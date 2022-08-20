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تايوان ترصد 17 طائرة و5 سفن صينية حولها
تايوان ترصد 17 طائرة و5 سفن صينية حولها
أفادت وزارة الدفاع التايوانية، اليوم السبت، بأنها رصدت 17 طائرة و5 سفن صينية تعمل حول تايوان (الصين). 20.08.2022, سبوتنيك عربي
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ونقلت إذاعة مونت كارلو عن الوزارة قولها إن رصد الطائرات والسفن الصينية حول الجزيرة يؤكد مواصلة بكين لأنشطتها العسكرية قربها.وأضافت الوزارة القوات الصينية تشمل أربع طائرات عبرت خط الوسط في مضيق تايوان (الصين)، وهو حاجز غير رسمي بين الجانبين.وفي وقت سابق، دعا السفير الأمريكي لدى الصين، نيكولاس بيرنز، بكين إلى إثبات أنها ليست عاملا لعدم الاستقرار في شبه جزيرة تايوان.ووفقا لأول حوار له منذ توليه منصبه في بكين، مع شبكة "سي إن إن"، قال بيرنز إن الصين بحاجة إلى إقناع بقية العالم بأنها ليست "عامل عدم استقرار" وستعمل بشكل سلمي في مضيق تايوان.يذكر أن التوتر تصاعد حول تايوان بعد الزيارة الأخيرة لرئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي للجزيرة. وأدانت الصين، التي تعتبر الجزيرة إحدى مقاطعاتها، زيارة بيلوسي، ورأت في هذه الخطوة دعم الولايات المتحدة للانفصالية التايوانية، لتبدأ مناورات عسكرية واسعة النطاق.
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أخبار العالم الآن, أخبار تايوان, الصين
أخبار العالم الآن, أخبار تايوان, الصين

تايوان ترصد 17 طائرة و5 سفن صينية حولها

11:53 GMT 20.08.2022
© AFP 2022 / Sam Yehمناورات عسكرية للبحرية التايوانية باستخدام أسلحة أجنبية خلال تدريبات هان كوانغ السنوية، على البحر بالقرب من ميناء سواو البحري في مقاطعة ييلان في 26 يوليو 2022.
مناورات عسكرية للبحرية التايوانية باستخدام أسلحة أجنبية خلال تدريبات هان كوانغ السنوية، على البحر بالقرب من ميناء سواو البحري في مقاطعة ييلان في 26 يوليو 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 20.08.2022
© AFP 2022 / Sam Yeh
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أفادت وزارة الدفاع التايوانية، اليوم السبت، بأنها رصدت 17 طائرة و5 سفن صينية تعمل حول تايوان (الصين).
ونقلت إذاعة مونت كارلو عن الوزارة قولها إن رصد الطائرات والسفن الصينية حول الجزيرة يؤكد مواصلة بكين لأنشطتها العسكرية قربها.
وأضافت الوزارة القوات الصينية تشمل أربع طائرات عبرت خط الوسط في مضيق تايوان (الصين)، وهو حاجز غير رسمي بين الجانبين.
وفي وقت سابق، دعا السفير الأمريكي لدى الصين، نيكولاس بيرنز، بكين إلى إثبات أنها ليست عاملا لعدم الاستقرار في شبه جزيرة تايوان.
ووفقا لأول حوار له منذ توليه منصبه في بكين، مع شبكة "سي إن إن"، قال بيرنز إن الصين بحاجة إلى إقناع بقية العالم بأنها ليست "عامل عدم استقرار" وستعمل بشكل سلمي في مضيق تايوان.
يذكر أن التوتر تصاعد حول تايوان بعد الزيارة الأخيرة لرئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي للجزيرة. وأدانت الصين، التي تعتبر الجزيرة إحدى مقاطعاتها، زيارة بيلوسي، ورأت في هذه الخطوة دعم الولايات المتحدة للانفصالية التايوانية، لتبدأ مناورات عسكرية واسعة النطاق.
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