https://sputnikarabic.ae/20220820/التعليم-القطرية-تؤكد-توجهها-لتعزيز-القيم-الإسلامية-في-مدارسها-الخاصة-1066656063.html
"التعليم" القطرية تؤكد توجهها لتعزيز القيم الإسلامية في مدارسها الخاصة
"التعليم" القطرية تؤكد توجهها لتعزيز القيم الإسلامية في مدارسها الخاصة
أكدت وزارة التعليم القطرية توجهها لتعزيز القيم الإسلامية وتعزيز الهوية الوطنية واللغة العربية في مدارسها الخاصة. 20.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-20T12:40+0000
2022-08-20T12:40+0000
2022-08-20T12:43+0000
أخبار قطر اليوم
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ووفقا لتصريحات نقلتها "الشرق" القطرية أكد عمر عبد العزيز النعمة، وكيل الوزارة المساعد لشؤون التعليم الخاص، ضرروة مواصلة التركيز على تعزيز الهوية الوطنية والقيم الإسلامية واللغة العربية في المدارس الخاصة.وعن آليات هذا الموضوع أوضح النعمة أن "الخطة التشغيلية للعام 2022-2023 تتضمن مبادرة لرفع وعي الطلبة والأطفال بتعاليم الدين الإسلامي وموروثات المجتمع القطري".وقال إن "الخطة تعمل على ترسيخ القيم والموروث القطري، ودعم الممارسات والمبادرات والأنشطة التي بدورها تؤصل العمل الإيجابي، والإنجاز في المحافظة على هوية المجتمع القطري في المدارس ورياض الأطفال الخاصة، وبناء مجتمع قدوة مترابط يعي المسؤولية الوطنية والمجتمعية، مبينا أنه سيتم التعاون مع مديري المدارس الخاصة في تفعيل الميثاق الأخلاقي، وضمان التطبيق السليم له في جميع المدارس باختلاف مناهجها".
https://sputnikarabic.ae/20200718/التعليم-القطرية-نسعى-لـتقطير-جميع-الوظائف-في-المدارس-الحكومية-1046040399.html
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أخبار قطر اليوم
"التعليم" القطرية تؤكد توجهها لتعزيز القيم الإسلامية في مدارسها الخاصة
12:40 GMT 20.08.2022 (تم التحديث: 12:43 GMT 20.08.2022) تابعنا عبر
أكدت وزارة التعليم القطرية توجهها لتعزيز القيم الإسلامية وتعزيز الهوية الوطنية واللغة العربية في مدارسها الخاصة.
ووفقا لتصريحات
نقلتها "الشرق" القطرية أكد عمر عبد العزيز النعمة، وكيل الوزارة المساعد لشؤون التعليم الخاص، ضرروة مواصلة التركيز على تعزيز الهوية الوطنية والقيم الإسلامية واللغة العربية في المدارس الخاصة.
وعن آليات هذا الموضوع
أوضح النعمة أن "الخطة التشغيلية للعام 2022-2023 تتضمن مبادرة لرفع وعي الطلبة والأطفال بتعاليم الدين الإسلامي وموروثات المجتمع القطري".
وقال إن "الخطة تعمل على ترسيخ القيم والموروث القطري، ودعم الممارسات والمبادرات والأنشطة التي بدورها تؤصل العمل الإيجابي، والإنجاز في المحافظة على هوية المجتمع القطري في المدارس ورياض
الأطفال الخاصة، وبناء مجتمع قدوة مترابط يعي المسؤولية الوطنية والمجتمعية، مبينا أنه سيتم التعاون مع مديري المدارس الخاصة في تفعيل الميثاق الأخلاقي، وضمان التطبيق السليم له في جميع المدارس باختلاف مناهجها".