عربي
https://sputnikarabic.ae/20220820/التعليم-القطرية-تؤكد-توجهها-لتعزيز-القيم-الإسلامية-في-مدارسها-الخاصة-1066656063.html
"التعليم" القطرية تؤكد توجهها لتعزيز القيم الإسلامية في مدارسها الخاصة
"التعليم" القطرية تؤكد توجهها لتعزيز القيم الإسلامية في مدارسها الخاصة
أكدت وزارة التعليم القطرية توجهها لتعزيز القيم الإسلامية وتعزيز الهوية الوطنية واللغة العربية في مدارسها الخاصة. 20.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-20T12:40+0000
2022-08-20T12:43+0000
أخبار قطر اليوم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102440/99/1024409961_0:480:4608:3072_1920x0_80_0_0_fc8dfd5f947052f061b793a2ee2b3b5b.jpg
ووفقا لتصريحات نقلتها "الشرق" القطرية أكد عمر عبد العزيز النعمة، وكيل الوزارة المساعد لشؤون التعليم الخاص، ضرروة مواصلة التركيز على تعزيز الهوية الوطنية والقيم الإسلامية واللغة العربية في المدارس الخاصة.وعن آليات هذا الموضوع أوضح النعمة أن "الخطة التشغيلية للعام 2022-2023 تتضمن مبادرة لرفع وعي الطلبة والأطفال بتعاليم الدين الإسلامي وموروثات المجتمع القطري".وقال إن "الخطة تعمل على ترسيخ القيم والموروث القطري، ودعم الممارسات والمبادرات والأنشطة التي بدورها تؤصل العمل الإيجابي، والإنجاز في المحافظة على هوية المجتمع القطري في المدارس ورياض الأطفال الخاصة، وبناء مجتمع قدوة مترابط يعي المسؤولية الوطنية والمجتمعية، مبينا أنه سيتم التعاون مع مديري المدارس الخاصة في تفعيل الميثاق الأخلاقي، وضمان التطبيق السليم له في جميع المدارس باختلاف مناهجها".
https://sputnikarabic.ae/20200718/التعليم-القطرية-نسعى-لـتقطير-جميع-الوظائف-في-المدارس-الحكومية-1046040399.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102440/99/1024409961_0:0:4096:3072_1920x0_80_0_0_4583a655bd3ca161f25b6b77565d0fde.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار قطر اليوم
أخبار قطر اليوم

"التعليم" القطرية تؤكد توجهها لتعزيز القيم الإسلامية في مدارسها الخاصة

12:40 GMT 20.08.2022 (تم التحديث: 12:43 GMT 20.08.2022)
© AFP 2022 / STRINGERمدينة الدوحة، قطر
مدينة الدوحة، قطر - سبوتنيك عربي, 1920, 20.08.2022
© AFP 2022 / STRINGER
تابعنا عبرTelegram
أكدت وزارة التعليم القطرية توجهها لتعزيز القيم الإسلامية وتعزيز الهوية الوطنية واللغة العربية في مدارسها الخاصة.
ووفقا لتصريحات نقلتها "الشرق" القطرية أكد عمر عبد العزيز النعمة، وكيل الوزارة المساعد لشؤون التعليم الخاص، ضرروة مواصلة التركيز على تعزيز الهوية الوطنية والقيم الإسلامية واللغة العربية في المدارس الخاصة.
دوحة عاصمة قطر - سبوتنيك عربي, 1920, 18.07.2020
التعليم القطرية: نسعى لـ"تقطير" جميع الوظائف في المدارس الحكومية
18 يوليو 2020, 15:47 GMT
وعن آليات هذا الموضوع أوضح النعمة أن "الخطة التشغيلية للعام 2022-2023 تتضمن مبادرة لرفع وعي الطلبة والأطفال بتعاليم الدين الإسلامي وموروثات المجتمع القطري".
وقال إن "الخطة تعمل على ترسيخ القيم والموروث القطري، ودعم الممارسات والمبادرات والأنشطة التي بدورها تؤصل العمل الإيجابي، والإنجاز في المحافظة على هوية المجتمع القطري في المدارس ورياض الأطفال الخاصة، وبناء مجتمع قدوة مترابط يعي المسؤولية الوطنية والمجتمعية، مبينا أنه سيتم التعاون مع مديري المدارس الخاصة في تفعيل الميثاق الأخلاقي، وضمان التطبيق السليم له في جميع المدارس باختلاف مناهجها".
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала