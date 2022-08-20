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الخارجية القطرية تدين الهجوم الإرهابي الذي تعرضت له العاصمة مقديشو
الخارجية القطرية تدين الهجوم الإرهابي الذي تعرضت له العاصمة مقديشو
أدانت دولة قطر الهجوم الذي تعرضت له العاصمة الصومالية مقديشو، مؤكدة موقفها الثابت الرافض للعنف والإرهاب. 20.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-20T10:14+0000
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الصومال
أخبار قطر اليوم
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ووفقا لبيان أصدرته وزارة الخارجية القطرية اليوم السبت، فقد أعربت عن استنكارها لما تعرض له أحد الفنادق بالعاصمة الصومالية مقديشيو من هجوم أدى إلى سقوط قتلى ومصابين.وقال البيان: "تعرب دولة قطر عن إدانتها واستنكارها الشديدين للهجوم الذي استهدف فندقا بالعاصمة الصومالية مقديشو، وأدى إلى سقوط قتلى".وكان مسؤول أمني صومالي قد أعلن، اليوم السبت، أن 8 أشخاص على الأقل قتلوا في هجوم شنه متطرفون على فندق في العاصمة الصومالية مقديشو، مشيرا إلى أن القوات الأمنية استطاعت تطويق المهاجمين داخل أحد الغرف في الفندق، وأنقذت عشرات المدنيين بينهم أطفال كانوا محاصرين في المبنى، حسب فرانس 24.
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الصومال, أخبار قطر اليوم
الصومال, أخبار قطر اليوم

الخارجية القطرية تدين الهجوم الإرهابي الذي تعرضت له العاصمة مقديشو

10:14 GMT 20.08.2022
© AP Photo / Hassan Ammarوزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني في بيروت، لبنان 9 فبراير 2021
وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني في بيروت، لبنان 9 فبراير 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 20.08.2022
© AP Photo / Hassan Ammar
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أدانت دولة قطر الهجوم الذي تعرضت له العاصمة الصومالية مقديشو، مؤكدة موقفها الثابت الرافض للعنف والإرهاب.
ووفقا لبيان أصدرته وزارة الخارجية القطرية اليوم السبت، فقد أعربت عن استنكارها لما تعرض له أحد الفنادق بالعاصمة الصومالية مقديشيو من هجوم أدى إلى سقوط قتلى ومصابين.
وقال البيان: "تعرب دولة قطر عن إدانتها واستنكارها الشديدين للهجوم الذي استهدف فندقا بالعاصمة الصومالية مقديشو، وأدى إلى سقوط قتلى".

وفيما أوضح أن موقف قطر ثابت من رفض العنف والإرهاب مهما كانت الدوافع والأسباب، قدم البيان تعازي الدولة القطرية لحكومة الصومال وشعبها وذوي الضحايا.

وكان مسؤول أمني صومالي قد أعلن، اليوم السبت، أن 8 أشخاص على الأقل قتلوا في هجوم شنه متطرفون على فندق في العاصمة الصومالية مقديشو، مشيرا إلى أن القوات الأمنية استطاعت تطويق المهاجمين داخل أحد الغرف في الفندق، وأنقذت عشرات المدنيين بينهم أطفال كانوا محاصرين في المبنى، حسب فرانس 24.
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