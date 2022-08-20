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https://sputnikarabic.ae/20220820/الهند-مصرع-شخصين-وإصابة-9-آخرين-إثر-حريق-بمصنع-سكر-جنوبي-البلاد-1066642493.html
الهند.. مصرع شخصين وإصابة 9 آخرين إثر حريق بمصنع سكر جنوبي البلاد
الهند.. مصرع شخصين وإصابة 9 آخرين إثر حريق بمصنع سكر جنوبي البلاد
لقي شخصان مصرعهما، فيما أُصيب 7 آخرون بجروح إثر حريق اندلع في مصنع للسكر بمدينة كاكينادا بولاية أندرا براديش جنوبي الهند. 20.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-20T00:22+0000
2022-08-20T00:22+0000
أخبار الهند اليوم
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وذكرت الشرطة، في بيان أوردته قناة "إن دي تي في" الهندية، الجمعة، أن إدارتي الإطفاء والكهرباء وأفراد الشرطة تفقدوا موقع الحادث، وتوصلوا إلى أن الحريق اندلع نتيجة ماس كهربائي في الحزام الناقل في المصنع الذي يستخدم في نقل أكياس السكر.كما لفتت إلى أنه تم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، من بينهم شخص يعاني من جروح خطيرة.ولا يزال التحقيق جاريا في الحادث للوقوف على الأسباب التي أدت إليه وتداعياته.
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أخبار الهند اليوم
أخبار الهند اليوم

الهند.. مصرع شخصين وإصابة 9 آخرين إثر حريق بمصنع سكر جنوبي البلاد

00:22 GMT 20.08.2022
© Sputnik . Всеволод Тарасевичامرأة على ضفة أحد الأنهار في الهند
امرأة على ضفة أحد الأنهار في الهند - سبوتنيك عربي, 1920, 20.08.2022
© Sputnik . Всеволод Тарасевич
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لقي شخصان مصرعهما، فيما أُصيب 7 آخرون بجروح إثر حريق اندلع في مصنع للسكر بمدينة كاكينادا بولاية أندرا براديش جنوبي الهند.
وذكرت الشرطة، في بيان أوردته قناة "إن دي تي في" الهندية، الجمعة، أن إدارتي الإطفاء والكهرباء وأفراد الشرطة تفقدوا موقع الحادث، وتوصلوا إلى أن الحريق اندلع نتيجة ماس كهربائي في الحزام الناقل في المصنع الذي يستخدم في نقل أكياس السكر.
كما لفتت إلى أنه تم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، من بينهم شخص يعاني من جروح خطيرة.
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ولا يزال التحقيق جاريا في الحادث للوقوف على الأسباب التي أدت إليه وتداعياته.
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