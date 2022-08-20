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https://sputnikarabic.ae/20220820/حوت-قاتل-يتصارع-مع-آخر-داخل-متنزه-مائي-فيديو-1066650860.html
حوت قاتل يتصارع مع آخر داخل متنزه مائي... فيديو
حوت قاتل يتصارع مع آخر داخل متنزه مائي... فيديو
تداول مستخدمون لمواقع التواصل الاجتماعي مقطعا مصورا تم التقاطه داخل متنزه مائي في أمريكا، ‏يرصد حوتا قاتلا يهاجم آخر بعنف.‏ 20.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-20T10:32+0000
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ووقع القتال بين الحوتين في 5 أغسطس/ آب الجاري في متنزه "سي وورلد".ودفع القتال منظمة "الأشخاص الذين يطالبون بمعاملة مساوية للحيوانات" (بيتا) لتقديم شكوى إلى وزارة الزراعة الأمريكية.وقال الشخص الذي سجّل الفيديو في تصريحات لـ"بيتا" إن كل المتواجدين وقتها "رأوا على الفور الدماء تنقع في الماء"، في المتنزه الواقع في سان دييغو بولاية كاليفورنيا الأمريكية، مما دفع طفله البالغ من العمر 9 سنوات إلى البكاء.وتدعو منظمة "بيتا" في شكواها وزارة الزراعة الأمريكية إلى إجراء تحقيق بشأن حادث "سي وورلد"، مشيرة إلى مخاوف بشأن رعاية الحيوانات هناك.كما طالبت بـ"التأكد من أن جميع الحيوانات في "سي وورلد" يتم تزويدها بالرعاية البيطرية الكافية والمساحة، والمأوى، والغذاء، والماء"، ويتم التعامل معها وفقا لقانون رعاية الحيوان.وأشارت منظمة "بيتا" في بيان لها إن شكواها لوزارة الزراعة الأمريكية بمثابة تحذير للعائلات بالابتعاد عن أي حديقة "تسجن حيتان الأوركا أو الحيوانات الأخرى".
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نادي الفيديو
نادي الفيديو

حوت قاتل يتصارع مع آخر داخل متنزه مائي... فيديو

10:32 GMT 20.08.2022
© AFP 2022 / VALERY HACHEحيتان قاتلة
حيتان قاتلة - سبوتنيك عربي, 1920, 20.08.2022
حيتان قاتلة
© AFP 2022 / VALERY HACHE
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تداول مستخدمون لمواقع التواصل الاجتماعي مقطعا مصورا تم التقاطه داخل متنزه مائي في أمريكا، ‏يرصد حوتا قاتلا يهاجم آخر بعنف.‏
ووقع القتال بين الحوتين في 5 أغسطس/ آب الجاري في متنزه "سي وورلد".
ودفع القتال منظمة "الأشخاص الذين يطالبون بمعاملة مساوية للحيوانات" (بيتا) لتقديم شكوى إلى وزارة الزراعة الأمريكية.
وقال الشخص الذي سجّل الفيديو في تصريحات لـ"بيتا" إن كل المتواجدين وقتها "رأوا على الفور الدماء تنقع في الماء"، في المتنزه الواقع في سان دييغو بولاية كاليفورنيا الأمريكية، مما دفع طفله البالغ من العمر 9 سنوات إلى البكاء.
وتدعو منظمة "بيتا" في شكواها وزارة الزراعة الأمريكية إلى إجراء تحقيق بشأن حادث "سي وورلد"، مشيرة إلى مخاوف بشأن رعاية الحيوانات هناك.
كما طالبت بـ"التأكد من أن جميع الحيوانات في "سي وورلد" يتم تزويدها بالرعاية البيطرية الكافية والمساحة، والمأوى، والغذاء، والماء"، ويتم التعامل معها وفقا لقانون رعاية الحيوان.
وأشارت منظمة "بيتا" في بيان لها إن شكواها لوزارة الزراعة الأمريكية بمثابة تحذير للعائلات بالابتعاد عن أي حديقة "تسجن حيتان الأوركا أو الحيوانات الأخرى".
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