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https://sputnikarabic.ae/20220820/صورة-جديدة-تكشف-أن-أكبر-نجم-في-الكون-ليس-ضخما-كما-يشاع-عنه-1066657543.html
صورة جديدة تكشف أن أكبر نجم في الكون ليس ضخما كما يشاع عنه
صورة جديدة تكشف أن أكبر نجم في الكون ليس ضخما كما يشاع عنه
كشفت أوضح صورة على الإطلاق تم رصدها مؤخرا لأضخم نجم معروف في الكون، أنه ليس ضخما كما تردد عنه في ‏السابق. 20.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-20T13:10+0000
2022-08-20T13:10+0000
مجتمع
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وتمكن العلماء من التقاط الصورة الأكثر وضوحا للنجم "R136a1"، بواسطة تلسكوب "الجوزاء 8.1 م" في تشيلي، الذي يعد جزءا من مرصد الجوزاء الدولي الذي تديره "نوار لاب" التابعة لمؤسسة العلوم الوطنية الأمريكية، وفقا لوكالة "فرانس برس".وبينما أشارت الدراسات السابقة إلى أن كتلة النجم "R136a1" تتراوح بين 250 و320 مرة من كتلة الشمس، فتشير الملاحظات الجديدة من واقع الصورة الجديدة إلى أن هذا النجم العملاق قد تتراوح كتلته من 170 إلى 230 مرة فقط من كتلة الشمس.وعلى الرغم من أنه لا يزال يعتبر أضخم نجم معروف، إلا أن النتائج وفقا لعلماء الفلك، تشير إلى أن "الحد الأعلى لكتل النجم قد تكون أيضا أصغر مما كان يُعتقد سابقا".ولم تتمكن الملاحظات التلسكوبية السابقة للنجم الهائل من الحصول على صور دقيقة بما يكفي لالتقاط جميع الأعضاء النجمية الفردية من العنقود القريب.
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مجتمع
مجتمع

صورة جديدة تكشف أن أكبر نجم في الكون ليس ضخما كما يشاع عنه

13:10 GMT 20.08.2022
© AFP 2022 / ROLAND BACONالكون صورة التقطتها وكالة ناسا الأمريكية
الكون صورة التقطتها وكالة ناسا الأمريكية - سبوتنيك عربي, 1920, 20.08.2022
الكون صورة التقطتها وكالة ناسا الأمريكية
© AFP 2022 / ROLAND BACON
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كشفت أوضح صورة على الإطلاق تم رصدها مؤخرا لأضخم نجم معروف في الكون، أنه ليس ضخما كما تردد عنه في ‏السابق.
وتمكن العلماء من التقاط الصورة الأكثر وضوحا للنجم "R136a1"، بواسطة تلسكوب "الجوزاء 8.1 م" في تشيلي، الذي يعد جزءا من مرصد الجوزاء الدولي الذي تديره "نوار لاب" التابعة لمؤسسة العلوم الوطنية الأمريكية، وفقا لوكالة "فرانس برس".
وبينما أشارت الدراسات السابقة إلى أن كتلة النجم "R136a1" تتراوح بين 250 و320 مرة من كتلة الشمس، فتشير الملاحظات الجديدة من واقع الصورة الجديدة إلى أن هذا النجم العملاق قد تتراوح كتلته من 170 إلى 230 مرة فقط من كتلة الشمس.
وعلى الرغم من أنه لا يزال يعتبر أضخم نجم معروف، إلا أن النتائج وفقا لعلماء الفلك، تشير إلى أن "الحد الأعلى لكتل النجم قد تكون أيضا أصغر مما كان يُعتقد سابقا".
ولم تتمكن الملاحظات التلسكوبية السابقة للنجم الهائل من الحصول على صور دقيقة بما يكفي لالتقاط جميع الأعضاء النجمية الفردية من العنقود القريب.
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