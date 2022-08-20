https://sputnikarabic.ae/20220820/الدفاع-الروسية-تحييد-20-مرتزقا-أمريكيا-ومئات-المتطرفين-في-ضربات-بأسلحة-عالية-الدقة-في-خاركوف--1066644224.html
الدفاع الروسية: تحييد 20 مرتزقا أمريكيا ومئات المتطرفين في ضربات بأسلحة عالية الدقة في خاركوف
الدفاع الروسية: تحييد 20 مرتزقا أمريكيا ومئات المتطرفين في ضربات بأسلحة عالية الدقة في خاركوف
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، صباح اليوم السبت، قيام الطيران الروسي بتحييد 20 مرتزقا أمريكيا ومئات المتطرفين الأوكرانيين بضربات بأسلحة عالية الدقة على قواعد... 20.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-20T06:33+0000
2022-08-20T06:33+0000
2022-08-20T06:59+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وأصدرت الدفاع الروسية بيانا وجاء فيه: " الضربات الجوية بالأسلحة الدقيقة استهدفت مراكز وقواعد عسكرية كانت تضم نحو 20 مرتزقا من الولايات المتحدة، بالإضافة إلى مقتل أكثر من 100 مسلح متطرف أوكراني".وتابع البيان: نجحت القوات الجوية بتحييد العدد الأكبر من فصيل "كراكن" الأوكراني المتطرف في إقليم خاركوف.وأضافت الدفاع الروسية: وعملت القوات الجوية على استهداف قوات عسكرية في فيليكوميخايلوفكا الواقعة في مدينة دنيبروبيتروفسك، حيث تم تدمير كتيبة اللواء 110 للدفاع الإقليمي بالكامل.وأكدت الدفاع الروسية تنفيذها غارات جوية دمرت من خلالها محطة رادار أمريكية وآلية تحمل نظام الصاروخي من طراز "بوك" في منطقة شيفتشينكو، بالإضافة إلى تدمير أربعة مستودعات للذخيرة في مناطق غاليتسينوفكا وكونستانتينوفكا وشابيلكوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية وبيلايا كرينيتسا في منطقة خيرسون.
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روسيا
الدفاع الروسية: تحييد 20 مرتزقا أمريكيا ومئات المتطرفين في ضربات بأسلحة عالية الدقة في خاركوف
06:33 GMT 20.08.2022 (تم التحديث: 06:59 GMT 20.08.2022) تابعنا عبر
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، صباح اليوم السبت، قيام الطيران الروسي بتحييد 20 مرتزقا أمريكيا ومئات المتطرفين الأوكرانيين بضربات بأسلحة عالية الدقة على قواعد عسكرية شمالي خاركوف.
وأصدرت الدفاع الروسية بيانا وجاء فيه: " الضربات الجوية بالأسلحة الدقيقة استهدفت مراكز وقواعد عسكرية كانت تضم نحو 20 مرتزقا من الولايات المتحدة، بالإضافة إلى مقتل أكثر من 100 مسلح متطرف أوكراني".
وتابع البيان: نجحت القوات الجوية بتحييد العدد الأكبر من فصيل "كراكن" الأوكراني المتطرف في إقليم خاركوف.
وأضافت الدفاع الروسية: وعملت القوات الجوية على استهداف قوات عسكرية في فيليكوميخايلوفكا الواقعة في مدينة دنيبروبيتروفسك، حيث تم تدمير كتيبة اللواء 110 للدفاع الإقليمي بالكامل.
وأكدت الدفاع الروسية تنفيذها غارات جوية دمرت من خلالها محطة رادار أمريكية وآلية تحمل نظام الصاروخي من طراز "بوك" في منطقة شيفتشينكو، بالإضافة إلى تدمير أربعة مستودعات للذخيرة في مناطق غاليتسينوفكا وكونستانتينوفكا وشابيلكوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية وبيلايا كرينيتسا في منطقة خيرسون.