https://sputnikarabic.ae/20220820/صحيفة-التصعيد-الأخير-في-غزة-تسبب-في-توترات-جديدة-بين-إسرائيل-ومصر-1066645387.html

صحيفة: التصعيد الأخير في غزة تسبب في توترات جديدة بين إسرائيل ومصر

صحيفة: التصعيد الأخير في غزة تسبب في توترات جديدة بين إسرائيل ومصر

كشفت وسائل إعلام إسرائيلية أن التصعيد الأخير في قطاع غزة تسبب في توترات جديدة بين إسرائيل ومصر. 20.08.2022, سبوتنيك عربي

2022-08-20T07:15+0000

2022-08-20T07:15+0000

2022-08-20T07:15+0000

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ووفقا لصحيفة "هآرتس"، فإن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي كان قد طلب من رئيس الحكومة الإسرائيلية، يائير لابيد، خفض التوتر في الضفة الغربية وعدم تصعيد الجيش الإسرائيلي لمنع صدام آخر مع حركة الجهاد الإسلامي في غزة.لكن على الرغم من الطلب المصري، قام الجيش الإسرائيلي وجهاز الأمن العام (الشاباك) بعملية استهداف واغتيال إبراهيم النابلسي الذي ينتمي إلى كتائب شهداء الأقصى الذراع العسكري لحركة فتح وسط مدينة نابلس.وأوضحت الصحيفة أن مصر كانت تبذل جهودا لاحتواء الموقف في الفترة التي سبقت مباشرة العدوان الإسرائيلي على غزة، بعدما هددت الجهاد الإسلامي بالانتقام لاعتقال القيادي في الحركة في الضفة الغربية، بسام السعدي، لكن الجيش الإسرائيلي رد بإغلاق الطرق بالقرب من غزة والاستعداد لضربة استباقية.وبحسب "هآرتس"، توقع رئيس المخابرات المصرية عباس كامل أن تمنحهم إسرائيل الوقت لتهدئة التوترات، لكن لابيد ووزير الدفاع بيني غانتس سمحا باغتيال قائد الجهاد الإسلامي في شمال غزة، تيسير الجعبري.وتشير الصحيفة أيضا إلى أنه، في مساء اليوم التالي ومع تأكيد المصريين على أنهم يقتربون من اتفاق وقف إطلاق النار، اغتالت إسرائيل خالد منصور القائد البارز في حركة الجهاد الإسلامي في غزة.وفي حين أرادت مصر أن يشمل إعلان وقف إطلاق النار بيانا يشير الى أن القاهرة ستسعى للإفراج عن الأسيرين بسام السعدي وخليل عواودة، عارضت "إسرائيل" الأمر، ما أثار استياء المصريين مرة أخرى.وكان الجيش الإسرائيلي أطلق، قبل نحو 10 أيام، عملية عسكرية لاستهداف مواقع حركة الجهاد وردت الحركة من جانبها بإطلاق صواريخ من غزة تجاه إسرائيل.وبعد ساعات من إطلاق النار بين الجانبين، تم التوصل إلى اتفاق هدنة، بواسطة مصرية.

https://sputnikarabic.ae/20220818/رئيس-الأركان-الإسرائيلي-يكشف-عن-مهاجمة-دولة-ثالثة-أثناء-التصعيد-الأخير-في-غزة-1066601068.html

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مصر, إسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة, أخبار قطاع غزة, أخبار الضفة الغربية, أخبار فلسطين اليوم