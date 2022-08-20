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https://sputnikarabic.ae/20220820/العراق-يؤكد-أنه-سيتخذ-إجراء-بحق-سفيره-لدى-الأردن-بعد-صور-أثارت-جدلا-واسعا-مع-الفنان-راغب-علامة-1066660546.html
العراق يؤكد أنه سيتخذ إجراء بحق سفيره لدى الأردن بعد صور أثارت جدلا واسعا مع الفنان راغب علامة
العراق يؤكد أنه سيتخذ إجراء بحق سفيره لدى الأردن بعد صور أثارت جدلا واسعا مع الفنان راغب علامة
أكدت وزارة الخارجية العراقية، اليوم السبت، أنها "ستتخذ إجراء بحق السفير العراقي لدىالأردن حيدر العذري". 20.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-20T14:36+0000
2022-08-20T14:36+0000
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وقال المتحدث باسم الخارجية العراقية أحمد الصحاف، في بيان له، إن "الوزارة تتابع باهتمام ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، من صورٍ لسفير جمهورية العراق في المملكة الأردنية الهاشمية"، مضيفا أن "الوزارة تلفت عناية وسائل الإعلام والرأي العام إلى أنها ستتخذ الإجراءات المناسبة بهذا الشأن وبأسرع وقت، وبما يعزِّز قيم الدبلوماسيّة العراقيّة".وأثارت صور ميسم الربيعي زوجة السفير العراقي في الأردن حيدر العذاري، برفقة الفنان اللبناني راغب علامة، جدلا واسعا بين النشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب الوضعيات التي ظهرت فيها الربيعي بهذه الصور.وتم التقاط تلك الصور أثناء استضافة السفير وزوجته للفنان راغب علامة الذي أحيا قبل أيام حفلًا غنائيًا في مهرجان الفحيص بالأردن، وهي المشاركة الأولى له في هذا المهرجان.
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أخبار العراق اليوم, أخبار لبنان, أخبار الأردن
أخبار العراق اليوم, أخبار لبنان, أخبار الأردن

العراق يؤكد أنه سيتخذ إجراء بحق سفيره لدى الأردن بعد صور أثارت جدلا واسعا مع الفنان راغب علامة

14:36 GMT 20.08.2022
© AP Photo / Bilal Husseinراغب علامة
راغب علامة - سبوتنيك عربي, 1920, 20.08.2022
© AP Photo / Bilal Hussein
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أكدت وزارة الخارجية العراقية، اليوم السبت، أنها "ستتخذ إجراء بحق السفير العراقي لدىالأردن حيدر العذري".
وقال المتحدث باسم الخارجية العراقية أحمد الصحاف، في بيان له، إن "الوزارة تتابع باهتمام ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، من صورٍ لسفير جمهورية العراق في المملكة الأردنية الهاشمية"، مضيفا أن "الوزارة تلفت عناية وسائل الإعلام والرأي العام إلى أنها ستتخذ الإجراءات المناسبة بهذا الشأن وبأسرع وقت، وبما يعزِّز قيم الدبلوماسيّة العراقيّة".
وأثارت صور ميسم الربيعي زوجة السفير العراقي في الأردن حيدر العذاري، برفقة الفنان اللبناني راغب علامة، جدلا واسعا بين النشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب الوضعيات التي ظهرت فيها الربيعي بهذه الصور.
وتم التقاط تلك الصور أثناء استضافة السفير وزوجته للفنان راغب علامة الذي أحيا قبل أيام حفلًا غنائيًا في مهرجان الفحيص بالأردن، وهي المشاركة الأولى له في هذا المهرجان.
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