https://sputnikarabic.ae/20220820/حزب-الله-لا-علاقة-للاتفاق-النووي-بالمهلة-الزمنية-لترفع-إسرائيل-وأمريكا-أيديهما-عن-حق-لبنان-النفطي-1066655675.html

"حزب الله": لا علاقة للاتفاق النووي بالمهلة الزمنية لترفع إسرائيل وأمريكا أيديهما عن حق لبنان النفطي

"حزب الله": لا علاقة للاتفاق النووي بالمهلة الزمنية لترفع إسرائيل وأمريكا أيديهما عن حق لبنان النفطي

اعتبر "حزب الله" اللبناني، اليوم السبت، "المواقف التي يُطلقها زعيمه حسن نصر الله حقائق تصوّب الفهم السياسي". 20.08.2022, سبوتنيك عربي

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وقال نائب الأمين العام لـ"حزب الله" نعيم قاسم، عبر حسابه على "تويتر"، إنه "لا علاقة للاتفاق النووي الإيراني أو عدمه بالمهلة الزمنية لتذعن إسرائيل وأمريكا وترفعا أيديهما عن حق لبنان في الحدود البحرية والتنقيب واستخراج النفط والغاز".وكان الأمين العام لـ"حزب الله"، حسن نصر الله، قال إنه في حال لم يحصل لبنان على حقوقه في ترسيم الحدود "فنحن ذاهبون إلى التصعيد سواء وُقع الاتفاق النووي (مع إيران) أو لا".جاء ذلك في كلمة ألقاها مساء الجمعة، ضمن احتفالية وضع الحجر الأساس لـ"معلم جنتا"، في إطار فعاليات "الأربعون ربيعا"، وفق قناة "الميادين".وشدد نصر الله على أن "موضوع الحدود البحرية وحقل كاريش والنفط والغاز والحقوق اللبنانية لا علاقة له بالاتفاق النووي"، مضيفا: "سواء وُقّع الاتفاق النووي أو لم يوقَّع، فإذا قُدم إلى الدولة اللبنانية ما تطالب به، فنحن ذاهبون إلى الهدوء".ومضى نصر الله مستدركا: "في حال لم يحصل لبنان على حقوقه، التي تطالب بها الدولة اللبنانية، فنحن ذاهبون إلى التصعيد، سواء وُقِّع الاتفاق النووي، أو لا".وقال: "العين في لبنان يجب أن تكون على كاريش والحدود اللبنانية، وعلى الوسيط الأمريكي الذي ما زال يضيّع الوقت، الذي بات ضيقا".وتحاول إسرائيل ولبنان منذ عام 1996 حل التداخل بين المياه الإقليمية للبلدين الواقعة على رواسب كبيرة من الوقود الأحفوري. وبدأت المفاوضات بوساطة أمريكية في عام 2020.

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