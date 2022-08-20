https://sputnikarabic.ae/20220820/الحرارة-العالية-وتطور-الزواحف-والروبوتات-الحية-وبلازما-الغلاف-الجوي-المريخي-1066659850.html
الحرارة العالية وتطور الزواحف والروبوتات الحية وبلازما الغلاف الجوي المريخي
الحرارة العالية وتطور الزواحف والروبوتات الحية وبلازما الغلاف الجوي المريخي
يقول باحثون إنه يمكن أن يكون الارتفاع الحاد في درجات الحرارة العالمية هو السبب في ظهور الزواحف في نهاية العصر البرمي "the Permian period"، وليس الانقراض... 20.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-20T13:57+0000
2022-08-20T13:57+0000
2022-08-20T14:02+0000
راديو
مرايا العلوم
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الحرارة العالية وتطور الزواحف والروبوتات الحية وبلازما الغلاف الجوي المريخي
الحرارة العالية وتطور الزواحف والروبوتات الحية وبلازما الغلاف الجوي المريخي
ووفقا للباحثين، فإن الروبوتات التي توصف بالحية والمُخَلَّقة من الخلايا البشرية قد تحث على التئام الخلايا العصبية.يعمل الفيزيائيون على تحديد عدد الأقمار التي يمكن أن تمتلكها الأرض. وتشير عمليات المحاكاة إلى أن الأرض يمكن نظريا أن تستضيف قمرين آخرين بحجم القمر الذي لدينا الآن، أو عدة أقمار أصغر.ووجد العلماء أنه يمكن لرواد الفضاء استخدام البلازما لإنتاج الأكسجين والأسمدة على المريخ، أي يمكن أن يساعد شكل من المادة يسمى البلازما، والذي يحتوي على جزيئات مشحونة ، في إنتاج الأكسجين والموارد الرئيسية الأخرى من الغلاف الجوي المريخي الغني بثاني أكسيد الكربون.يقول باحثون إنه يمكن أن يكون الارتفاع الحاد في درجات الحرارة العالمية هو السبب في ظهور الزواحف في نهاية العصر البرمي وليس الانقراض الجماعي للثدييات كما كان يعتقد.في هذه الحلقة أيضا نتحدث عن تجربة فيزيائية فارقة في حقل الفيزياء وهي تجربة ميكلسون ومورلي، وهي أيضا التي توصف بأنها أشهر تجربة تبوء بالفشل في تاريخ الفيزياء، حيث دحضت فكرة الأثير، ومن ثم تبين لاحقا أن الضوء لا يحتاج إلى وسط حتى ينتقل خلاله، وأن سرعته ثابتة بغض النظر عن سرعة المراقب.وفي هذه الحلقة كذلك نستعيد من ذاكرة العلوم سيرة واحد من العلماء الرواد وهو أندريه نيكولايفيتش كولموغوروف عالم الرياضيات الروسي صاحب الإسهامات المهمة حول المتسلسلات المثلثية والذي يعتبر من أهم علماء الميكانيكا الكلاسيكية ورواد نظرية الاحتمالات والطوبولوجيا والمنطق الحدسي ودراسات الاضطراب والمعلومات الحسابية، والذي لقب كذلك بإقليدس القرن العشرين.يمكنكم متابعة المزيد من خلال برنامج مرايا العلومإعداد وتقديم: أحمد أحمد
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راديو, مرايا العلوم, аудио
راديو, مرايا العلوم, аудио
الحرارة العالية وتطور الزواحف والروبوتات الحية وبلازما الغلاف الجوي المريخي
13:57 GMT 20.08.2022 (تم التحديث: 14:02 GMT 20.08.2022) تابعنا عبر
يقول باحثون إنه يمكن أن يكون الارتفاع الحاد في درجات الحرارة العالمية هو السبب في ظهور الزواحف في نهاية العصر البرمي "the Permian period"، وليس الانقراض الجماعي للثدييات كما كان يعتقد.
ووفقا للباحثين، فإن الروبوتات التي توصف بالحية والمُخَلَّقة من الخلايا البشرية قد تحث على التئام الخلايا العصبية.
يعمل الفيزيائيون على تحديد عدد الأقمار التي يمكن أن تمتلكها الأرض. وتشير عمليات المحاكاة إلى أن الأرض يمكن نظريا أن تستضيف قمرين آخرين بحجم القمر الذي لدينا الآن، أو عدة أقمار أصغر.
ووجد العلماء أنه يمكن لرواد الفضاء استخدام البلازما
لإنتاج الأكسجين والأسمدة على المريخ، أي يمكن أن يساعد شكل من المادة يسمى البلازما، والذي يحتوي على جزيئات مشحونة ، في إنتاج الأكسجين والموارد الرئيسية الأخرى من الغلاف الجوي المريخي الغني بثاني أكسيد الكربون.
وفقا للباحثين، الروبوتات التي توصف بالحية والمُخَلَّقة من الخلايا البشرية قد تحث على التئام الخلايا العصبية.
يقول باحثون إنه يمكن أن يكون الارتفاع الحاد في درجات الحرارة العالمية هو السبب في ظهور الزواحف في نهاية العصر البرمي وليس الانقراض الجماعي للثدييات كما كان يعتقد.
في هذه الحلقة أيضا نتحدث عن تجربة فيزيائية فارقة في حقل الفيزياء وهي تجربة ميكلسون ومورلي، وهي أيضا التي توصف بأنها أشهر تجربة تبوء بالفشل في تاريخ الفيزياء، حيث دحضت فكرة الأثير، ومن ثم تبين لاحقا أن الضوء لا يحتاج إلى وسط حتى ينتقل خلاله، وأن سرعته ثابتة بغض النظر عن سرعة المراقب.
وفي هذه الحلقة كذلك نستعيد من ذاكرة العلوم سيرة واحد من العلماء الرواد
وهو أندريه نيكولايفيتش كولموغوروف عالم الرياضيات الروسي صاحب الإسهامات المهمة حول المتسلسلات المثلثية والذي يعتبر من أهم علماء الميكانيكا الكلاسيكية ورواد نظرية الاحتمالات والطوبولوجيا والمنطق الحدسي ودراسات الاضطراب والمعلومات الحسابية، والذي لقب كذلك بإقليدس القرن العشرين.
يمكنكم متابعة المزيد من خلال برنامج مرايا العلوم