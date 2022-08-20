عربي
https://sputnikarabic.ae/20220820/الجيش-السوداني-يتدخل-لمساعدة-المتأثرين-بالسيول-والأمطار-في-ولاية-الجزيرة-1066661935.html
الجيش السوداني يتدخل لمساعدة المتأثرين بالسيول والأمطار في ولاية الجزيرة
الجيش السوداني يتدخل لمساعدة المتأثرين بالسيول والأمطار في ولاية الجزيرة
أعلنت القوات المسلحة السودانية، اليوم السبت، "الدفع بمروحيات وقوارب إنقاذ لمساعدة السلطات المحلية في ولاية الجزيرة، في عمليات البحث والإنقاذ للمتأثرين بالسيول... 20.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-20T14:58+0000
2022-08-20T14:58+0000
أخبار السودان اليوم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/08/1046476868_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_c8ec919be1f632ae623497a14adce624.jpg
وقالت القوات السودانية، إنه "في إطار جهودها في مساعدة المتأثرين بالسيول والأمطار، قامت القوات الجوية وسلاح المهندسين بدفع طائرات عمودية وقوارب إنقاذ وأتيام من القوات الخاصة لمعاونة السلطات المحلية في ولاية الجزيرة، في عمليات البحث والإنقاذ والإخلاء للمواطنين المتأثرين بالسيول والأمطار بمحلية المناقل وبقية المناطق المتأثرة بالولاية"، حسب صحيفة "السوداني".وأعلن السودان، الثلاثاء الماضي، مصرع 77 شخصا، وإصابة 30 آخرين، وانهيار عدد من المنازل كليا أوجزئيا، جراء السيول وسودان الأمطار في البلاد منذ يونيو/ حزيران الماضي.كما أعلنت الأمم المتحدة، تضرر نحو 136 ألف سوداني في مختلف مناطق البلاد، جراء الأمطار الغزيرة والسيول، منذ يونيو الماضي.ويستمر موسم الأمطار الخريفية في السودان من يونيو، إلى أكتوبر/ تشرين الأول من كل عام، وتهطل عادة أمطار غزيرة في هذه الفترة.
https://sputnikarabic.ae/20220817/محلية-أم-دافوق-السودانية-توجه-نداء-استغاثة-لإنقاذها-من-فيضانات-محتملة-1066517535.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/08/1046476868_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_752bd48cfccc65b0d1c1e7a35c338ad7.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار السودان اليوم
أخبار السودان اليوم

الجيش السوداني يتدخل لمساعدة المتأثرين بالسيول والأمطار في ولاية الجزيرة

14:58 GMT 20.08.2022
© AP Photo / Marwan Aliتداعيات فيضان مياه النيل الأزرق في منطقة أم درمان في السودان، 5 سبتمبر 2020
تداعيات فيضان مياه النيل الأزرق في منطقة أم درمان في السودان، 5 سبتمبر 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 20.08.2022
© AP Photo / Marwan Ali
تابعنا عبرTelegram
أعلنت القوات المسلحة السودانية، اليوم السبت، "الدفع بمروحيات وقوارب إنقاذ لمساعدة السلطات المحلية في ولاية الجزيرة، في عمليات البحث والإنقاذ للمتأثرين بالسيول والأمطار".
وقالت القوات السودانية، إنه "في إطار جهودها في مساعدة المتأثرين بالسيول والأمطار، قامت القوات الجوية وسلاح المهندسين بدفع طائرات عمودية وقوارب إنقاذ وأتيام من القوات الخاصة لمعاونة السلطات المحلية في ولاية الجزيرة، في عمليات البحث والإنقاذ والإخلاء للمواطنين المتأثرين بالسيول والأمطار بمحلية المناقل وبقية المناطق المتأثرة بالولاية"، حسب صحيفة "السوداني".
تداعيات فيضان مياه النيل الأزرق في منطقة شقليب في السودان،31 أغسطس 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 17.08.2022
محلية أم دافوق السودانية توجه نداء استغاثة لإنقاذها من فيضانات محتملة
17 أغسطس, 11:40 GMT
وأعلن السودان، الثلاثاء الماضي، مصرع 77 شخصا، وإصابة 30 آخرين، وانهيار عدد من المنازل كليا أوجزئيا، جراء السيول وسودان الأمطار في البلاد منذ يونيو/ حزيران الماضي.
كما أعلنت الأمم المتحدة، تضرر نحو 136 ألف سوداني في مختلف مناطق البلاد، جراء الأمطار الغزيرة والسيول، منذ يونيو الماضي.
ويستمر موسم الأمطار الخريفية في السودان من يونيو، إلى أكتوبر/ تشرين الأول من كل عام، وتهطل عادة أمطار غزيرة في هذه الفترة.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала