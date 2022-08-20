https://sputnikarabic.ae/20220820/المكسيك-اعتقال-المدعي-العام-السابق-للبلاد-خيسوس-موريللو-1066642647.html
المكسيك.. اعتقال المدعي العام السابق للبلاد خيسوس موريللو
المكسيك.. اعتقال المدعي العام السابق للبلاد خيسوس موريللو
قال مسؤولون مكسيكيون، يوم الجمعة، إن المدعي العام المكسيكي السابق خيسوس موريللو اعتقل بتهمة الاختفاء القسري والتعذيب وعرقلة سير العدالة في اختفاء 43 طالبا عام... 20.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-20T01:05+0000
2022-08-20T01:05+0000
2022-08-20T01:05+0000
أخبار المكسيك
المكسيك
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104409/91/1044099123_0:13:2951:1672_1920x0_80_0_0_a9576e1d3aeb03bcf1f63e7539050a76.jpg
وقال مكتب المدعي العام في بيان، إن الشرطة الاتحادية نفذت مذكرة اعتقال أصدرها قاض في مكسيكو سيتي ضد جيسوس م. والذي أكد مصدر في المكتب أنه موريللو.وقال المكتب إن موريللو الذي يعيش في منطقة مكسيكو سيتي اعتقل خارج منزله، واقتيد إلى مكتب المدعي العام.وكان موريللو المدعي العام من 2012 إلى 2015 في عهد الرئيس السابق إنريكي بينا نييتو، وفقا لوكالة رويترز.في ذلك الوقت، أشرف موريللو على التحقيق الذي تعرض لانتقادات شديدة في اختفاء 43 طالبا من كلية أيوتزينابا الريفية للمعلمين في ولاية غيريرو الجنوبية الغربية.
https://sputnikarabic.ae/20220815/المكسيك-مهاجرون-سريون-يعلنون-التحضير-لقافلة-جديدة-صوب-الحدود-الأمريكية-1066412203.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104409/91/1044099123_161:0:2784:1967_1920x0_80_0_0_bd365ef6e6e3323f09f4cfbf2e1e5216.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار المكسيك, المكسيك
المكسيك.. اعتقال المدعي العام السابق للبلاد خيسوس موريللو
تابعنا عبر
قال مسؤولون مكسيكيون، يوم الجمعة، إن المدعي العام المكسيكي السابق خيسوس موريللو اعتقل بتهمة الاختفاء القسري والتعذيب وعرقلة سير العدالة في اختفاء 43 طالبا عام 2014.
وقال مكتب المدعي العام في بيان، إن الشرطة الاتحادية نفذت مذكرة اعتقال
أصدرها قاض في مكسيكو سيتي ضد جيسوس م. والذي أكد مصدر في المكتب أنه موريللو.
وقال المكتب إن موريللو الذي يعيش في منطقة مكسيكو سيتي اعتقل خارج منزله، واقتيد إلى مكتب المدعي العام.
وكان موريللو المدعي العام من 2012 إلى 2015 في عهد الرئيس السابق إنريكي بينا نييتو، وفقا
لوكالة رويترز.
في ذلك الوقت، أشرف موريللو على التحقيق الذي تعرض لانتقادات شديدة في اختفاء 43 طالبا من كلية أيوتزينابا الريفية للمعلمين في ولاية غيريرو الجنوبية الغربية.