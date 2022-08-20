https://sputnikarabic.ae/20220820/الجيش-المالي-تحييد-90-إرهابيا-ومصادرة-كميات-كبيرة-من-الأسلحة-1066669506.html
الجيش المالي: تحييد 90 إرهابيا ومصادرة كميات كبيرة من الأسلحة
الجيش المالي: تحييد 90 إرهابيا ومصادرة كميات كبيرة من الأسلحة
أعلن الجيش المالي، تحييد 90 فردا قال إنهم ينتمون لمنظمات إرهابية ومصادرة كميات من الأسلحة خلال عملياته منذ 4 أغسطس/آب الجاري. 20.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-20T19:08+0000
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أخبار مالي
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الجزائر - سبوتنيك. جاء هذا في بيان صادر، اليوم السبت، عن القيادة العامة للجيش في مالي.وقال البيان: "استطاعت القوات المسلحة المالية من تحييد إرهابيين وتدمير مخابئهم، في إطار عمليات ماليكو وكليتيقي، حيث أدت دقة المعلومات، إلى التركيز على شن هجمات برية، مرفوقة بدعم جوي".وأوضح البيان، أن عملية ماليكو استهدفت "جماعات إرهابية" في إقليم موناكا وإقليم بورام.وأشار إلى أن سلاح الجو المالي وجه ضربات جوية استهدفت جماعات إرهابية كانت تستعد لشن هجمات في منطقة برام.ووفقا لبيان الجيش المالي، فقد تمكنت القوات اليوم السبت، من إحباط هجوم إرهابي في مخرج كيدال - مانيكا، وتحييد عناصر إرهابية أخرى، مع توسيع عمليات التمشيط بمساعدة القوات الجوية، ومصادرة عدد من الأسلحة.ولفت بيان الجيش المالي، إلى أن العمليات العسكرية في يومي 13 و14 أغسطس الجاري، أسفرت عن تحييد 5 "إرهابيين"، والقضاء على 22 آخرين، وإصابة 41 آخرين.وتسلم الجيش المالي في 9 أغسطس الجاري، 12 طائرة عسكرية من روسيا، وذلك في إطار دعم الجيش الروسي للسلطات المالية في مجابهة الإرهاب.
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أخبار مالي
الجيش المالي: تحييد 90 إرهابيا ومصادرة كميات كبيرة من الأسلحة
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أعلن الجيش المالي، تحييد 90 فردا قال إنهم ينتمون لمنظمات إرهابية ومصادرة كميات من الأسلحة خلال عملياته منذ 4 أغسطس/آب الجاري.
الجزائر - سبوتنيك. جاء هذا في بيان صادر، اليوم السبت، عن القيادة العامة للجيش في مالي.
وقال البيان: "استطاعت القوات المسلحة المالية
من تحييد إرهابيين وتدمير مخابئهم، في إطار عمليات ماليكو وكليتيقي، حيث أدت دقة المعلومات، إلى التركيز على شن هجمات برية، مرفوقة بدعم جوي".
وأوضح البيان، أن عملية ماليكو استهدفت "جماعات إرهابية" في إقليم موناكا وإقليم بورام.
وأشار إلى أن سلاح الجو المالي وجه ضربات جوية استهدفت جماعات إرهابية كانت تستعد لشن هجمات في منطقة برام.
ووفقا لبيان الجيش المالي، فقد تمكنت القوات اليوم السبت، من إحباط هجوم إرهابي في مخرج كيدال - مانيكا، وتحييد عناصر إرهابية أخرى، مع توسيع عمليات التمشيط بمساعدة القوات الجوية، ومصادرة عدد من الأسلحة.
ولفت بيان الجيش المالي، إلى أن العمليات العسكرية في يومي 13 و14 أغسطس الجاري، أسفرت عن تحييد 5 "إرهابيين"، والقضاء على 22 آخرين، وإصابة 41 آخرين.
وتسلم الجيش المالي في 9 أغسطس الجاري، 12 طائرة عسكرية من روسيا، وذلك في إطار دعم الجيش الروسي للسلطات المالية في مجابهة الإرهاب.