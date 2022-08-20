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الكويت تدين وتستنكر الهجوم على فندق في العاصمة الصومالية مقديشو
الكويت تدين وتستنكر الهجوم على فندق في العاصمة الصومالية مقديشو
‏أعربت دولة الكويت عن إدانتها واستنكارها للهجوم الذي استهدف فندقا في العاصمة الصومالية مقديشو، وأدى إلى مقتل وإصابة عدد من الأشخاص. 20.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-20T10:40+0000
2022-08-20T10:40+0000
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جاء ذلك في بيان لوزارة الخارجية الكويتية، اليوم السبت.وجددت الوزارة في بيانها موقف ‏دولة الكويت المبدئي والثابت المناهض للعنف والإرهاب.وصباح اليوم السبت، وقع هجوم مسلح نفذته حركة "الشباب" الصومالية المتشددة على فندق "حياة" بالعاصمة مقديشو.وأسفر الهجوم عن مقتل 16 شخصا على الأقل بسبب التفجيرات واقتحام المسلحين للفندق والاشتباكات مع قوات الأمن الصومالية، بينما قالت الشرطة إنها أنقذت أكثر من 30 شخصًا معظمهم أطفال من الفندق.وفندق حياة هو جهة مفضلة يرتادها أعضاء البرلمان ومسؤولون حكوميون آخرون.ويعد هذا الهجوم لحركة "الشباب" هو الأكبر الذي تشهده مقديشو منذ انتخاب الرئيس حسن شيخ محمود في أيار/مايو الماضي.ويشهد الصومال، منذ سنوات، صراعاً دامياً بين القوات الحكومية ومسلحي "حركة الشباب" المرتبطة بتنظيم القاعدة (الإرهابي المحظور في روسيا وعدد كبير من الدول)، التي تسعى إلى السيطرة على الدولة الواقعة في منطقة القرن الأفريقي.
https://sputnikarabic.ae/20220818/هل-تنجح-القيادة-الصومالية-الجديدة-في-إضعاف-حركة-الشباب-وتحقيق-الاستقرار؟-1066595720.html
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الصومال, الكويت, العالم العربي
الصومال, الكويت, العالم العربي

الكويت تدين وتستنكر الهجوم على فندق في العاصمة الصومالية مقديشو

10:40 GMT 20.08.2022
© AP Photo / Farah Abdi Warsamehالصومال
الصومال - سبوتنيك عربي, 1920, 20.08.2022
© AP Photo / Farah Abdi Warsameh
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‏أعربت دولة الكويت عن إدانتها واستنكارها للهجوم الذي استهدف فندقا في العاصمة الصومالية مقديشو، وأدى إلى مقتل وإصابة عدد من الأشخاص.
جاء ذلك في بيان لوزارة الخارجية الكويتية، اليوم السبت.
وجددت الوزارة في بيانها موقف ‏دولة الكويت المبدئي والثابت المناهض للعنف والإرهاب.

كما قدمت خالص التعازي وصادق المواساة إلى حكومة وشعب الصومال وإلى أسر الضحايا، مع تمنياتها للمصابين بالشفاء العاجل.

وصباح اليوم السبت، وقع هجوم مسلح نفذته حركة "الشباب" الصومالية المتشددة على فندق "حياة" بالعاصمة مقديشو.
وأسفر الهجوم عن مقتل 16 شخصا على الأقل بسبب التفجيرات واقتحام المسلحين للفندق والاشتباكات مع قوات الأمن الصومالية، بينما قالت الشرطة إنها أنقذت أكثر من 30 شخصًا معظمهم أطفال من الفندق.
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وفندق حياة هو جهة مفضلة يرتادها أعضاء البرلمان ومسؤولون حكوميون آخرون.

ويعد هذا الهجوم لحركة "الشباب" هو الأكبر الذي تشهده مقديشو منذ انتخاب الرئيس حسن شيخ محمود في أيار/مايو الماضي.

ويشهد الصومال، منذ سنوات، صراعاً دامياً بين القوات الحكومية ومسلحي "حركة الشباب" المرتبطة بتنظيم القاعدة (الإرهابي المحظور في روسيا وعدد كبير من الدول)، التي تسعى إلى السيطرة على الدولة الواقعة في منطقة القرن الأفريقي.
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