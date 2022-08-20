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https://sputnikarabic.ae/20220820/روسيا-تسجل-نحو-40-ألف-إصابة-بـكوفيد-19-و69-وفاة-خلال-الساعات-الـ-24-الأخيرة-1066648672.html
روسيا تسجل نحو 40 ألف إصابة بـ"كوفيد-19" و69 وفاة خلال الساعات الـ 24 الأخيرة
روسيا تسجل نحو 40 ألف إصابة بـ"كوفيد-19" و69 وفاة خلال الساعات الـ 24 الأخيرة
سجلت روسيا 40010 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، و69 حالة وفاة بفعل مضاعفات الإصابة خلال الساعات الـ 24 الأخيرة. 20.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-20T09:47+0000
2022-08-20T09:47+0000
روسيا
فيروس كورونا
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موسكو - سبوتنيك. وذكر مقر عمليات مكافحة فيروس كورونا، في بيان: "تحديد 40010 إصابات جديدة بفيروس كوفيد-19 و69 حالة وفاة".وكشف مقر المكافحة عن تعافي 24 ألفًا و222 شخصًا من فيروس كورونا في روسيا خلال آخر 24 ساعة، بنسبة زيادة 10.7% عن عدد المتعافين المسجل أمس الجمعة.وأوضح مقر عمليات مكافحة الفيروس أن العاصمة موسكو سجلت 8259 إصابة جديدة من بين إجمالي الإصابات و25 حالة من بين إجمالي الوفيات، و6653 حالة من بين إجمالي المتعافين.ومنذ 15 تموز/يوليو الماضي، رفعت روسيا جميع القيود المفروضة على دخول البلاد، والتي أُقرت بسبب انتشار "كوفيد 19".وأعلنت منظمة الصحة العالمية فيروس "كورونا" جائحة، في الـ 11 من آذار/ مارس 2020.
https://sputnikarabic.ae/20220807/روسيا-تسجل-20-ألف-و303-إصابة-كوفيد-19-جديدة-و44-حالة-وفاة-1066111210.html
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روسيا, فيروس كورونا
روسيا, فيروس كورونا

روسيا تسجل نحو 40 ألف إصابة بـ"كوفيد-19" و69 وفاة خلال الساعات الـ 24 الأخيرة

09:47 GMT 20.08.2022
© Sputnik . Pavel Bednyakov / الذهاب إلى بنك الصورتشديد الرقابة على ارتداء الكمامات الطبية في موسكو، في إطار مكافحة تفشي فيروس كورونا، روسيا 28 أكتوبر 2020
تشديد الرقابة على ارتداء الكمامات الطبية في موسكو، في إطار مكافحة تفشي فيروس كورونا، روسيا 28 أكتوبر 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 20.08.2022
© Sputnik . Pavel Bednyakov
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سجلت روسيا 40010 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، و69 حالة وفاة بفعل مضاعفات الإصابة خلال الساعات الـ 24 الأخيرة.
موسكو - سبوتنيك. وذكر مقر عمليات مكافحة فيروس كورونا، في بيان: "تحديد 40010 إصابات جديدة بفيروس كوفيد-19 و69 حالة وفاة".
وكشف مقر المكافحة عن تعافي 24 ألفًا و222 شخصًا من فيروس كورونا في روسيا خلال آخر 24 ساعة، بنسبة زيادة 10.7% عن عدد المتعافين المسجل أمس الجمعة.
وأوضح مقر عمليات مكافحة الفيروس أن العاصمة موسكو سجلت 8259 إصابة جديدة من بين إجمالي الإصابات و25 حالة من بين إجمالي الوفيات، و6653 حالة من بين إجمالي المتعافين.
ومنذ 15 تموز/يوليو الماضي، رفعت روسيا جميع القيود المفروضة على دخول البلاد، والتي أُقرت بسبب انتشار "كوفيد 19".
تشديد الرقابة على ارتداء الكمامات الطبية في موسكو، في إطار مكافحة تفشي فيروس كورونا، روسيا 28 أكتوبر 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 07.08.2022
روسيا تسجل 20 ألف و303 إصابة "كوفيد-19" جديدة و44 حالة وفاة
7 أغسطس, 13:33 GMT
وأعلنت منظمة الصحة العالمية فيروس "كورونا" جائحة، في الـ 11 من آذار/ مارس 2020.
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