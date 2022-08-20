العراق يؤكد أنه سيتخذ إجراء بحق سفيره لدى الأردن بعد صور أثارت جدلا واسعا مع الفنان راغب علامة
© AP Photo / Bilal Husseinراغب علامة
© AP Photo / Bilal Hussein
أكدت وزارة الخارجية العراقية، اليوم السبت، أنها "ستتخذ إجراء بحق السفير العراقي لدىالأردن حيدر العذري".
وقال المتحدث باسم الخارجية العراقية أحمد الصحاف، في بيان له، إن "الوزارة تتابع باهتمام ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، من صورٍ لسفير جمهورية العراق في المملكة الأردنية الهاشمية"، مضيفا أن "الوزارة تلفت عناية وسائل الإعلام والرأي العام إلى أنها ستتخذ الإجراءات المناسبة بهذا الشأن وبأسرع وقت، وبما يعزِّز قيم الدبلوماسيّة العراقيّة".
المُتحدث بإسم وزارة الخارجيَّة د. أحمد الصحاف @DrAhmedAlSahhaf : وزارة الخارجيَّة ستتخذ الإجراءات المناسبة بشأن الصور الخاصة بسفير جُمهُوريَّة العراق لدى المملكة الأردنيّة الهاشميّة @HaidarHadi pic.twitter.com/opiUgSi5YL— وزارة الخارجية العراقية (@Iraqimofa) August 20, 2022
وأثارت صور ميسم الربيعي زوجة السفير العراقي في الأردن حيدر العذاري، برفقة الفنان اللبناني راغب علامة، جدلا واسعا بين النشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب الوضعيات التي ظهرت فيها الربيعي بهذه الصور.
شكراً من القلب لسعادة السفير العراقي في #الأردن السيد حيدر منصور العذاري وزوجته السيّدة ميسم الربيعي على هذه الاستضافة الكريمة والرائعة والمُمتعة، وعلى هذا الترحيب والاستقبال الطيّب.— RaghebAlama (@raghebalama) August 19, 2022
أسعدني جداً لقاؤكم الجميل في تلك الأجواء القريبة من القلب والمليئة بالحب والفرح 🙏❤️#راغب_علامة pic.twitter.com/ZyEQiENxm1
وتم التقاط تلك الصور أثناء استضافة السفير وزوجته للفنان راغب علامة الذي أحيا قبل أيام حفلًا غنائيًا في مهرجان الفحيص بالأردن، وهي المشاركة الأولى له في هذا المهرجان.