https://sputnikarabic.ae/20220820/تايوان-ترصد-17-طائرة-و5-سفن-صينية-حولها-1066654690.html
تايوان ترصد 17 طائرة و5 سفن صينية حولها
تايوان ترصد 17 طائرة و5 سفن صينية حولها
أفادت وزارة الدفاع التايوانية، اليوم السبت، بأنها رصدت 17 طائرة و5 سفن صينية تعمل حول تايوان (الصين). 20.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-20T11:53+0000
2022-08-20T11:53+0000
2022-08-20T11:53+0000
أخبار العالم الآن
أخبار تايوان
الصين
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/1a/1065573180_0:161:3070:1888_1920x0_80_0_0_d6854cc22ec92958587c357f7e313352.jpg
ونقلت إذاعة مونت كارلو عن الوزارة قولها إن رصد الطائرات والسفن الصينية حول الجزيرة يؤكد مواصلة بكين لأنشطتها العسكرية قربها.وأضافت الوزارة القوات الصينية تشمل أربع طائرات عبرت خط الوسط في مضيق تايوان (الصين)، وهو حاجز غير رسمي بين الجانبين.وفي وقت سابق، دعا السفير الأمريكي لدى الصين، نيكولاس بيرنز، بكين إلى إثبات أنها ليست عاملا لعدم الاستقرار في شبه جزيرة تايوان.ووفقا لأول حوار له منذ توليه منصبه في بكين، مع شبكة "سي إن إن"، قال بيرنز إن الصين بحاجة إلى إقناع بقية العالم بأنها ليست "عامل عدم استقرار" وستعمل بشكل سلمي في مضيق تايوان.يذكر أن التوتر تصاعد حول تايوان بعد الزيارة الأخيرة لرئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي للجزيرة. وأدانت الصين، التي تعتبر الجزيرة إحدى مقاطعاتها، زيارة بيلوسي، ورأت في هذه الخطوة دعم الولايات المتحدة للانفصالية التايوانية، لتبدأ مناورات عسكرية واسعة النطاق.
أخبار تايوان
الصين
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/1a/1065573180_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_8782608b63fa64cff2ddd92a7e5e6d69.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار العالم الآن, أخبار تايوان, الصين
أخبار العالم الآن, أخبار تايوان, الصين
تايوان ترصد 17 طائرة و5 سفن صينية حولها
تابعنا عبر
أفادت وزارة الدفاع التايوانية، اليوم السبت، بأنها رصدت 17 طائرة و5 سفن صينية تعمل حول تايوان (الصين).
ونقلت إذاعة مونت كارلو
عن الوزارة قولها إن رصد الطائرات والسفن الصينية حول الجزيرة يؤكد مواصلة بكين لأنشطتها العسكرية قربها.
وأضافت الوزارة القوات الصينية تشمل أربع طائرات عبرت خط الوسط في مضيق تايوان (الصين)، وهو حاجز غير رسمي بين الجانبين.
وفي وقت سابق، دعا السفير الأمريكي لدى الصين، نيكولاس بيرنز، بكين إلى إثبات أنها ليست عاملا لعدم الاستقرار في شبه جزيرة تايوان.
ووفقا لأول حوار له منذ توليه منصبه في بكين، مع شبكة "سي إن إن"، قال بيرنز إن الصين بحاجة إلى إقناع بقية العالم بأنها ليست "عامل عدم استقرار" وستعمل بشكل سلمي في مضيق تايوان.
يذكر أن التوتر تصاعد حول تايوان بعد الزيارة الأخيرة لرئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي للجزيرة. وأدانت الصين، التي تعتبر الجزيرة إحدى مقاطعاتها، زيارة بيلوسي، ورأت في هذه الخطوة دعم الولايات المتحدة للانفصالية التايوانية، لتبدأ مناورات عسكرية واسعة النطاق.