https://sputnikarabic.ae/20220820/السعودية-تتقدم-في-16-مؤشرا-للتنافسية-العالمية-للتعليم-1066659399.html
السعودية تتقدم في 16 مؤشرا للتنافسية العالمية للتعليم
السعودية تتقدم في 16 مؤشرا للتنافسية العالمية للتعليم
أفاد مركز "أداء" السعودي المختص بقياس أداء الأجهزة العامة، بأن السعودية تقدمت في 16 مؤشرا من مؤشرات التنافسية العالمية في قطاع التعليم. 20.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-20T13:53+0000
2022-08-20T13:53+0000
2022-08-20T13:53+0000
العالم العربي
السعودية
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ونقلت صحيفة "المناطق" عن المركز قوله إن السعودية صعدت 8 مراكز مقارنةً بالعام الماضي، وهو ما أثبته الكتاب السنوي للتنافسية العالمية 2022، الذي أورد أن المملكة تقدمت 10 مراكز في مؤشر تبادل المعرفة، و12 مركزا في مؤشر تطوير المهارات اللغوية.وأضاف المركز أن السعودية تقدمت 10 مراكز في مؤشر المهارات الرقمية والتقنية، و10 مراكز في مؤشر المهندسين المؤهلين، و16 مركزا في مؤشر تعليم الإدارة.في السياق ذاته، تقدمت المملكة 9 مراكز في مؤشر إنجازات التعليم العالي، و8 مراكز في مؤشر التصنيفات العالمية للجامعات، و5 مراكز في مؤشر خريجي التعليم الجامعي في تخصصات العلوم الفنية، و4 مراكز في مؤشر حقوق الملكية الفكرية.
السعودية
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم العربي, السعودية
السعودية تتقدم في 16 مؤشرا للتنافسية العالمية للتعليم
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أفاد مركز "أداء" السعودي المختص بقياس أداء الأجهزة العامة، بأن السعودية تقدمت في 16 مؤشرا من مؤشرات التنافسية العالمية في قطاع التعليم.
ونقلت صحيفة
"المناطق" عن المركز قوله إن السعودية صعدت 8 مراكز مقارنةً بالعام الماضي، وهو ما أثبته الكتاب السنوي للتنافسية العالمية 2022، الذي أورد أن المملكة تقدمت 10 مراكز في مؤشر تبادل المعرفة، و12 مركزا في مؤشر تطوير المهارات اللغوية.
وأضاف المركز أن السعودية تقدمت 10 مراكز في مؤشر المهارات الرقمية والتقنية، و10 مراكز في مؤشر المهندسين المؤهلين، و16 مركزا في مؤشر تعليم الإدارة.
في السياق ذاته، تقدمت المملكة 9 مراكز في مؤشر إنجازات التعليم العالي، و8 مراكز في مؤشر التصنيفات العالمية للجامعات، و5 مراكز في مؤشر خريجي التعليم الجامعي في تخصصات العلوم الفنية، و4 مراكز في مؤشر حقوق الملكية الفكرية.