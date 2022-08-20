https://sputnikarabic.ae/20220820/حاكم-ولاية-غازي-عنتاب-التركية-مصرع-15-شخصا-وإصابة-22-آخرين-جراء-حادث-سير-1066650503.html
حاكم ولاية غازي عنتاب التركية: مصرع 15 شخصا وإصابة 22 آخرين جراء حادث سير
حاكم ولاية غازي عنتاب التركية: مصرع 15 شخصا وإصابة 22 آخرين جراء حادث سير
لقي 15 شخصا مصرعهم، وأصيب 22 آخرين، جراء حادث سير في ولاية غازي عنتاب، جنوبي تركيا. 20.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-20T10:22+0000
2022-08-20T10:22+0000
2022-08-20T10:22+0000
العالم
أخبار تركيا اليوم
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أنطاكيا - سبوتنيك. وقال حاكم الولاية، داود غول، في تغريدة على حسابه الرسمي على "تويتر"، اليوم السبت إنه "توفي 15 شخصا، وأصيب 22 آخرون، جراء اصطدام حافلة وسيارة فريق إنقاذ وسيارة إسعاف".وأضاف أنه "بين القتلى 3 رجال إطفاء و2 من العاملين الصحيين وصحفيان".وشهدت تركيا في عام 2021 نحو 395 ألف حادث مروري أودت بحياة 2245 شخصا، فضلا عن إصابة أكثر من 255 ألفا آخرين.جاء ذلك بحسب تقرير صادر عن الإدارة العامة للمرور في تركيا، في يناير/كانون الثاني الماضي، وفقا لموقع "العين".
https://sputnikarabic.ae/20220612/مقتل-8-أشخاص-على-الأقل-وإصابة-10-آخرين-في-حادث-سير-شمال-غربي-تركيا-1063461031.html
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العالم, أخبار تركيا اليوم
العالم, أخبار تركيا اليوم
حاكم ولاية غازي عنتاب التركية: مصرع 15 شخصا وإصابة 22 آخرين جراء حادث سير
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لقي 15 شخصا مصرعهم، وأصيب 22 آخرين، جراء حادث سير في ولاية غازي عنتاب، جنوبي تركيا.
أنطاكيا - سبوتنيك. وقال حاكم الولاية، داود غول، في تغريدة على حسابه الرسمي على "تويتر"، اليوم السبت إنه "توفي 15 شخصا، وأصيب 22 آخرون، جراء اصطدام
حافلة وسيارة فريق إنقاذ وسيارة إسعاف".
وأضاف أنه "بين القتلى 3 رجال إطفاء و2 من العاملين الصحيين وصحفيان".
وشهدت تركيا في عام 2021 نحو 395 ألف حادث مروري
أودت بحياة 2245 شخصا، فضلا عن إصابة أكثر من 255 ألفا آخرين.
جاء ذلك بحسب تقرير صادر عن الإدارة العامة للمرور في تركيا، في يناير/كانون الثاني الماضي، وفقا لموقع "العين".