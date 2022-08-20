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https://sputnikarabic.ae/20220820/شويغو-يعلن-بدء-الإنتاج-المتسلسل-لصواريخ-تسيركون-وكينجال-ويؤكد-وضعهما-في-الخدمة-1066668059.html
شويغو يعلن بدء الإنتاج المتسلسل لصواريخ "تسيركون" و"كينجال" ويؤكد وضعهما في الخدمة
شويغو يعلن بدء الإنتاج المتسلسل لصواريخ "تسيركون" و"كينجال" ويؤكد وضعهما في الخدمة
أعلن وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، اليوم السبت، بدء الإنتاج المتسلسل لصواريخ "تسيركون" الأسرع من الصوت، بالإضافة إلى صواريخ "كينجال"، مشيرا إلى وضعها في... 20.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-20T17:56+0000
2022-08-20T17:56+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
روسيا
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وأكد الوزير الروسي في لقاء أجراه على قناة "روسيا 1"، أن صواريخ "تسيركون" قد دخلت الخدمة الفعلية.بالإضافة إلى ذلك، أشار الوزير شويغو إلى أن روسيا الاتحادية تواصل إنتاج صواريخ "كينجال".وأعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في نهاية يونيو/حزيران الماضي، أن صواريخ "تسيركون" فرط الصوتية القادرة على التحليق بسرعة تبلغ قرابة 9 ماخ وضرب أهداف على مسافة تزيد عن ألف كيلومتر، ستباشر أداء مهام المناوبة القتالية في القريب العاجل.وبحسب التقارير الإعلامية، فإن سرعة صاروخ "تسيركون" قد تصل إلى ما يقرب من ثمانية أضعاف سرعة الصوت في الفراغ، وهو ما يعادل نحو 9700 كيلومتر في الساعة.قال الصحفي العسكري أليكسي بورزينكو لقناة "360": "الميزة الأكثر أهمية لتسيركون هي أنه لا يمكن لأي وسيلة دفاع جوي اعتراضه. يمكن أن تغرق حاملات الطائرات الأمريكية بواسطة تسيركون في نصف ساعة أو ساعة...".في رأيه، فإن القوة الضاربة الرئيسية التي يتمتع بها الصاروخ، ليست فقط بالرأس الحربي الذي يصل وزنه لمئات الكيلوغرامات من المتفجرات، بل بسرعة الصاروخ التي تصل إلى 9 ماخ.وأضاف: "هناك فيزياء خاصة مرتبطة بالسرعة والكتلة. حتى لو قمت بتحميل فراغ بسيط فيه، نظرًا لسرعته، يمكن للصاروخ أن يخترق أي حاملة طائرات. لكن الشيء الرئيسي هو أنه لا توجد نظائر لهذا النظام".
https://sputnikarabic.ae/20220820/الجيش-الصيني-يقدم-عرضا-لوزير-الدفاع-الروسي-سيرغي-شويغو-في-آرميا-2022-1066658508.html
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رصد عسكري, روسيا
رصد عسكري, روسيا

شويغو يعلن بدء الإنتاج المتسلسل لصواريخ "تسيركون" و"كينجال" ويؤكد وضعهما في الخدمة

17:56 GMT 20.08.2022
© Photo / MIL.RUرسم بياني لصاروخ "تسيركون"
رسم بياني لصاروخ تسيركون - سبوتنيك عربي, 1920, 20.08.2022
© Photo / MIL.RU
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أعلن وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، اليوم السبت، بدء الإنتاج المتسلسل لصواريخ "تسيركون" الأسرع من الصوت، بالإضافة إلى صواريخ "كينجال"، مشيرا إلى وضعها في الخدمة.
وأكد الوزير الروسي في لقاء أجراه على قناة "روسيا 1"، أن صواريخ "تسيركون" قد دخلت الخدمة الفعلية.

"بدأنا الإنتاج المتسلسل لصواريخ تسيركون. في الواقع، لقد وضعناها في الخدمة. هذا العام سيتم توثيق ذلك (رسميا)".

وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو خلال الاجتماع الموسع النهائي لمجلس الدفاع الروسية في موسكو، روسيا 21 ديسمبر 2021 - سبوتنيك عربي
سيرغي شويغو
وزير الدفاع الروسي
بالإضافة إلى ذلك، أشار الوزير شويغو إلى أن روسيا الاتحادية تواصل إنتاج صواريخ "كينجال".
وأعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في نهاية يونيو/حزيران الماضي، أن صواريخ "تسيركون" فرط الصوتية القادرة على التحليق بسرعة تبلغ قرابة 9 ماخ وضرب أهداف على مسافة تزيد عن ألف كيلومتر، ستباشر أداء مهام المناوبة القتالية في القريب العاجل.
© Photo / militaryrussia.ruصاروخ تسيركون
صاروخ تسيركون - سبوتنيك عربي, 1920, 20.08.2022
صاروخ تسيركون
© Photo / militaryrussia.ru
وبحسب التقارير الإعلامية، فإن سرعة صاروخ "تسيركون" قد تصل إلى ما يقرب من ثمانية أضعاف سرعة الصوت في الفراغ، وهو ما يعادل نحو 9700 كيلومتر في الساعة.
قال الصحفي العسكري أليكسي بورزينكو لقناة "360": "الميزة الأكثر أهمية لتسيركون هي أنه لا يمكن لأي وسيلة دفاع جوي اعتراضه. يمكن أن تغرق حاملات الطائرات الأمريكية بواسطة تسيركون في نصف ساعة أو ساعة...".
وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو يلتقي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من قبل حفل افتتاح معرض آرميا - 2022 الدولي، للصناعات العسكرية والتعاون العسكري التقني في حديقة باتريوت في ضواحي موسكو - سبوتنيك عربي, 1920, 20.08.2022
الجيش الصيني يقدم عرضا لوزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو في "آرميا 2022"
13:50 GMT
في رأيه، فإن القوة الضاربة الرئيسية التي يتمتع بها الصاروخ، ليست فقط بالرأس الحربي الذي يصل وزنه لمئات الكيلوغرامات من المتفجرات، بل بسرعة الصاروخ التي تصل إلى 9 ماخ.
وأضاف: "هناك فيزياء خاصة مرتبطة بالسرعة والكتلة. حتى لو قمت بتحميل فراغ بسيط فيه، نظرًا لسرعته، يمكن للصاروخ أن يخترق أي حاملة طائرات. لكن الشيء الرئيسي هو أنه لا توجد نظائر لهذا النظام".
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