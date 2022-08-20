https://sputnikarabic.ae/20220820/رد-فعل-طريف-من-سيدة-إنجليزية-تفاجأت-بمحمد-صلاح-على-باب-منزلها-فيديو-1066654846.html
رد فعل طريف من سيدة إنجليزية تفاجأت بمحمد صلاح على باب منزلها... فيديو
رد فعل طريف من سيدة إنجليزية تفاجأت بمحمد صلاح على باب منزلها... فيديو
قام النجم المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول، بزيارة غير متوقعة لإحدى مشجعات الريدز الكبيرات في السن. 20.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-20T12:01+0000
2022-08-20T12:01+0000
2022-08-20T12:01+0000
رياضة
ليفربول
أخبار الدوري الإنجليزي
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ونشر نادي ليفربول على حسابه بـ"تويتر"، فيديو الزيارة، موضحا أن صلاح شارك مع مجموعة من نجوم الفريق في توزيع الهدايا على المشجعين فى منازلهم بطريقة مفاجئة من خلال طرق أبوابهم.وظهر في الفيديو، صلاح برفقة زميله في الفريق، الظهير الأيسر اليوناني كوستاس تسيميكاس، الذي طرق باب المنازل في حين كان صلاح يحمل الهدايا في انتظار من يفتح الباب.ولم يتوقف صلاح عند زيارة المشجعة، إذ تبع ذلك التجول في إحدى حدائق مدينة ليفربول، مرتدياً قناعا ومتنكرا به، كما حرص على تقديم بعض الهدايا للأطفال.يشار إلى أن محمد صلاح يستعد مع فريقه لمواجهة مانشستر يونايتد، الاثنين المقبل، على أرضية ملعب "أولد ترافورد"، في الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رياضة, ليفربول, أخبار الدوري الإنجليزي
رياضة, ليفربول, أخبار الدوري الإنجليزي
رد فعل طريف من سيدة إنجليزية تفاجأت بمحمد صلاح على باب منزلها... فيديو
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قام النجم المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول، بزيارة غير متوقعة لإحدى مشجعات الريدز الكبيرات في السن.
ونشر نادي ليفربول
على حسابه بـ"تويتر"، فيديو الزيارة، موضحا أن صلاح شارك مع مجموعة من نجوم الفريق في توزيع الهدايا على المشجعين فى منازلهم بطريقة مفاجئة من خلال طرق أبوابهم.
وظهر في الفيديو، صلاح برفقة زميله في الفريق، الظهير الأيسر اليوناني كوستاس تسيميكاس، الذي طرق باب المنازل في حين كان صلاح يحمل الهدايا في انتظار من يفتح الباب.
وقامت سيدة مسنة بفتح الباب لتفاجئ بنجمها المفضل وجها لوجه الذي قوبل بسعادة وفرحة عارمة من مشجعة الريدز، والتي أخذت تصرخ على من في داخل المنزل بأن صلاح هو من يقف بالباب في ردة فعل طريفة.
ولم يتوقف صلاح عند زيارة المشجعة، إذ تبع ذلك التجول في إحدى حدائق مدينة ليفربول، مرتدياً قناعا ومتنكرا به، كما حرص على تقديم بعض الهدايا للأطفال.
يشار إلى أن محمد صلاح
يستعد مع فريقه لمواجهة مانشستر يونايتد، الاثنين المقبل، على أرضية ملعب "أولد ترافورد"، في الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي.