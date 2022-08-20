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https://sputnikarabic.ae/20220820/تقارير-آبل-تجري-محادثات-لتصنيع-بعض-أجهزتها-في-فيتنام-1066664621.html
تقارير: "آبل" تجري محادثات لتصنيع بعض أجهزتها في فيتنام
تقارير: "آبل" تجري محادثات لتصنيع بعض أجهزتها في فيتنام
أفادت تقارير بأن شركة "آبل" الأمريكية تجري محادثات لإنتاج بعض أجهزتها الإليكترونية ‏في فيتنام لأول مرة.‏ 20.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-20T16:01+0000
2022-08-20T16:01+0000
شركة آبل
مجتمع
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وتتفاوض "آبل" مع فيتنام لإنتاج على أراضيها ساعات "آبل" الذكية، وحواسيب "ماك بوك"، بالإضافة إلى مكبرات الصوت "هو بود"، وفقا لما أورده موقع "نيكاي" الياباني.وكشف التقرير أن الشركة الأمريكية طلبت من الموردين في فيتنام إعداد خط إنتاج اختبار حاسوب "ماك بوك"، كما بدأ الموردون هناك في اختبار إنتاج ساعة "آبل"، بينما تجري "آبل" محادثات لتصنيع مكبرات الصوت "هوم بود" في الدولة.وبتلك الخطوة، تسعى "آبل" لتوسيع نطاق تصنيعها خارج الصين، حيث تكافح اضطرابات سلسلة التوريد المتعلقة بالإغلاق الناتج عن فيروس "كورونا" المستجد، فضلا عن زيادة التوترات التجارية بين أمريكا والصين.يشار إلى شركة "آبل" تقوم بالفعل بتصنيع بعض مكبرات الصوت "هوم بود" في فيتنام، ويزعم أنها بدأت في نقل بعض إنتاجها من الحاسوب اللوحي "آيباد" إلى الدولة في شهر يونيو/ حزيران.
https://sputnikarabic.ae/20220818/تقارير-تكشف-عن-موعد-جديد-للإعلان-عن-آيفون-14-1066595162.html
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شركة آبل, مجتمع
شركة آبل, مجتمع

تقارير: "آبل" تجري محادثات لتصنيع بعض أجهزتها في فيتنام

16:01 GMT 20.08.2022
© AFP 2022 / Noah Bergerساعة " آبل" الجديدة "Apple Watch Series 4"
ساعة آبل الجديدة Apple Watch Series 4 - سبوتنيك عربي, 1920, 20.08.2022
ساعة " آبل" الجديدة "Apple Watch Series 4"
© AFP 2022 / Noah Berger
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أفادت تقارير بأن شركة "آبل" الأمريكية تجري محادثات لإنتاج بعض أجهزتها الإليكترونية ‏في فيتنام لأول مرة.‏
وتتفاوض "آبل" مع فيتنام لإنتاج على أراضيها ساعات "آبل" الذكية، وحواسيب "ماك بوك"، بالإضافة إلى مكبرات الصوت "هو بود"، وفقا لما أورده موقع "نيكاي" الياباني.
وكشف التقرير أن الشركة الأمريكية طلبت من الموردين في فيتنام إعداد خط إنتاج اختبار حاسوب "ماك بوك"، كما بدأ الموردون هناك في اختبار إنتاج ساعة "آبل"، بينما تجري "آبل" محادثات لتصنيع مكبرات الصوت "هوم بود" في الدولة.
متجر لشركة آبل في العاصمة الصينية بكين - سبوتنيك عربي, 1920, 18.08.2022
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وبتلك الخطوة، تسعى "آبل" لتوسيع نطاق تصنيعها خارج الصين، حيث تكافح اضطرابات سلسلة التوريد المتعلقة بالإغلاق الناتج عن فيروس "كورونا" المستجد، فضلا عن زيادة التوترات التجارية بين أمريكا والصين.
يشار إلى شركة "آبل" تقوم بالفعل بتصنيع بعض مكبرات الصوت "هوم بود" في فيتنام، ويزعم أنها بدأت في نقل بعض إنتاجها من الحاسوب اللوحي "آيباد" إلى الدولة في شهر يونيو/ حزيران.
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