https://sputnikarabic.ae/20220820/رئيس-وزراء-اليونان-يصف-يوم-إنهاء-المراقبة-الاقتصادية-للبلاد-من-قبل-الاتحاد-الأوروبي-بالـتاريخي-1066651242.html

رئيس وزراء اليونان يصف يوم إنهاء المراقبة الاقتصادية للبلاد من قبل الاتحاد الأوروبي بالـ"تاريخي"

رئيس وزراء اليونان يصف يوم إنهاء المراقبة الاقتصادية للبلاد من قبل الاتحاد الأوروبي بالـ"تاريخي"

قال رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، اليوم السبت، إن إنهاء المراقبة الاقتصادية المعززة من قبل الاتحاد الأوروبي لليونان هو يوم تاريخي، ووعد المواطنين... 20.08.2022, سبوتنيك عربي

2022-08-20T10:49+0000

2022-08-20T10:49+0000

2022-08-20T10:49+0000

العالم

اليونان

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وقال ميتسوتاكيس في خطاب متلفز: "20 آب/ أغسطس 2022 هو يوم تاريخي لليونان ومواطنيها: بالطريقة الأكثر رسمية، تنسحب بلادنا من المراقبة الأوروبية المعززة. الدورة التي استمرت 12 عاما، التي جلبت المعاناة للمواطنين والركود في الاقتصاد والانقسام في المجتمع تقترب من نهايتها. الآن هناك أفق جديد واضح للنمو والوحدة والازدهار للجميع".وأضاف: "لن تضطر اليونان بعد الآن إلى توقيع مذكرات مع الدائنين، مما يعني أنه لن تكون هناك ضرائب لا تطاق، وتخفيضات في الأجور ومعاشات التقاعد، والسيطرة على البنوك، وانخفاض مستوى الدفاع الوطني، والتعليم العام والرعاية الصحية، وتهميش موقع البلاد في أوروبا والعالم".وتابع رئيس الوزراء اليوناني: "اليونان اليوم هي يونان مختلفة تماما. فهي تظهر نموا مرتفعا وتخفيضا كبيرا في معدل البطالة، والذي انخفض بالفعل بمقدار 3 نقاط عن العام الماضي و 5 نقاط من عام 2019. بينما، في الوقت نفسه، تم إعفاء مواطنيها الآن من العديد من الضرائب المفروضة في السنوات الصعبة. تم رفع الحد الأدنى للأجور في البلاد بمقدار 63 يورو [63.2 دولارًا]. يتلقى الأشخاص الأكثر ضعفًا الدعم الحكومي".ومنذ عام 2010، تتلقى اليونان قروضا في إطار برامج المساعدة المالية مقابل تنفيذ برنامج الانضباط الصارم في الميزانية. في أغسطس 2018، أنهت اليونان برنامجها الثالث الخاص بالمساعدة المالية الكلية وتجاوزت برنامجها للإدارة الخارجية لموردي القروض الأجانب. ومع ذلك، كثف الدائنون مراقبة الاقتصاد اليوناني والقطاع المالي لتحديد ما إذا كانت الدولة تمتثل لالتزاماتها.

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العالم, اليونان