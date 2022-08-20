https://sputnikarabic.ae/20220820/السفير-الأمريكي-لدى-الصين-على-بكين-أن-تثبت-أنها-ليست-عاملا-لعدم-الاستقرار-في-تايوان-1066644976.html
السفير الأمريكي لدى الصين: على بكين أن تثبت أنها ليست عاملا لعدم الاستقرار في تايوان
السفير الأمريكي لدى الصين: على بكين أن تثبت أنها ليست عاملا لعدم الاستقرار في تايوان
دعا السفير الأمريكي لدى الصين، نيكولاس بيرنز، بكين إلى إثبات أنها ليست عاملا لعدم الاستقرار في شبه جزيرة تايوان. 20.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-20T07:04+0000
2022-08-20T07:04+0000
2022-08-20T07:04+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
الصين
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ووفقا لأول حوار له منذ توليه منصبه في بكين، مع شبكة سي إن إن، قال بيرنز إن الصين بحاجة إلى إقناع بقية العالم بأنها ليست "عامل عدم استقرار" وستعمل بشكل سلمي في مضيق تايوان.وتحدث بيرنز عن رد فعل بكين على الزيارة التي قامت بها رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي إلى تايوان في وقت سابق من هذا الشهر، والتي ردت عليها الصين بإطلاق مناورات عسكرية مكثفة حول الجزيرة المتمتعة بالحكم الذاتي وتعليق الاتصالات الدبلوماسية الرئيسية مع الولايات المتحدة.وقال: "لا نعتقد أنه يجب أن تكون هناك أزمة في العلاقات الأمريكية الصينية بسبب الزيارة السلمية لرئيسة مجلس النواب إلى تايوان"، واصفا الأزمة بأنها "مصطنعة من قبل الحكومة في بكين، وأن رد فعل الصين كان مبالغا فيه".وقال: "أعتقد أن هناك الكثير من القلق في جميع أنحاء العالم من أن الصين أصبحت الآن عنصرًا لعدم الاستقرار في مضيق تايوان وهذا ليس في مصلحة أحد".وكان بيرنز، وهو دبلوماسي محترف وسفير أمريكي سابق لدى الناتو، قد وصل إلى بكين في مارس/ آذار الماضي، لتولي ما يمكن القول أنه أهم منصب دبلوماسي للولايات المتحدة، بسبب العلاقات الأمريكية الصينية المتوترة بالفعل، بشأن مجموعة من القضايا بما في ذلك حقوق الإنسان في الصين.
https://sputnikarabic.ae/20220820/-كيسنجر-المواجهة-بين-الولايات-المتحدة-والصين-قد-تدمر-العالم-1066643200.html
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الولايات المتحدة الأمريكية, الصين
الولايات المتحدة الأمريكية, الصين
السفير الأمريكي لدى الصين: على بكين أن تثبت أنها ليست عاملا لعدم الاستقرار في تايوان
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دعا السفير الأمريكي لدى الصين، نيكولاس بيرنز، بكين إلى إثبات أنها ليست عاملا لعدم الاستقرار في شبه جزيرة تايوان.
ووفقا لأول حوار
له منذ توليه منصبه في بكين، مع شبكة سي إن إن، قال بيرنز إن الصين بحاجة إلى إقناع بقية العالم بأنها ليست "عامل عدم استقرار" وستعمل بشكل سلمي في مضيق تايوان.
وتحدث بيرنز عن رد فعل بكين
على الزيارة التي قامت بها رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي إلى تايوان في وقت سابق من هذا الشهر، والتي ردت عليها الصين بإطلاق مناورات عسكرية مكثفة حول الجزيرة المتمتعة بالحكم الذاتي وتعليق الاتصالات الدبلوماسية الرئيسية مع الولايات المتحدة.
وقال: "لا نعتقد أنه يجب أن تكون هناك أزمة في العلاقات الأمريكية الصينية بسبب الزيارة السلمية لرئيسة مجلس النواب إلى تايوان"، واصفا الأزمة بأنها "مصطنعة من قبل الحكومة في بكين، وأن رد فعل الصين كان مبالغا فيه".
ولفت السفير إلى أن الصين يقع على عاتقها الآن "إقناع بقية العالم بأنها ستتصرف سلميا في المستقبل".
وقال: "أعتقد أن هناك الكثير من القلق في جميع أنحاء العالم من أن الصين أصبحت الآن عنصرًا لعدم الاستقرار في مضيق تايوان وهذا ليس في مصلحة أحد".
وكان بيرنز، وهو دبلوماسي محترف وسفير أمريكي سابق لدى الناتو، قد وصل إلى بكين في مارس/ آذار الماضي، لتولي ما يمكن القول أنه أهم منصب دبلوماسي للولايات المتحدة، بسبب العلاقات الأمريكية الصينية
المتوترة بالفعل، بشأن مجموعة من القضايا بما في ذلك حقوق الإنسان في الصين.