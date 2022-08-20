https://sputnikarabic.ae/20220820/رئيس-الإمارات-يوجه-بمساعدات-عاجلة-لمتضرري-السيول-في-السودان-1066661391.html
رئيس الإمارات يوجه بمساعدات عاجلة لمتضرري السيول في السودان
رئيس الإمارات يوجه بمساعدات عاجلة لمتضرري السيول في السودان
وجه رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد بتقديم مساعدات إنسانية عاجلة للمتضررين من السيول والفيضانات في السودان. 20.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-20T14:54+0000
2022-08-20T14:54+0000
2022-08-20T14:54+0000
أخبار السودان اليوم
أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم
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وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية، اليوم السبت، أن ابن زايد وجه بتقديم مساعدات بقيمة 25 مليون درهم إلى المتأثرين والنازحين بسبب السيول والفيضانات.وتهدف المساعدات للمساهمة في دعم تحسين الظروف المعيشية للسكان المتضررين وعائلات الضحايا.كما تهدف لدعم جهود السودان وقدرات مؤسساته المعنية في احتواء التداعيات الإنسانية التي نجمت عن السيول والفيضانات التي ضربت مناطق واسعة في البلاد.وتأتي توجيهات الرئيس الإماراتي في إطار تضامن دولة الإمارات وشعبها إلى جانب الشعب السوداني في هذه الظروف الراهنة، بحسب الوكالة.وأودت السيول الناجمة عن هطول أمطار غزيرة في السودان بحياة العشرات وتسببت في تضرر عشرات الآلاف من المنازل، لا سيما في ولاية الجزيرة.
https://sputnikarabic.ae/20220818/السودان-ينفي-توجيه-أي-تهديدات-لإثيوبيا-بعد-الملء-الثالث-لسد-النهضة-1066599229.html
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أخبار السودان اليوم, أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم
أخبار السودان اليوم, أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم
رئيس الإمارات يوجه بمساعدات عاجلة لمتضرري السيول في السودان
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وجه رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد بتقديم مساعدات إنسانية عاجلة للمتضررين من السيول والفيضانات في السودان.
وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية
، اليوم السبت، أن ابن زايد وجه بتقديم مساعدات بقيمة 25 مليون درهم إلى المتأثرين والنازحين بسبب السيول والفيضانات.
وتهدف المساعدات للمساهمة في دعم تحسين الظروف المعيشية للسكان المتضررين وعائلات الضحايا.
كما تهدف لدعم جهود السودان وقدرات مؤسساته المعنية في احتواء التداعيات الإنسانية
التي نجمت عن السيول والفيضانات التي ضربت مناطق واسعة في البلاد.
وتأتي توجيهات الرئيس الإماراتي في إطار تضامن دولة الإمارات وشعبها إلى جانب الشعب السوداني في هذه الظروف الراهنة، بحسب الوكالة.
وأودت السيول الناجمة عن هطول أمطار غزيرة في السودان بحياة العشرات وتسببت في تضرر عشرات الآلاف من المنازل، لا سيما في ولاية الجزيرة.