صورة جديدة تكشف أن أكبر نجم في الكون ليس ضخما كما يشاع عنه
© AFP 2022 / ROLAND BACONالكون صورة التقطتها وكالة ناسا الأمريكية
الكون صورة التقطتها وكالة ناسا الأمريكية
© AFP 2022 / ROLAND BACON
كشفت أوضح صورة على الإطلاق تم رصدها مؤخرا لأضخم نجم معروف في الكون، أنه ليس ضخما كما تردد عنه في السابق.
وتمكن العلماء من التقاط الصورة الأكثر وضوحا للنجم "R136a1"، بواسطة تلسكوب "الجوزاء 8.1 م" في تشيلي، الذي يعد جزءا من مرصد الجوزاء الدولي الذي تديره "نوار لاب" التابعة لمؤسسة العلوم الوطنية الأمريكية، وفقا لوكالة "فرانس برس".
وبينما أشارت الدراسات السابقة إلى أن كتلة النجم "R136a1" تتراوح بين 250 و320 مرة من كتلة الشمس، فتشير الملاحظات الجديدة من واقع الصورة الجديدة إلى أن هذا النجم العملاق قد تتراوح كتلته من 170 إلى 230 مرة فقط من كتلة الشمس.
Researchers Estimate Size of Largest Known Star Through Sharpest Optical Image Ever Captured— 4 Dollar Website (@4dollarwebsite) August 19, 2022
R136a1, a massive star with a mass around 150 or 200 times the Sun, has been observed in great detail, along with other stars in the cluster. The images from Gemini South's Zorro in… pic.twitter.com/stZ0HBmWRI
وعلى الرغم من أنه لا يزال يعتبر أضخم نجم معروف، إلا أن النتائج وفقا لعلماء الفلك، تشير إلى أن "الحد الأعلى لكتل النجم قد تكون أيضا أصغر مما كان يُعتقد سابقا".
ولم تتمكن الملاحظات التلسكوبية السابقة للنجم الهائل من الحصول على صور دقيقة بما يكفي لالتقاط جميع الأعضاء النجمية الفردية من العنقود القريب.