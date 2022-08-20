https://sputnikarabic.ae/20220820/إيران-المحادثات-مع-السعودية-وصلت-لمرحلة-إعادة-العلاقات-لمستوى-جيد-1066646139.html

إيران: المحادثات مع السعودية وصلت إلى مرحلة إعادة العلاقات لمستوى جيد

إيران: المحادثات مع السعودية وصلت إلى مرحلة إعادة العلاقات لمستوى جيد

أكد المتحدث باسم لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني، أبو الفضل عموئي، أن المحادثات مع السعودية وصلت إلى مرحلة إعادة العلاقات إلى مستوى... 20.08.2022, سبوتنيك عربي

2022-08-20T07:46+0000

2022-08-20T07:46+0000

2022-08-20T08:20+0000

السعودية

إيران

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وقال عموئي، في تصريحات لوكالة "مهر"، اليوم السبت: "وصلت المحادثات مع السعودية لإعادة العلاقات إلى مستوى جيد".وأعرب عن أمله في "إجراء محادثات دبلوماسية بين البلدين قريبًا، لأن هذا الإجراء يمكن أن يكون بالتأكيد مقدمة لإحياء العلاقات السياسية".وأوضح المسؤول الإيراني أن "بناء العلاقات الثنائية وتقويتها وتنشيطها مسألة مهمة تتطلب العمل والوقت، ولا ينبغي أن نتوقع تحقيق هذه الأهداف على الفور، ولكن في جميع القضايا، ينصب تركيزنا الأساسي على الحفاظ على المصالح الوطنية وتأمينها".واستضاف العراق على مدار الأشهر الماضية جولات من المحادثات بين إيران والسعودية، من أجل رأب الصدع في العلاقات بين البلدين.وتعد إيران والسعودية أبرز قوتين إقليميتين في الخليج، وهما على طرفي نقيض في معظم الملفات الإقليمية وأبرزها النزاع في اليمن، حيث تقود الرياض تحالفاً عسكرياً داعماً للحكومة المعترف بها دولياً، وتتهم الرياض طهران بدعم الحوثيين الذين يسيطرون على مناطق واسعة في شمال البلاد أبرزها صنعاء.وقطعت طهران والرياض علاقاتهما في 2016، إثر مهاجمة محتجين إيرانيين للسفارة السعودية في طهران، رداً على قيام الرياض بإعدام عالم الدين الشيعي نمر باقر النمر.

https://sputnikarabic.ae/20220721/عبد-اللهيان-السعودية-أبدت-استعدادها-لنقل-المحادثات-مع-إيران-من-المستوى-الأمني-إلى-السياسي-1065407572.html

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