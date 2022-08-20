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https://sputnikarabic.ae/20220820/البنتاغون-الولايات-المتحدة-تطور-وسائل-مكافحة-للأسلحة-فرط-الصوتية-1066642778.html
البنتاغون: الولايات المتحدة تطور وسائل مكافحة للأسلحة فرط الصوتية
البنتاغون: الولايات المتحدة تطور وسائل مكافحة للأسلحة فرط الصوتية
أعلنت نائبة وزير الدفاع الأمريكي، كيتلين هيكس، أن الولايات المتحدة تقوم بتطوير وسائل مكافحة السلاح فرط الصوتي. 20.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-20T01:37+0000
2022-08-20T01:37+0000
البنتاغون الأمريكي
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واشنطن – سبوتنيك. وقالت هيكس للصحفيين، "دون أن ندخل في التفاصيل، سأذكر أننا نستثمر في وسائل مكافحة السلاح فرط الصوتي، لأننا نريد أن نكون واثقين أننا سنتمكن من الدفاع عن أنفسنا من استخدامه من قبل الدول الأخرى".وأشارت المتحدثة إلى أن واشنطن تقوم أيضا بتطوير أسلحة فرط صوتية.وأضافت أن الحكومة الأمريكية لديها رؤية خاصة حول كيفية استخدام هذا السلاح، التي تختلف عن رؤية روسيا والصين.
https://sputnikarabic.ae/20220818/إعلام-أمريكا-سمحت-لكييف-باستخدام-الأسلحة-الأمريكية-لشن-هجمات-على-شبه-جزيرة-القرم-1066596682.html
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البنتاغون الأمريكي
البنتاغون الأمريكي

البنتاغون: الولايات المتحدة تطور وسائل مكافحة للأسلحة فرط الصوتية

01:37 GMT 20.08.2022
CC0 / / مبنى البنتاغون
مبنى البنتاغون - سبوتنيك عربي, 1920, 20.08.2022
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أعلنت نائبة وزير الدفاع الأمريكي، كيتلين هيكس، أن الولايات المتحدة تقوم بتطوير وسائل مكافحة السلاح فرط الصوتي.
واشنطن – سبوتنيك. وقالت هيكس للصحفيين، "دون أن ندخل في التفاصيل، سأذكر أننا نستثمر في وسائل مكافحة السلاح فرط الصوتي، لأننا نريد أن نكون واثقين أننا سنتمكن من الدفاع عن أنفسنا من استخدامه من قبل الدول الأخرى".
وأشارت المتحدثة إلى أن واشنطن تقوم أيضا بتطوير أسلحة فرط صوتية.
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إعلام: أمريكا سمحت لكييف باستخدام الأسلحة الأمريكية لشن هجمات على شبه جزيرة القرم
18 أغسطس, 18:33 GMT
وأضافت أن الحكومة الأمريكية لديها رؤية خاصة حول كيفية استخدام هذا السلاح، التي تختلف عن رؤية روسيا والصين.
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