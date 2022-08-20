https://sputnikarabic.ae/20220820/السفير-الأمريكي-لدى-الصين-على-بكين-أن-تثبت-أنها-ليست-عاملا-لعدم-الاستقرار-في-تايوان-1066644976.html

السفير الأمريكي لدى الصين: على بكين أن تثبت أنها ليست عاملا لعدم الاستقرار في تايوان

السفير الأمريكي لدى الصين: على بكين أن تثبت أنها ليست عاملا لعدم الاستقرار في تايوان

دعا السفير الأمريكي لدى الصين، نيكولاس بيرنز، بكين إلى إثبات أنها ليست عاملا لعدم الاستقرار في شبه جزيرة تايوان. 20.08.2022, سبوتنيك عربي

2022-08-20T07:04+0000

2022-08-20T07:04+0000

2022-08-20T07:04+0000

الولايات المتحدة الأمريكية

الصين

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ووفقا لأول حوار له منذ توليه منصبه في بكين، مع شبكة سي إن إن، قال بيرنز إن الصين بحاجة إلى إقناع بقية العالم بأنها ليست "عامل عدم استقرار" وستعمل بشكل سلمي في مضيق تايوان.وتحدث بيرنز عن رد فعل بكين على الزيارة التي قامت بها رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي إلى تايوان في وقت سابق من هذا الشهر، والتي ردت عليها الصين بإطلاق مناورات عسكرية مكثفة حول الجزيرة المتمتعة بالحكم الذاتي وتعليق الاتصالات الدبلوماسية الرئيسية مع الولايات المتحدة.وقال: "لا نعتقد أنه يجب أن تكون هناك أزمة في العلاقات الأمريكية الصينية بسبب الزيارة السلمية لرئيسة مجلس النواب إلى تايوان"، واصفا الأزمة بأنها "مصطنعة من قبل الحكومة في بكين، وأن رد فعل الصين كان مبالغا فيه".وقال: "أعتقد أن هناك الكثير من القلق في جميع أنحاء العالم من أن الصين أصبحت الآن عنصرًا لعدم الاستقرار في مضيق تايوان وهذا ليس في مصلحة أحد".وكان بيرنز، وهو دبلوماسي محترف وسفير أمريكي سابق لدى الناتو، قد وصل إلى بكين في مارس/ آذار الماضي، لتولي ما يمكن القول أنه أهم منصب دبلوماسي للولايات المتحدة، بسبب العلاقات الأمريكية الصينية المتوترة بالفعل، بشأن مجموعة من القضايا بما في ذلك حقوق الإنسان في الصين.

https://sputnikarabic.ae/20220820/-كيسنجر-المواجهة-بين-الولايات-المتحدة-والصين-قد-تدمر-العالم-1066643200.html

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