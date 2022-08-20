https://sputnikarabic.ae/20220820/الأمم-المتحدة-أمريكا-تستعد-لشراء-شحنة-كبيرة-من-الحبوب-الأوكرانية-1066675537.html
الأمم المتحدة: أمريكا تستعد لشراء شحنة كبيرة من الحبوب الأوكرانية
الأمم المتحدة: أمريكا تستعد لشراء شحنة كبيرة من الحبوب الأوكرانية
كشف ديفيد بيزلي رئيس برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة عن أن الولايات المتحدة تستعد لشراء نحو 150 ألف طن متري من الحبوب من أوكرانيا خلال الأسابيع... 20.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-20T22:16+0000
2022-08-20T22:16+0000
2022-08-20T22:17+0000
مجاعة
حبوب
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104300/06/1043000611_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_7ceba92142430721ecdc40778e0fe686.jpg
وقال ديفيد بيزلي لوكالة "الأسوشيتدبرس" إن الوجهات الأخيرة للحبوب غير مؤكدة وإن المناقشات متواصلة بشأنها.لكن الشحنة المزمعة- وهي واحدة من عدة شحنات، يتابعها البرنامج الذي يحارب الجوع- أكبر 6 مرات من كمية الحبوب التي تنقلها الآن أول سفينة تولى البرنامج إعدادها لسكان منطقة القرن الأفريقي الذين يعانون من الجوع.تحدث بيزلي الجمعة من شمال كينيا التي تعاني من جفاف شديد يعصف بمنطقة القرن الأفريقي.وحذر برنامج الأغذية العالمي، الجمعة، من أن المجاعة تهدد بحلول سبتمبر/ أيلول 22 مليون شخص على الأقل في منطقة القرن الإفريقي، حيث يتزايد خطر انعدام الأمن الغذائي بسبب الجفاف الذي بلغ مستويات قياسية.
https://sputnikarabic.ae/20220820/غوتيريش-نعمل-على-تذليل-العقبات-أمام-تصدير-الحبوب-الروسية-إلى-الدول-النامية-1066659700.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104300/06/1043000611_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_ea3d3df3fd84c2c65bd0af3a37a9505f.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
مجاعة, حبوب
الأمم المتحدة: أمريكا تستعد لشراء شحنة كبيرة من الحبوب الأوكرانية
22:16 GMT 20.08.2022 (تم التحديث: 22:17 GMT 20.08.2022) تابعنا عبر
كشف ديفيد بيزلي رئيس برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة عن أن الولايات المتحدة تستعد لشراء نحو 150 ألف طن متري من الحبوب من أوكرانيا خلال الأسابيع القليلة المقبلة.
وقال ديفيد بيزلي لوكالة "الأسوشيتدبرس" إن الوجهات الأخيرة للحبوب غير مؤكدة وإن المناقشات متواصلة بشأنها.
لكن الشحنة المزمعة- وهي واحدة من عدة شحنات
، يتابعها البرنامج الذي يحارب الجوع- أكبر 6 مرات من كمية الحبوب التي تنقلها الآن أول سفينة تولى البرنامج إعدادها لسكان منطقة القرن الأفريقي الذين يعانون من الجوع.
تحدث بيزلي الجمعة من شمال كينيا التي تعاني من جفاف شديد يعصف بمنطقة القرن الأفريقي.
وحذر برنامج الأغذية العالمي، الجمعة، من أن المجاعة تهدد بحلول سبتمبر/ أيلول 22 مليون شخص على الأقل في منطقة القرن الإفريقي، حيث يتزايد خطر انعدام الأمن الغذائي بسبب الجفاف الذي بلغ مستويات قياسية.