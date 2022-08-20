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المكسيك.. اعتقال المدعي العام السابق للبلاد خيسوس موريللو
المكسيك.. اعتقال المدعي العام السابق للبلاد خيسوس موريللو
قال مسؤولون مكسيكيون، يوم الجمعة، إن المدعي العام المكسيكي السابق خيسوس موريللو اعتقل بتهمة الاختفاء القسري والتعذيب وعرقلة سير العدالة في اختفاء 43 طالبا عام... 20.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-20T01:05+0000
2022-08-20T01:05+0000
أخبار المكسيك
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وقال مكتب المدعي العام في بيان، إن الشرطة الاتحادية نفذت مذكرة اعتقال أصدرها قاض في مكسيكو سيتي ضد جيسوس م. والذي أكد مصدر في المكتب أنه موريللو.وقال المكتب إن موريللو الذي يعيش في منطقة مكسيكو سيتي اعتقل خارج منزله، واقتيد إلى مكتب المدعي العام.وكان موريللو المدعي العام من 2012 إلى 2015 في عهد الرئيس السابق إنريكي بينا نييتو، وفقا لوكالة رويترز.في ذلك الوقت، أشرف موريللو على التحقيق الذي تعرض لانتقادات شديدة في اختفاء 43 طالبا من كلية أيوتزينابا الريفية للمعلمين في ولاية غيريرو الجنوبية الغربية.
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أخبار المكسيك, المكسيك
أخبار المكسيك, المكسيك

المكسيك.. اعتقال المدعي العام السابق للبلاد خيسوس موريللو

01:05 GMT 20.08.2022
© AP Photo / Gerardo Sanchezالشرطة المكسيكية
الشرطة المكسيكية - سبوتنيك عربي, 1920, 20.08.2022
© AP Photo / Gerardo Sanchez
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قال مسؤولون مكسيكيون، يوم الجمعة، إن المدعي العام المكسيكي السابق خيسوس موريللو اعتقل بتهمة الاختفاء القسري والتعذيب وعرقلة سير العدالة في اختفاء 43 طالبا عام 2014.
وقال مكتب المدعي العام في بيان، إن الشرطة الاتحادية نفذت مذكرة اعتقال أصدرها قاض في مكسيكو سيتي ضد جيسوس م. والذي أكد مصدر في المكتب أنه موريللو.
وقال المكتب إن موريللو الذي يعيش في منطقة مكسيكو سيتي اعتقل خارج منزله، واقتيد إلى مكتب المدعي العام.
طالبو لجوء، مهاجرون من هايتي، يعبرون نهر ريو غراندي لعبور الحدود بين سيوداد أكونا بالمكسيك وديل ريو، ولاية تكساس، الولايات المتحدة، بعد شراء الإمدادات من الجانب المكسيكي، في سيوداد أكونا، المكسيك، 19 سبتمبر 2021. - سبوتنيك عربي, 1920, 15.08.2022
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وكان موريللو المدعي العام من 2012 إلى 2015 في عهد الرئيس السابق إنريكي بينا نييتو، وفقا لوكالة رويترز.
في ذلك الوقت، أشرف موريللو على التحقيق الذي تعرض لانتقادات شديدة في اختفاء 43 طالبا من كلية أيوتزينابا الريفية للمعلمين في ولاية غيريرو الجنوبية الغربية.
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