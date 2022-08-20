https://sputnikarabic.ae/20220820/الدوري-التركي-تريزيجيه-يقود-هجوم-طرابزون-خلال-مواجهة-أنطاليا-1066669350.html
الدوري التركي… تريزيجيه يقود هجوم طرابزون خلال مواجهة أنطاليا
الدوري التركي… تريزيجيه يقود هجوم طرابزون خلال مواجهة أنطاليا
يقود اللاعب المصري محمود تريزيجيه هجوم فريق طرابزون في مباراته أمام أنطاليا سبور، التي تقام ضمن منافسات الجولة الثالثة ببطولة الدوري التركي. 20.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-20T19:02+0000
2022-08-20T19:02+0000
2022-08-20T19:02+0000
رياضة
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جاء ذلك في تدوينة نشرها الحساب الرسمي لنادي طرابزون التركي، على "تويتر"، اليوم السبت.وأعلن المدير الفني لفريق طرابزون عبد الله أفجي، التشكيل الرسمي لفريقه أمام أنطاليا خلال تلك المباراة.يذكر أن طرابزون التركي خسر أمام مضيفه كوبنهاجن الدنماركي، الثلاثاء الماضي، خلال المباراة التي جمعت الفريقين في ذهاب المرحلة الفاصلة التي ستحدد المتأهلين لدور المجموعات في بطولة دوري أبطال أوروبا.وتم تتويج طرابزون بلقب كأس السوبر التركي بعد فوزه على سيفاس سبور.
https://sputnikarabic.ae/20220430/بعد-غياب-39-عاما-طرابزون-سبور-بطلا-للدوري-التركي-1061769998.html
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رياضة
الدوري التركي… تريزيجيه يقود هجوم طرابزون خلال مواجهة أنطاليا
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يقود اللاعب المصري محمود تريزيجيه هجوم فريق طرابزون في مباراته أمام أنطاليا سبور، التي تقام ضمن منافسات الجولة الثالثة ببطولة الدوري التركي.
جاء ذلك في تدوينة نشرها الحساب الرسمي لنادي طرابزون التركي
، على "تويتر"، اليوم السبت.
وأعلن المدير الفني لفريق طرابزون عبد الله أفجي، التشكيل الرسمي لفريقه أمام أنطاليا خلال تلك المباراة.
يذكر أن طرابزون التركي خسر أمام مضيفه كوبنهاجن الدنماركي، الثلاثاء الماضي، خلال المباراة التي جمعت الفريقين في ذهاب المرحلة الفاصلة التي ستحدد المتأهلين لدور المجموعات في بطولة دوري أبطال أوروبا
.
وتم تتويج طرابزون بلقب كأس السوبر التركي
بعد فوزه على سيفاس سبور.