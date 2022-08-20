https://sputnikarabic.ae/20220820/الخارجية-الروسية-موسكو-سترد-بشكل-مناسب-على-طرد-دبلوماسي-روسي-من-رومانيا-1066652774.html
الخارجية الروسية: موسكو سترد بشكل مناسب على طرد دبلوماسي روسي من رومانيا
الخارجية الروسية: موسكو سترد بشكل مناسب على طرد دبلوماسي روسي من رومانيا
أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم السبت، أن موسكو سترد بشكل مناسب على إعلان رومانيا دبلوماسيا روسيا "شخصا غير مرغوب فيه" وإبلاغه... 20.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-20T11:27+0000
2022-08-20T11:27+0000
2022-08-20T11:31+0000
روسيا
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وقالت زاخاروفا: "بالطبع، سنرد بشكل مناسب على الخطوة الرومانية، بالإضافة إلى ذلك، وسنبلغكم بالإجراءات المتخذة".
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روسيا
الخارجية الروسية: موسكو سترد بشكل مناسب على طرد دبلوماسي روسي من رومانيا
11:27 GMT 20.08.2022 (تم التحديث: 11:31 GMT 20.08.2022) تابعنا عبر
يتبع
أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم السبت، أن موسكو سترد بشكل مناسب على إعلان رومانيا دبلوماسيا روسيا "شخصا غير مرغوب فيه" وإبلاغه بضرورة مغادرة البلاد، مشيرة إلى أن ذرائع هذا الإجراء بعيدة عن الواقع.
وقالت زاخاروفا: "بالطبع، سنرد بشكل مناسب على الخطوة الرومانية، بالإضافة إلى ذلك، وسنبلغكم بالإجراءات المتخذة".