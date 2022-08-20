https://sputnikarabic.ae/20220820/الجيش-السوداني-يتدخل-لمساعدة-المتأثرين-بالسيول-والأمطار-في-ولاية-الجزيرة-1066661935.html
الجيش السوداني يتدخل لمساعدة المتأثرين بالسيول والأمطار في ولاية الجزيرة
الجيش السوداني يتدخل لمساعدة المتأثرين بالسيول والأمطار في ولاية الجزيرة
أعلنت القوات المسلحة السودانية، اليوم السبت، "الدفع بمروحيات وقوارب إنقاذ لمساعدة السلطات المحلية في ولاية الجزيرة، في عمليات البحث والإنقاذ للمتأثرين بالسيول... 20.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-20T14:58+0000
2022-08-20T14:58+0000
2022-08-20T14:58+0000
أخبار السودان اليوم
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وقالت القوات السودانية، إنه "في إطار جهودها في مساعدة المتأثرين بالسيول والأمطار، قامت القوات الجوية وسلاح المهندسين بدفع طائرات عمودية وقوارب إنقاذ وأتيام من القوات الخاصة لمعاونة السلطات المحلية في ولاية الجزيرة، في عمليات البحث والإنقاذ والإخلاء للمواطنين المتأثرين بالسيول والأمطار بمحلية المناقل وبقية المناطق المتأثرة بالولاية"، حسب صحيفة "السوداني".وأعلن السودان، الثلاثاء الماضي، مصرع 77 شخصا، وإصابة 30 آخرين، وانهيار عدد من المنازل كليا أوجزئيا، جراء السيول وسودان الأمطار في البلاد منذ يونيو/ حزيران الماضي.كما أعلنت الأمم المتحدة، تضرر نحو 136 ألف سوداني في مختلف مناطق البلاد، جراء الأمطار الغزيرة والسيول، منذ يونيو الماضي.ويستمر موسم الأمطار الخريفية في السودان من يونيو، إلى أكتوبر/ تشرين الأول من كل عام، وتهطل عادة أمطار غزيرة في هذه الفترة.
https://sputnikarabic.ae/20220817/محلية-أم-دافوق-السودانية-توجه-نداء-استغاثة-لإنقاذها-من-فيضانات-محتملة-1066517535.html
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أخبار السودان اليوم
الجيش السوداني يتدخل لمساعدة المتأثرين بالسيول والأمطار في ولاية الجزيرة
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أعلنت القوات المسلحة السودانية، اليوم السبت، "الدفع بمروحيات وقوارب إنقاذ لمساعدة السلطات المحلية في ولاية الجزيرة، في عمليات البحث والإنقاذ للمتأثرين بالسيول والأمطار".
وقالت القوات السودانية، إنه "في إطار جهودها في مساعدة المتأثرين بالسيول والأمطار، قامت القوات الجوية وسلاح المهندسين بدفع طائرات عمودية وقوارب إنقاذ وأتيام من القوات الخاصة لمعاونة السلطات المحلية في ولاية الجزيرة، في عمليات البحث والإنقاذ والإخلاء للمواطنين المتأثرين بالسيول والأمطار بمحلية المناقل وبقية المناطق المتأثرة بالولاية"، حسب صحيفة
"السوداني".
وأعلن السودان، الثلاثاء الماضي، مصرع 77 شخصا، وإصابة 30 آخرين
، وانهيار عدد من المنازل كليا أوجزئيا، جراء السيول وسودان الأمطار في البلاد منذ يونيو/ حزيران الماضي.
كما أعلنت الأمم المتحدة، تضرر نحو 136 ألف سوداني في مختلف مناطق البلاد، جراء الأمطار الغزيرة والسيول، منذ يونيو الماضي.
ويستمر موسم الأمطار الخريفية في السودان من يونيو، إلى أكتوبر/ تشرين الأول من كل عام، وتهطل عادة أمطار غزيرة في هذه الفترة.