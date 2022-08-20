https://sputnikarabic.ae/20220820/بلومبيرغ-تسريح-العمالة-في-أكثر-من-نصف-الشركات-الأمريكية-1066653457.html
بلومبيرغ: تسريح العمالة في أكثر من نصف الشركات الأمريكية
بلومبيرغ: تسريح العمالة في أكثر من نصف الشركات الأمريكية
تخطط أكثر من نصف الشركات الأمريكية لتسريح الموظفين، حسبما ذكرت وكالة "بلومبيرغ"، يوم الخميس، نقلا عن استطلاع أجرته شركة الاستشارات "برايس ووتر هاوس كوبرز". 20.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-20T11:40+0000
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اقتصاد
الولايات المتحدة الأمريكية
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ووجد الاستطلاع الذي شمل أكثر من 700 مدير تنفيذي وعضو مجلس إدارة في مجموعة من الصناعات في الولايات المتحدة، أن نصف من شملهم الاستطلاع يقللون العمالة، و52 في المئة طبقوا عمليات تجميد التوظيف، وفقا لوكالة "شينخوا".وذكر التقرير أن أكثر من 40 في المئة من الشركات تلغي عروض التوظيف. وأضاف التقرير أن عمليات تسريح العمالة أو تجميد التوظيف أصبحت أكثر انتشارا في الولايات المتحدة، وقد أعلنت شركات معروفة من بينها، وول مارت وأبل وأوراكل، تخفيض التوظيف خلال الأسابيع القليلة الماضية.وكانت تقارير حكومية أمريكية قد أكدت أن طلبات إعانة البطالة في الولايات المتحدة الأمريكية قد زادت بمقدار 4000 في الأسبوع الماضي.ووفقا لبيانات رسمية صادرة عن وزارة العمل الأمريكية، نشرتها عبر حسابها في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، فقد ارتفعت طلبات إعانة البطالة في الولايات المتحدة بمقدار 4000، مطلع الشهر الجاري، بعد أن تغيرت بالكاد عند مستوى 230 ألف لمدة أربعة أسابيع متتالية.
https://sputnikarabic.ae/20220807/ثلثا-الأمريكيين-يعتقدون-أن-الوضع-الاقتصادي-يتدهور--1066122252.html
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اقتصاد, الولايات المتحدة الأمريكية
اقتصاد, الولايات المتحدة الأمريكية
بلومبيرغ: تسريح العمالة في أكثر من نصف الشركات الأمريكية
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تخطط أكثر من نصف الشركات الأمريكية لتسريح الموظفين، حسبما ذكرت وكالة "بلومبيرغ"، يوم الخميس، نقلا عن استطلاع أجرته شركة الاستشارات "برايس ووتر هاوس كوبرز".
ووجد الاستطلاع الذي شمل أكثر من 700 مدير تنفيذي وعضو مجلس إدارة في مجموعة من الصناعات في الولايات المتحدة، أن نصف من شملهم الاستطلاع يقللون العمالة، و52 في المئة طبقوا عمليات تجميد التوظيف، وفقا لوكالة "شينخوا".
وذكر التقرير أن أكثر من 40 في المئة من الشركات تلغي عروض التوظيف. وأضاف التقرير أن عمليات تسريح العمالة أو تجميد التوظيف أصبحت أكثر انتشارا في الولايات المتحدة، وقد أعلنت شركات معروفة من بينها، وول مارت وأبل وأوراكل، تخفيض التوظيف خلال الأسابيع القليلة الماضية.
وكانت تقارير حكومية أمريكية
قد أكدت أن طلبات إعانة البطالة في الولايات المتحدة الأمريكية قد زادت بمقدار 4000 في الأسبوع الماضي.
ووفقا لبيانات رسمية صادرة عن وزارة العمل الأمريكية، نشرتها عبر حسابها في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، فقد ارتفعت طلبات إعانة البطالة في الولايات المتحدة
بمقدار 4000، مطلع الشهر الجاري، بعد أن تغيرت بالكاد عند مستوى 230 ألف لمدة أربعة أسابيع متتالية.