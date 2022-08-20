https://sputnikarabic.ae/20220820/تيار-الحكمة-في-العراق-تغيير-السوداني-وارد-جدا-مقابل-تنازل-التيار-الصدري-عن-شروطه-1066652553.html

تيار الحكمة في العراق: تغيير السوداني وارد جدا مقابل تنازل التيار الصدري عن شروطه

تيار الحكمة في العراق: تغيير السوداني وارد جدا مقابل تنازل التيار الصدري عن شروطه

توقع تيار الحكمة في العراق، بزعامة عمار الحكيم، تغيير الإطار التنسيقي لمرشحه لرئاسة الوزراء محمد شياع السوداني، مشددا على "ضرورة أن يكون ذلك مقابل تنازل من... 20.08.2022, سبوتنيك عربي

2022-08-20T11:12+0000

2022-08-20T11:12+0000

2022-08-20T11:12+0000

أخبار العراق اليوم

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وقال العضو بالهيئة العامة للتيار، رحيم العبودي، في تصريحات مع شبكة روداو الكردية: "لم تتم مناقشة عرض بديل لمرشح الإطار التنسيقي لرئاسة الوزراء مقابل تنازل مقتدى الصدر عن شروطه بشكل رسمي، لكنه قد يكون أحد مقترحات رئيس تحالف الفتح هادي العامري في مبادرته وهو أمر وارد جداً، باعتبار أن العامري تم تخويله من قبل الإطار بالتعاطي مع المواقف بإيجابية".وبين أن "الإطار التنسيقي يحاول الدفع باحتواء الأزمة"، موضحا أن "هذا ما يمكن أن نسميه الخضوع لإرادة الشارع والخضوع لقضية الذهاب باتجاه الحلول وليس باتجاه التأزيم والتصعيد".ورأى العبودي أن "القرار سيكون بيد الكتلة الصدرية فيما لو غيرت في خطابها وطبيعة قراراتها"، معتقدا أن الآخرين سوف يتغير خطابهم ويتغير أداؤهم"، حسب قوله.يأتي ذلك بعد أيام من مؤتمر القوى السياسية العراقية ورئيس الحكومة مصطفى الكاظمي، والذي تم الاتفاق فيه على حل جميع الأزمات من خلال الحوار والاحتكام إلى صناديق الاقتراع عبر الانتخابات المبكرة.ودعا المجتمعون "التيار الصدري إلى الانخراط في الحوار الوطني لوضع آليات للحل الشامل بما يخدم تطلعات الشعب العراقي وتحقيق أهدافه"، حاثين على وقف كل أشكال التصعيد الميداني أو السياسي.لكن زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر نشر بيانًا مقتضبًا جاء فيه: "نعلن أن التيار الصدري وبجميع عناوينه وشخصياته السياسية لم يشترك في الحوار السياسي الذي دعا إليه السيد رئيس مجلس الوزراء هذا اليوم، لا بطريق مباشر ولا غير مباشر".وكان الكاظمي دعا قادة القوى السياسية إلى الاجتماع في مقر الحكومة لحوار وطني، من أجل حل أزمة الانسداد السياسي، كما دعا كلّ الأطراف الوطنية إلى إيقاف التصعيد الشعبي والإعلامي، ومنح المساحة الكافية للطروحات الوسطية؛ لأخذ حيزها في النقاش الوطني.وبعدها طالب زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، أنصاره بتأجيل مظاهراتهم المقررة يوم السبت المقبل، في العاصمة بغداد، وذلك في ظل دعوات لاحتجاجات مقابلة من جانب أنصار "الإطار التنسيقي"، وسط احتدام الخلافات بين الجانبين بسبب تشكيل حكومة جديدة.ويعاني العراق منذ إجراء الانتخابات البرلمانية المبكرة، في أكتوبر/ تشرين الأول 2021، من أزمة سياسية حادة، حيث لم تفض المشاورات بين الأطراف السياسية لتسمية رئيس للوزراء إلى نتيجة.

https://sputnikarabic.ae/20220818/التيار-الصدري-يرفض-نتائج-جلسة-حوار-القوى-السياسية-ويعتبر-أنها-لم-تلب-مطالب-الشعب-العراقي-1066563926.html

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