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Реактивная система залпового огня Ураган наносит удар по позициям ВСУ - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا
https://sputnikarabic.ae/20220820/الدفاع-الروسية-أوكرانيا-ارتكبت-أعمالا-إرهابية-كيميائية-ضد-الجيش-الروسي-في-منطقة-زابوروجيه-1066657047.html
الدفاع الروسية: أوكرانيا ارتكبت أعمالا إرهابية كيميائية ضد الجيش الروسي في منطقة زابوروجيه
الدفاع الروسية: أوكرانيا ارتكبت أعمالا إرهابية كيميائية ضد الجيش الروسي في منطقة زابوروجيه
أكدت وزارة الدفاع الروسية، أن أوكرانيا استخدمت مواد سامة ضد الجيش الروسي في منطقة زابوروجيه، لافتة إلى إعداد وثائق تؤكد استخدام أوكرانيا للمواد السامة،... 20.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-20T13:14+0000
2022-08-20T13:14+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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موسكو - سبوتنيك. وقالت الدفاع الروسية، في بيان، اليوم السبت إنه "على خلفية الهزائم العسكرية في دونباس ومناطق أخرى، سمح نظام زيلينسكي بتنفيذ أعمال إرهابية باستخدام عوامل كيميائية ضد العسكريين والمدنيين الروس، وهناك مستشفى تظهر فيه علامات تسمم شديد".وأضافت أنه "لتحديد أسباب التسمم، تم إجراء تحليل إضافي أكد بشكل لا لبس فيه وجود سم عضوي من أصل اصطناعي من النوع (ب)".وتابعت أنه "في الوقت الحالي، فيما يتعلق بحقيقة الإرهاب الكيميائي الذي فرضه نظام زيلينسكي، تعد روسيا وثائق داعمة مع نتائج جميع التحليلات التي تم إجراؤها، وسترسلها رسميا في وقت قريب إلى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية من خلال البعثة الدائمة لروسيا".وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 فبراير/شباط الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.وفي 25 مارس/آذار الماضي، أكملت القوات المسلحة الروسية المهام الرئيسية للمرحلة الأولى من العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا؛ حيث حدت بشكل كبير من الإمكانات والقدرات القتالية للقوات الأوكرانية.
https://sputnikarabic.ae/20220601/روسيا-تخطر-منظمة-حظر-الأسلحة-الكيميائية-بشأن-الاستفزازات-الوشيكة-من-قبل-أوكرانيا-1062955302.html
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الدفاع الروسية: أوكرانيا ارتكبت أعمالا إرهابية كيميائية ضد الجيش الروسي في منطقة زابوروجيه

13:14 GMT 20.08.2022
© Sputnik . Natalia Seliverstov / الذهاب إلى بنك الصورالعلم الروسي على مبنى وزارة الدفاع الروسية
العلم الروسي على مبنى وزارة الدفاع الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 20.08.2022
© Sputnik . Natalia Seliverstov
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أكدت وزارة الدفاع الروسية، أن أوكرانيا استخدمت مواد سامة ضد الجيش الروسي في منطقة زابوروجيه، لافتة إلى إعداد وثائق تؤكد استخدام أوكرانيا للمواد السامة، وإرسالها لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية.
موسكو - سبوتنيك. وقالت الدفاع الروسية، في بيان، اليوم السبت إنه "على خلفية الهزائم العسكرية في دونباس ومناطق أخرى، سمح نظام زيلينسكي بتنفيذ أعمال إرهابية باستخدام عوامل كيميائية ضد العسكريين والمدنيين الروس، وهناك مستشفى تظهر فيه علامات تسمم شديد".

وأضافت أنه "لتحديد أسباب التسمم، تم إجراء تحليل إضافي أكد بشكل لا لبس فيه وجود سم عضوي من أصل اصطناعي من النوع (ب)".

وتابعت أنه "في الوقت الحالي، فيما يتعلق بحقيقة الإرهاب الكيميائي الذي فرضه نظام زيلينسكي، تعد روسيا وثائق داعمة مع نتائج جميع التحليلات التي تم إجراؤها، وسترسلها رسميا في وقت قريب إلى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية من خلال البعثة الدائمة لروسيا".
وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 فبراير/شباط الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.
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