحياء العلاقات السياسية".

وأشار عموئي إلى أنه "على الرغم من أن إيران قد تنتقد مواقف السعودية في القضايا الإقليمية والدولية، لن ينفي هذا الموضوع وجودعلاقة ثنائية لمتابعة القضايا وتبادل الآراء حول مختلف القضايا".

وأوضح المسؤول الإيراني أن "بناء العلاقات الثنائية وتقويتها وتنشيطها مسألة مهمة تتطلب العمل والوقت، ولا ينبغي أن نتوقع تحقيق هذه الأهداف على الفور، ولكن في جميع القضايا، ينصب تركيزنا الأساسي على الحفاظ على المصالح الوطنية وتأمينها".
وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان خلال لقاء مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في طهران - سبوتنيك عربي, 1920, 21.07.2022
عبد اللهيان: السعودية أبدت استعدادها لنقل المحادثات مع إيران من المستوى الأمني إلى السياسي
21 يوليو, 21:34 GMT
واستضاف العراق على مدار الأشهر الماضية جولات من المحادثات بين إيران والسعودية، من أجل رأب الصدع في العلاقات بين البلدين.
وتعد إيران والسعودية أبرز قوتين إقليميتين في الخليج، وهما على طرفي نقيض في معظم الملفات الإقليمية وأبرزها النزاع في اليمن، حيث تقود الرياض تحالفاً عسكرياً داعماً للحكومة المعترف بها دولياً، وتتهم الرياض طهران بدعم الحوثيين الذين يسيطرون على مناطق واسعة في شمال البلاد أبرزها صنعاء.
وقطعت طهران والرياض علاقاتهما في 2016، إثر مهاجمة محتجين إيرانيين للسفارة السعودية في طهران، رداً على قيام الرياض بإعدام عالم الدين الشيعي نمر باقر النمر.
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