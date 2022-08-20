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https://sputnikarabic.ae/20220820/الأمم-المتحدة-أمريكا-تستعد-لشراء-شحنة-كبيرة-من-الحبوب-الأوكرانية-1066675537.html
الأمم المتحدة: أمريكا تستعد لشراء شحنة كبيرة من الحبوب الأوكرانية
الأمم المتحدة: أمريكا تستعد لشراء شحنة كبيرة من الحبوب الأوكرانية
كشف ديفيد بيزلي رئيس برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة عن أن الولايات المتحدة تستعد لشراء نحو 150 ألف طن متري من الحبوب من أوكرانيا خلال الأسابيع... 20.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-20T22:16+0000
2022-08-20T22:17+0000
مجاعة
حبوب
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وقال ديفيد بيزلي لوكالة "الأسوشيتدبرس" إن الوجهات الأخيرة للحبوب غير مؤكدة وإن المناقشات متواصلة بشأنها.لكن الشحنة المزمعة- وهي واحدة من عدة شحنات، يتابعها البرنامج الذي يحارب الجوع- أكبر 6 مرات من كمية الحبوب التي تنقلها الآن أول سفينة تولى البرنامج إعدادها لسكان منطقة القرن الأفريقي الذين يعانون من الجوع.تحدث بيزلي الجمعة من شمال كينيا التي تعاني من جفاف شديد يعصف بمنطقة القرن الأفريقي.وحذر برنامج الأغذية العالمي، الجمعة، من أن المجاعة تهدد بحلول سبتمبر/ أيلول 22 مليون شخص على الأقل في منطقة القرن الإفريقي، حيث يتزايد خطر انعدام الأمن الغذائي بسبب الجفاف الذي بلغ مستويات قياسية.
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مجاعة, حبوب
مجاعة, حبوب

الأمم المتحدة: أمريكا تستعد لشراء شحنة كبيرة من الحبوب الأوكرانية

22:16 GMT 20.08.2022 (تم التحديث: 22:17 GMT 20.08.2022)
© Sputnik . Aleksandr Kryazhev / الذهاب إلى بنك الصورحصاد القمح، منطقة نوفوسيبيرسك، روسيا، الزراعة، الاقتصاد، قمح، اقتصاد
حصاد القمح، منطقة نوفوسيبيرسك، روسيا، الزراعة، الاقتصاد، قمح، اقتصاد - سبوتنيك عربي, 1920, 20.08.2022
© Sputnik . Aleksandr Kryazhev
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كشف ديفيد بيزلي رئيس برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة عن أن الولايات المتحدة تستعد لشراء نحو 150 ألف طن متري من الحبوب من أوكرانيا خلال الأسابيع القليلة المقبلة.
وقال ديفيد بيزلي لوكالة "الأسوشيتدبرس" إن الوجهات الأخيرة للحبوب غير مؤكدة وإن المناقشات متواصلة بشأنها.
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لكن الشحنة المزمعة- وهي واحدة من عدة شحنات، يتابعها البرنامج الذي يحارب الجوع- أكبر 6 مرات من كمية الحبوب التي تنقلها الآن أول سفينة تولى البرنامج إعدادها لسكان منطقة القرن الأفريقي الذين يعانون من الجوع.
تحدث بيزلي الجمعة من شمال كينيا التي تعاني من جفاف شديد يعصف بمنطقة القرن الأفريقي.
وحذر برنامج الأغذية العالمي، الجمعة، من أن المجاعة تهدد بحلول سبتمبر/ أيلول 22 مليون شخص على الأقل في منطقة القرن الإفريقي، حيث يتزايد خطر انعدام الأمن الغذائي بسبب الجفاف الذي بلغ مستويات قياسية.
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