https://sputnikarabic.ae/20220820/صحيفة-مصادر-مسؤولة-تنفي-استهداف-قاعدة-أمريكية-في-الكويت-بطائرات-تابعة-لفصيل-عراقي-1066650202.html

صحيفة: مصادر مسؤولة تنفي استهداف قاعدة أمريكية في الكويت بطائرات تابعة لفصيل عراقي

صحيفة: مصادر مسؤولة تنفي استهداف قاعدة أمريكية في الكويت بطائرات تابعة لفصيل عراقي

نفت مصادر مسؤولة في الكويت، اليوم السبت، +تعرض قاعدة عسكرية للجيش الأمريكي لاستهداف بطائرات تابعة لفصيل عراقي يدعى "تشكيل الوارثين"، في وقت سابق من الشهر... 20.08.2022, سبوتنيك عربي

2022-08-20T10:10+0000

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ونقلت صحيفة القبس الكويتية، عن المصادر، قولها إن "إدعاءات الميليشيات العراقية التي تطلق على نفسها (تشكيل الوارثين – المقاومة الإسلامية في العراق) باستهداف قاعدة علي السالم الجوية عارية تماما عن الصحة".وأوضحت أن "منظومة الدفاع الجوي في الكويت قوية، ولم تحدث أي اختراقات لأجواء البلاد"، مؤكدة أن "وزارة الدفاع بكل قطاعاتها وقواتها العسكرية قادرة على حماية البلاد برا وبحرا وجوا".وأشارت إلى "اتخاذ كل الاحتياطات والتأهب في كل الأحوال لحماية البلاد"، مضيفة أن "هذه الإدعاءات من قبل بعض الميليشيات العراقية التي وصفتها بـ"المشبوهة" ليست جديدة، والهدف منها بث البلبلة ونشر الأكاذيب، والعمل على تعكير صفو العلاقات بين البلدين".وجاء هذا النفي رداً على بيان متداول للفصيل العراقي يؤكد استهدافه صباح يوم 12 من الشهر الجاري للقوات الأمريكية في قاعدة علي السالم الجوية الواقعة غرب الكويت بطائرات مسيَرة.وزعم البيان أن "الطائرات أصابت الهدف وألحقت أضرارا جسيمة في القاعدة"، مشيرا إلى "عزم الفصيل مواصلة استهداف من شارك بقتل الجنرال الإيراني قاسم سليماني والعراقي أبو مهدي المهندس".يذكر أنه في 3 يناير/ كانون الثاني 2020، استهدف صاروخان من طراز "هيل فاير"، قاسم سليماني الذي كان معه أبو مهدي المهندس، نائب قائد "الحشد الشعبي" في العراق، بعد وقت قصير من مغادرتهما مطار بغداد.وأعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، فجر اليوم نفسه، تنفيذ ضربة جوية بالقرب من مطار بغداد الدولي، أسفرت عن مقتل قاسم سليماني، وأبو مهدي المهندس، وآخرين.

https://sputnikarabic.ae/20220817/تفاعل-واسع-مع-مقطع-فيديو-لقاسم-سليماني-يتحدث-بالعربية-عن-حسن-نصر-الله-1066540731.html

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