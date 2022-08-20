https://sputnikarabic.ae/20220820/النهضة-التونسية-دستور-2022-فاقد-للشرعية-وهو-محاولة-لإضفاء-شرعية-الانقلاب-على-دستور-الثورة-ومؤسساتها-1066648030.html
النهضة التونسية: دستور 2022 فاقد للشرعية وهو محاولة لإضفاء شرعية الانقلاب على دستور الثورة ومؤسساتها
النهضة التونسية: دستور 2022 فاقد للشرعية وهو محاولة لإضفاء شرعية الانقلاب على دستور الثورة ومؤسساتها
اعتبرت حركة النهضة التونسية، دستور 2022 "فاقدا للشرعية"، مؤكدة أنه "محاولة لإضفاء شرعية الانقلاب على دستور الثورة ومؤسساتها ومكاسبها". 20.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-20T09:27+0000
2022-08-20T09:27+0000
2022-08-20T09:27+0000
أخبار تونس اليوم
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واستنكرت النهضة، خلال اجتماع المكتب التنفيذي للحركة برئاسة راشد الغنوشي، بشدة، "محاولات سلطة الانقلاب اعتبار نفسها سلطة أصلية، ووضع نفسها فوق الأحكام القضائية الباتة وفوق كل طعن قانوني أو رقابة أو محاسبة"، داعية "كافة القوى الديمقراطية المناهضة للانقلاب إلى توحيد جهودها من أجل التصدي لخطر الدكتاتورية الداهم، والتعجيل بالتشاور والحوار لصياغة رؤية مشتركة تجنب البلاد مخاطر الانهيار الاقتصادي والانفجار الاجتماعي وتعبد الطريق لاستعادة المسار الديمقراطي المغدور".وحذرت الحركة من "مواصلة سياسة الهروب إلى الأمام، ومواصلة بيع الأوهام للمواطنين والمواطنات باعتماد خطاب شعبوي يكرس تقسيم المجتمع بعيداً عن الأولويات الاقتصادية والاجتماعية الحارقة ببلادنا"، محملة "الحكومة، مسؤولية تفاقم الأزمة السياسية والاقتصادية والاجتماعية في ظل تواصل ارتفاع نسب التضخم وتعمق العجز التجاري الذي بلغ 13.7 مليار دينار خلال السبعة أشهر الأولى من السنة".كما أدانت بشدة "توجه السلطات التونسية وتحديدا وزيرة العدل إلى "التنصل من مسؤولياتها وتعطيل تنفيذ القرارات الباتة الصادرة عن المحكمة الإدارية بتاريخ 9 أغسطس/آب 2022، والقاضية بوقف تنفيذ أمر الإعفاء في حق عدد هام من القضاة الذين تم عزلهم ظلماً، وذلك بافتعال ملفات وتتبعات جزائية بصفة لاحقة وتغيير أقفال مكاتبهم تمهيداً لرفض تنفيذ أحكام القضاء الإداري الباتة".واعتبرت الحركة أن "عدم احترام ما قرره القضاء هو عدم احترام للشعب التونسي، كما تعتبر هذا السلوك انحرافاً خطيراً بالسلطة يؤكد سياسة التسلط والإصرار على معاقبة المخالفين وفرض قضاء التعليمات خدمة لمسار الدكتاتورية الزاحفة".وأعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، الأسبوع الماضي، النتائج النهائية لاستفتاء 25 تموز/ يوليو الذي صوت فيه الشعب التونسي بالداخل والخارج لفائدة اعتماد دستور جديد للجمهورية التونسية، ودخوله حيز التنفيذ، حيث حمل اسم "دستور 25 جويلية 2022".وصدق الرئيس التونسي قيس سعيد، على الدستور الجديد للبلاد، وأذن بدخوله حيز التنفيذ، وذلك بعد يوم من إعلان الهيئة العليا المستقلة للانتخابات نتائج استفتاء 25 يوليو/تموز.
https://sputnikarabic.ae/20220817/الرئيس-التونسي-قيس-سعيد-يصدق-على-الدستور-الجديد-للبلاد-1066548213.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار تونس اليوم
النهضة التونسية: دستور 2022 فاقد للشرعية وهو محاولة لإضفاء شرعية الانقلاب على دستور الثورة ومؤسساتها
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اعتبرت حركة النهضة التونسية، دستور 2022 "فاقدا للشرعية"، مؤكدة أنه "محاولة لإضفاء شرعية الانقلاب على دستور الثورة ومؤسساتها ومكاسبها".
واستنكرت النهضة، خلال اجتماع المكتب التنفيذي للحركة برئاسة راشد الغنوشي، بشدة، "محاولات سلطة الانقلاب اعتبار نفسها سلطة أصلية، ووضع نفسها فوق الأحكام القضائية الباتة وفوق كل طعن قانوني أو رقابة أو محاسبة"، داعية "كافة القوى الديمقراطية المناهضة للانقلاب إلى توحيد جهودها من أجل التصدي لخطر الدكتاتورية الداهم، والتعجيل بالتشاور والحوار لصياغة رؤية مشتركة تجنب البلاد مخاطر الانهيار الاقتصادي والانفجار الاجتماعي وتعبد الطريق لاستعادة المسار الديمقراطي المغدور".
وحذرت الحركة من "مواصلة سياسة الهروب إلى الأمام، ومواصلة بيع الأوهام للمواطنين والمواطنات باعتماد خطاب شعبوي يكرس تقسيم المجتمع بعيداً عن الأولويات الاقتصادية والاجتماعية الحارقة ببلادنا"، محملة "الحكومة، مسؤولية تفاقم الأزمة السياسية والاقتصادية والاجتماعية في ظل تواصل ارتفاع نسب التضخم وتعمق العجز التجاري الذي بلغ 13.7 مليار دينار خلال السبعة أشهر الأولى من السنة".
كما أدانت بشدة "توجه السلطات التونسية وتحديدا وزيرة العدل إلى "التنصل من مسؤولياتها وتعطيل تنفيذ القرارات الباتة
الصادرة عن المحكمة الإدارية بتاريخ 9 أغسطس/آب 2022، والقاضية بوقف تنفيذ أمر الإعفاء في حق عدد هام من القضاة الذين تم عزلهم ظلماً، وذلك بافتعال ملفات وتتبعات جزائية بصفة لاحقة وتغيير أقفال مكاتبهم تمهيداً لرفض تنفيذ أحكام القضاء الإداري الباتة".
واعتبرت الحركة أن "عدم احترام ما قرره القضاء هو عدم احترام للشعب التونسي، كما تعتبر هذا السلوك انحرافاً خطيراً بالسلطة يؤكد سياسة التسلط والإصرار على معاقبة المخالفين وفرض قضاء التعليمات خدمة لمسار الدكتاتورية الزاحفة".
وأعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، الأسبوع الماضي، النتائج النهائية لاستفتاء 25 تموز/ يوليو
الذي صوت فيه الشعب التونسي بالداخل والخارج لفائدة اعتماد دستور جديد للجمهورية التونسية، ودخوله حيز التنفيذ، حيث حمل اسم "دستور 25 جويلية 2022".
وصدق الرئيس التونسي
قيس سعيد، على الدستور الجديد للبلاد، وأذن بدخوله حيز التنفيذ، وذلك بعد يوم من إعلان الهيئة العليا المستقلة للانتخابات نتائج استفتاء 25 يوليو/تموز.