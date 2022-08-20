https://sputnikarabic.ae/20220820/المستشار-الألماني-ينفي-التهم-الموجهة-إليه-بشأن-فاربورغ-بنك-1066649135.html
المستشار الألماني ينفي التهم الموجهة إليه بشأن "فاربورغ بنك"
المستشار الألماني ينفي التهم الموجهة إليه بشأن "فاربورغ بنك"
نفى المستشار الألماني أولاف شولتس التهم الوجهة إليه بممارسة نفوذ للتأثير على الإجراءات الضريبية المتعلقة بمصرف "فاربورغ-بنك" المتورط في فضيحة "كام إكس". 20.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-20T09:56+0000
2022-08-20T09:56+0000
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ونقلت شبكة التلفزيون الألماني "دويتش فيله" عن شولتس تصريحاته التي أدلى بها أمام لجنة تحقيق في برلمان ولاية هامبورغ، وهي نفس الولاية التي كان يشغل منصب عمدتها في وقت سابق.وقال شولتس، أمس الجمعة، خلال جلسة استجواب ثانية أمام اللجنة: "لم يكن لدي أي تأثير على الإجراءات الضريبية المتعلقة بفاربورغ".يشار إلى أن ما يعرف بفضيحة "كام إكس" هي الأكبر في مجال الضرائب في تاريخ ألمانيا، لأنها كبدت ألمانيا خسائر بمليارات اليورو، ذلك لأن المتورط فيها شبكة معقدة من المصرفيين والوسطاء والمستثمرين من نهب خزانة الدولة على مدار عقود.وخلال حالة الارتباك الناجمة عن عمليات تداول هذه الأسهم ذهابا وإيابا كان المتورطون في القضية يستردون ضرائب لم يتم دفعها على الإطلاق، الأمر الذي كلف خزينة الدولة الألمانية خسائر بمليارات اليورو.من جانبها، تسعى لجنة التحقيق البرلمانية التابعة للبرلمان الإقليمي لولاية هامبورغ إلى معرفة المزيد عن ثلاثة اجتماعات بين شولتس والمالكين المشاركين في "فاربورغ بنك"، ماكس فاربورغ وكريستيان أوليريوس، خلال عامي 2016 و2017.
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MIA „Rosiya Segodnya“
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المستشار الألماني ينفي التهم الموجهة إليه بشأن "فاربورغ بنك"
09:56 GMT 20.08.2022 (تم التحديث: 09:57 GMT 20.08.2022) تابعنا عبر
نفى المستشار الألماني أولاف شولتس التهم الوجهة إليه بممارسة نفوذ للتأثير على الإجراءات الضريبية المتعلقة بمصرف "فاربورغ-بنك" المتورط في فضيحة "كام إكس".
ونقلت شبكة التلفزيون الألماني
"دويتش فيله" عن شولتس تصريحاته التي أدلى بها أمام لجنة تحقيق في برلمان ولاية هامبورغ، وهي نفس الولاية التي كان يشغل منصب عمدتها في وقت سابق.
وقال شولتس، أمس الجمعة، خلال جلسة استجواب ثانية أمام اللجنة: "لم يكن لدي أي تأثير على الإجراءات الضريبية المتعلقة بفاربورغ".
يشار إلى أن ما يعرف بفضيحة "كام إكس" هي الأكبر في مجال الضرائب في تاريخ ألمانيا، لأنها كبدت ألمانيا خسائر بمليارات اليورو، ذلك لأن المتورط فيها شبكة معقدة من المصرفيين والوسطاء والمستثمرين من نهب خزانة الدولة على مدار عقود.
وخلال حالة الارتباك الناجمة عن عمليات تداول هذه الأسهم ذهابا وإيابا كان المتورطون في القضية يستردون ضرائب لم يتم دفعها على الإطلاق، الأمر الذي كلف خزينة الدولة الألمانية خسائر بمليارات اليورو.
من جانبها، تسعى لجنة التحقيق البرلمانية التابعة للبرلمان الإقليمي لولاية هامبورغ إلى معرفة المزيد عن ثلاثة اجتماعات بين شولتس والمالكين المشاركين في "فاربورغ بنك"، ماكس فاربورغ وكريستيان أوليريوس، خلال عامي 2016 و2017.