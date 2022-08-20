https://sputnikarabic.ae/20220820/شويغو-فكرة-منع-الروس-من-دخول-أوروبا-مظهر-من-مظاهر-السياسة-النازية-1066646528.html

شويغو: فكرة منع الروس من دخول أوروبا مظهر من مظاهر السياسة النازية

شويغو: فكرة منع الروس من دخول أوروبا مظهر من مظاهر السياسة النازية

أعلن وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، أن فكرة منع جميع المواطنين الروس من دخول دول الاتحاد الأوروبي هي مظهر من مظاهر السياسة النازية. 20.08.2022, سبوتنيك عربي

2022-08-20T08:11+0000

2022-08-20T08:11+0000

2022-08-20T08:18+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

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وجاءت تصريحات شويغو خلال المؤتمر الدولي الأول المناهض للفاشية، حيث قال: "نشهد اليوم مظهرًا حيًا آخر من السياسة النازية، عندما يتم الترويج لفكرة الخوف من الروس بشكل نشط في أوروبا لحظر جميع المواطنين الروس من دخول دول الاتحاد الأوروبي".وأشار شويغو إلى أن المبادئ الأساسية للنظام العالمي والتقييمات القانونية والسياسية لمحكمة نورمبرغ يتم تجاهلها وتنقيحها بشكل متزايد من قبل البلدان، ولا سيما دول البلطيق.وأضاف شويغو قائلا: "مسيرات القوات الخاصة في إستونيا ولاتفيا النازية باتت تقليدية، حيث يتم نصب الآثار لمجرمي الحرب ويتم سماع الشعارات والنداءات النازية في الشوارع".وخلص شويغو قائلا: "في الثلاثينيات من القرن الماضي، تم إنشاء أنظمة دكتاتورية فاشية في إسبانيا والبرتغال ورومانيا وكرواتيا وبعض الدول الأخرى وأصبحت النازية الألمانية أكثر أشكالها تطرفاً وعدوانية".وأكد شويغو أنه"على مدى 8 سنوات، ارتكب نظام كييف جرائم صارخة ضد مواطني جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين، بمن فيهم الأطفال وفي الوقت نفسه، كما توجهت كييف للانضمام إلى الناتو، كل هذا خلق تهديدات غير مقبولة لأمن روسيا".وتابع "على هذه الخلفية، اتخذ القائد الأعلى للقوات المسلحة، في شباط/فبراير، القرار الصائب بإجراء عملية عسكرية خاصة كان هدفها الرئيسي حماية سكان دونباس من الإبادة الجماعية التي ارتكبها نظام كييف".وأضاف شويغو "لقد أعلنت كييف نفسها علنًا وريثا للقوميين الأوكرانيين الدمويين، كما بذلت واشنطن قصارى جهدها لإنشاء كراهية ضد روسيا من أوكرانيا، وشجعوا على حظر اللغة الروسية والإعلام الروسي والثقافة الروسية - كل ما يتعلق ببلدنا.وشدد شويغو "لكن الكثيرين في أوكرانيا لم يتبنوا مثل هذه السياسة، كما لم ينغمس سكان دونباس في تطلعات النظام الحاكم نحو النازية".يذكر أن ليتوانيا دعت لإلغاء تأشيرات شنغن السياحية الصادرة للمواطنين الروس على مستوى الاتحاد الأوروبي، فيما قررت إستونيا عدم السماح للمواطنين الروس بدخول البلاد بتأشيرات شنغن، كما قيدت لاتفيا إصدار تأشيرات دخول للروس لفترة غير محددة، علاوة على ذلك أعلنت بولندا، أيضاً، تقييد حصول المواطنين الروس على تأشيرات الدخول.

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