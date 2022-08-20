https://sputnikarabic.ae/20220820/خبير-القصف-الأوكراني-لمحطة-زابوروجيه--يهدد-أوروبا-بكارثة-نووية-وعليها-منع-ذلك-1066654542.html
خبير: القصف الأوكراني لمحطة زابوروجيه يهدد أوروبا بكارثة نووية وعليها منع ذلك
خبير: القصف الأوكراني لمحطة زابوروجيه يهدد أوروبا بكارثة نووية وعليها منع ذلك
أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال اتصال هاتفي مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أن قصف أوكرانيا للمحطة النووية زابوروجيه يهدد بحدوث كارثة واسعة النطاق،... 20.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-20T11:51+0000
2022-08-20T11:51+0000
2022-08-20T11:51+0000
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خبير: القصف الأوكراني لمحطة زاباروجية يهدد أوروبا بكارثة نووية وعليها منع ذلك
خبير: القصف الأوكراني لمحطة زاباروجية يهدد أوروبا بكارثة نووية وعليها منع ذلك
وأفاد المكتب الصحفي للكرملين بأن الرئيسين ناقشا خلال الاتصال الهاتفي الذي تم بمبادرة من الجانب الفرنسي جوانب مختلفة من الوضع في جميع أنحاء أوكرانيا.يقول الخبير في الشأن الأوروبي عبد المسيح الشامي، في حديث لبرنامج "حول العالم" عبر أثير إذاعة "سبوتنيك" بهذا الصدد:التفاصيل في الملف الصوتي المرفق في هذه الصفحة..
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عماد الطفيلي
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
عماد الطفيلي
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102407/99/1024079925_789:271:1400:882_100x100_80_0_0_d0d6ecd4b56305d36c3ddd09d26bf705.png
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خبير: القصف الأوكراني لمحطة زابوروجيه يهدد أوروبا بكارثة نووية وعليها منع ذلك
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أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال اتصال هاتفي مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أن قصف أوكرانيا للمحطة النووية زابوروجيه يهدد بحدوث كارثة واسعة النطاق، يمكن أن تؤدي إلى تلوث إشعاعي لمناطق شاسعة.
وأفاد المكتب الصحفي للكرملين بأن الرئيسين ناقشا خلال الاتصال الهاتفي الذي تم بمبادرة من الجانب الفرنسي جوانب مختلفة من الوضع في جميع أنحاء أوكرانيا.
يقول الخبير في الشأن الأوروبي عبد المسيح الشامي، في حديث لبرنامج "حول العالم" عبر أثير إذاعة "سبوتنيك" بهذا الصدد:
"أعتقد أن الوضع في محطة زاباروجية بعد ما حدث من قصف أوكراني لهذا المنشأة النووية الكبيرة، وهذا الوضع الخطير الذي يتهدد أوروبا، وليس فقط أوكرانيا، أشعر الأوروبيين بالخطر، لأنهم حريصون ومعنيون أن يكون هناك ضبط لهذه القضية، وعدم حدوث كارثة نووية في هذه المنطقة".
وأشار عبد المسيح إلى أن "الرئيس الفرنسي ربما أراد استجلاء الحقائق عما يجري فعليا في المحطة وفي تلك المنطقة، خصوصا أن هناك آراء مختلفة اليوم في أوروبا، وهنالك من يعتقد أن هذا القصف الأوكراني هدفه توريط الأوروبيين، لإجبارهم على اتخاذ مواقف وإجراءات للدخول بشكل فعلي في حرب ضد روسيا، وهذا ما ترغب به الولايات المتحدة".
التفاصيل في الملف الصوتي المرفق في هذه الصفحة..