الكويت تدين وتستنكر الهجوم على فندق في العاصمة الصومالية مقديشو
© AP Photo / Farah Abdi Warsamehالصومال
© AP Photo / Farah Abdi Warsameh
أعربت دولة الكويت عن إدانتها واستنكارها للهجوم الذي استهدف فندقا في العاصمة الصومالية مقديشو، وأدى إلى مقتل وإصابة عدد من الأشخاص.
جاء ذلك في بيان لوزارة الخارجية الكويتية، اليوم السبت.
بيان وزارة الخارجية بشأن الهجوم الذي إستهدف فندقاً في العاصمة الصومالية مقديشو— وزارة الخارجية (@MOFAKuwait) August 20, 2022
البيان كاملاً: https://t.co/AVGNJQWG9E pic.twitter.com/Zn6Otousw5
وجددت الوزارة في بيانها موقف دولة الكويت المبدئي والثابت المناهض للعنف والإرهاب.
كما قدمت خالص التعازي وصادق المواساة إلى حكومة وشعب الصومال وإلى أسر الضحايا، مع تمنياتها للمصابين بالشفاء العاجل.
وصباح اليوم السبت، وقع هجوم مسلح نفذته حركة "الشباب" الصومالية المتشددة على فندق "حياة" بالعاصمة مقديشو.
وأسفر الهجوم عن مقتل 16 شخصا على الأقل بسبب التفجيرات واقتحام المسلحين للفندق والاشتباكات مع قوات الأمن الصومالية، بينما قالت الشرطة إنها أنقذت أكثر من 30 شخصًا معظمهم أطفال من الفندق.
18 أغسطس, 18:10 GMT
وفندق حياة هو جهة مفضلة يرتادها أعضاء البرلمان ومسؤولون حكوميون آخرون.
ويعد هذا الهجوم لحركة "الشباب" هو الأكبر الذي تشهده مقديشو منذ انتخاب الرئيس حسن شيخ محمود في أيار/مايو الماضي.
ويشهد الصومال، منذ سنوات، صراعاً دامياً بين القوات الحكومية ومسلحي "حركة الشباب" المرتبطة بتنظيم القاعدة (الإرهابي المحظور في روسيا وعدد كبير من الدول)، التي تسعى إلى السيطرة على الدولة الواقعة في منطقة القرن الأفريقي.
ويعد هذا الهجوم لحركة "الشباب" هو الأكبر الذي تشهده مقديشو منذ انتخاب الرئيس حسن شيخ محمود في أيار/مايو الماضي.
ويشهد الصومال، منذ سنوات، صراعاً دامياً بين القوات الحكومية ومسلحي "حركة الشباب" المرتبطة بتنظيم القاعدة (الإرهابي المحظور في روسيا وعدد كبير من الدول)، التي تسعى إلى السيطرة على الدولة الواقعة في منطقة القرن الأفريقي.