https://sputnikarabic.ae/20220820/المقررة-الخاصة-للأمم-المتحدة-المعنية-بحالة-حقوق-الإنسان-في-كوريا-الشمالية-تزور-سيئول-1066647136.html
المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحالة حقوق الإنسان في كوريا الشمالية تزور سيئول
المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحالة حقوق الإنسان في كوريا الشمالية تزور سيئول
ذكرت وكالة أنباء يونهاب، اليوم السبت، نقلا عن مكتب الأمم المتحدة في سيئول أن إليزابيث سالمون، المقررة الخاصة المعينة مؤخرا للأمم المتحدة المعنية بحالة حقوق... 20.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-20T08:44+0000
2022-08-20T08:44+0000
2022-08-20T08:44+0000
العالم
كوريا الجنوبية
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وتهدف زيارة المسؤولة إلى كوريا الجنوبية لجمع معلومات حول وضع حقوق الإنسان في كوريا الشمالية وإعداد تقرير بهذا الشأن للأمم المتحدة، بحسب وكالة الأنباء. وخلال إقامتها في سيئول، من المقرر أيضا أن تلتقي سالمون مع ممثلين عن وزارة الخارجية الكورية الجنوبية ووزارة التوحيد.ودأبت دول ومنظمات دولية وغير حكومية على اتهام بيونغ يانغ بانتهاك حقوق الإنسان والحريات. ووفقا لـ هيومن رايتس ووتش، فإن حكومة كوريا الشمالية تنتهك بشكل منهجي جميع الحريات، بما في ذلك حرية التعبير والتجمع العام وتكوين الجمعيات والدين.
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العالم, كوريا الجنوبية
المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحالة حقوق الإنسان في كوريا الشمالية تزور سيئول
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ذكرت وكالة أنباء يونهاب، اليوم السبت، نقلا عن مكتب الأمم المتحدة في سيئول أن إليزابيث سالمون، المقررة الخاصة المعينة مؤخرا للأمم المتحدة المعنية بحالة حقوق الإنسان في كوريا الشمالية، ستقوم بأول زيارة عمل لها إلى كوريا الجنوبية في الفترة من 29 أغسطس إلى 3 سبتمبر.
وتهدف زيارة المسؤولة إلى كوريا الجنوبية لجمع معلومات حول وضع حقوق الإنسان في كوريا الشمالية وإعداد تقرير بهذا الشأن للأمم المتحدة، بحسب وكالة الأنباء. وخلال إقامتها في سيئول، من المقرر أيضا أن تلتقي سالمون مع ممثلين عن وزارة الخارجية الكورية الجنوبية ووزارة التوحيد.
ودأبت دول ومنظمات دولية وغير حكومية على اتهام بيونغ يانغ بانتهاك حقوق الإنسان والحريات. ووفقا لـ هيومن رايتس ووتش، فإن حكومة كوريا الشمالية تنتهك بشكل منهجي جميع الحريات، بما في ذلك حرية التعبير والتجمع العام وتكوين الجمعيات والدين.