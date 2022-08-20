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الكويت تعلن حظر إدخال "القرطوم" إلى البلاد
الكويت تعلن حظر إدخال "القرطوم" إلى البلاد
قررت وزارة الداخلية الكويتية، تجريم وحظر إدخال مادة القرطوم إلى البلاد، وذلك بناء على القرار الوزاري رقم (21) لسنة 2022. 20.08.2022, سبوتنيك عربي
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الكويت
العالم العربي
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ونقلت صحيفة "تواصل" عن الوزارة أنه تقرر تجريم مادة القرطوم، وإضافتها إلى الجدول رقم 5 المرافق للقانون رقم 74 لسنة 1983 بشأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها.وأرجع بيان أصدرته الوزارة السبب في تجريم إدخال هذه المادة لاحتوائها على خصائص تشبه مادة الأفيون، كما أوضحت أن كل من يقوم بتعاطي أو تهريب أو جلب أو حيازة مادة القرطوم يقع تحت طائلة القانون.وحذرت إدارة مكافحة المخدرات في الداخلية الكويتي من تناول مادة القرطوم مشيرة إلى أنها تؤدي إلى :وأهابت الإدارة بأولياء الأمور لمتابعة أبنائهم وتوعيتهم بخطورة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية وإبلاغ الجهات المعنية عن أبنائهم المتعاطين للمخدرات.
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الكويت, العالم العربي
الكويت, العالم العربي

الكويت تعلن حظر إدخال "القرطوم" إلى البلاد

11:11 GMT 20.08.2022
© AP Photo / Uncreditedالشرطة الكويتية
الشرطة الكويتية - سبوتنيك عربي, 1920, 20.08.2022
© AP Photo / Uncredited
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قررت وزارة الداخلية الكويتية، تجريم وحظر إدخال مادة القرطوم إلى البلاد، وذلك بناء على القرار الوزاري رقم (21) لسنة 2022.
ونقلت صحيفة "تواصل" عن الوزارة أنه تقرر تجريم مادة القرطوم، وإضافتها إلى الجدول رقم 5 المرافق للقانون رقم 74 لسنة 1983 بشأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها.
وأرجع بيان أصدرته الوزارة السبب في تجريم إدخال هذه المادة لاحتوائها على خصائص تشبه مادة الأفيون، كما أوضحت أن كل من يقوم بتعاطي أو تهريب أو جلب أو حيازة مادة القرطوم يقع تحت طائلة القانون.
وحذرت إدارة مكافحة المخدرات في الداخلية الكويتي من تناول مادة القرطوم مشيرة إلى أنها تؤدي إلى :
فشل الجهاز التنفسي
نوبات الصرع والذهان
ارتفاع معدل ضربات القلب وضغط الدم
تسمم الكبد والشعور بالغثيان
الموت المفاجئ بسبب ارتفاع التسمم
وأهابت الإدارة بأولياء الأمور لمتابعة أبنائهم وتوعيتهم بخطورة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية وإبلاغ الجهات المعنية عن أبنائهم المتعاطين للمخدرات.
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