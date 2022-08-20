https://sputnikarabic.ae/20220820/القضاء-المكسيكي-يأمر-بتوقيف-64-مسؤولا-في-الجيش-والشرطة-1066647510.html
القضاء المكسيكي يأمر بتوقيف 64 مسؤولا في الجيش والشرطة
القضاء المكسيكي يأمر بتوقيف 64 مسؤولا في الجيش والشرطة
أمر القضاء المكسيكي، أمس الجمعة، بتوقيف 64 مسؤولا في الجيش والشرطة بدعوى تورطهم في اختفاء 43 طالبا في من مدرسة أيوتزينابا في 2014. 20.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-20T09:09+0000
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وقالت وكالة "فرانس برس" إن أمر توقيف المسؤولين جاء بعد ساعات على اعتقال النائب العام السابق للبلاد خيسوس موريو كرم في إطار القضية نفسها، فيما أوضحت النيابة العامة أن قرار التوقيف شمل عشرين مسؤولا في الجيش و44 ضابط شرطة.يشار إلى أن القضية التي صدر حكم التوقيف بشأنها تتعلق بمجموعة من الطلاب من مدرسة تدريب المعلمين في أيوتزينابا بولاية غيهيرو (جنوب)، كانوا قد توجهوا ليل 26 إلى 27 سبتمبر/ سبتمبر، إلى مدينة إيغوالا القريبة من أجل ركوب حافلات للذهاب إلى مكسيكو من أجل المشاركة في تظاهرة.وبحسب التحقيق فقد اعتقلت الشرطة 43 طالبا منهم في إطار قضية مرتبطة بعصابة تهريب المخدرات "غيهيرو اونيدوس"، بعدها أطلقت النار عليهم وأحرقت جثثهم في مكب نفايات لأسباب ما زالت غير واضحة.لم تنجح محاولات السلطات في التعرف على رفات أكثر من ثلاثة منهم، فيما قالت "لجنة الحقيقة في أيوتزينابا" التي شكلها إن عسكريين يتحملون جزءا من المسؤولية عن هذه الحادثة.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار العالم الآن
القضاء المكسيكي يأمر بتوقيف 64 مسؤولا في الجيش والشرطة
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أمر القضاء المكسيكي، أمس الجمعة، بتوقيف 64 مسؤولا في الجيش والشرطة بدعوى تورطهم في اختفاء 43 طالبا في من مدرسة أيوتزينابا في 2014.
وقالت وكالة "فرانس برس" إن أمر توقيف المسؤولين جاء بعد ساعات على اعتقال النائب العام السابق
للبلاد خيسوس موريو كرم في إطار القضية نفسها، فيما أوضحت النيابة العامة أن قرار التوقيف شمل عشرين مسؤولا في الجيش و44 ضابط شرطة.
يشار إلى أن القضية التي صدر حكم التوقيف بشأنها تتعلق بمجموعة من الطلاب من مدرسة تدريب المعلمين في أيوتزينابا بولاية غيهيرو (جنوب)، كانوا قد توجهوا ليل 26 إلى 27 سبتمبر/ سبتمبر، إلى مدينة إيغوالا القريبة من أجل ركوب حافلات للذهاب إلى مكسيكو من أجل المشاركة في تظاهرة.
وبحسب التحقيق فقد اعتقلت الشرطة 43 طالبا منهم في إطار قضية مرتبطة بعصابة تهريب المخدرات "غيهيرو اونيدوس"، بعدها أطلقت النار عليهم وأحرقت جثثهم في مكب نفايات لأسباب ما زالت غير واضحة.
لم تنجح محاولات السلطات في التعرف على رفات أكثر من ثلاثة منهم، فيما قالت "لجنة الحقيقة في أيوتزينابا" التي شكلها إن عسكريين يتحملون جزءا من المسؤولية عن هذه الحادثة.