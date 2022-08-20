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https://sputnikarabic.ae/20220820/علماء-البعوض-طور-قدرته-على-شم-رائحة-جسد-الإنسان-بأكثر-من-طريقة-1066659533.html
علماء: البعوض طور قدرته على شم رائحة جسد الإنسان بأكثر من طريقة
علماء: البعوض طور قدرته على شم رائحة جسد الإنسان بأكثر من طريقة
فسر علماء قدرة البعوض على لدغ البشر على الرغم من وقاية أنفسهم برش أجسادهم بطارد الحشرات ‏الماصة للدماء.‏ 20.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-20T13:55+0000
2022-08-20T13:55+0000
مجتمع
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وأشار الباحثون من جامعة "روكفلر" في مدينة نيويورك الأمريكية إلى أن الآفات الطائرة المتعطشة للدماء طورّت قدرتها على شم رائحة جسم الإنسان بأكثر من طريقة، وفقا لمجلة "Cell".واكتشفوا أن الخلايا العصبية في هوائيات البعوض مرتبطة بأنواع متعددة من المستقبلات، وهذا يعني أن الخلايا العصبية الخاصة بهم يتم تنشيطها بواسطة أكثر من مادة كيميائية يفرزها البشر، لذلك إذا تم القضاء على نوع واحد من المستقبلات، فلا يزال بإمكانها تعقب الإنسان ولدغه.وتشم معظم الحيوانات "بالمستقبلات الشمية" في أنوفها أو قرون الاستشعار، والتي يكتشف كل منها جسيم رائحة واحد فريد من نوعه.وبناء على النتائج، تؤكد أحد أبرز مؤلفي الدراسة، ليزلي فوشال، أن "العلم في حاجة إلى العمل بجدية أكبر لتحطيم البعوض، لأن التخلص من مستقبل واحد ليس له أي تأثير في إنقاذ البشر منها".كما يقترح المؤلفون ضرورة التركيز على إنشاء المزيد من الفخاخ والمواد الطاردة للحشرات، التي تعمل على كيفية معالجة البعوض لرائحة الإنسان.والبعوض قادر على تعقب البشر ولدغهم من خلال ثاني أكسيد الكربون الصادر من زفيرهم، وكذلك المواد الكيميائية في رائحة أجسامهم، بما في ذلك "1-octen-3-ol" والأمينات.
https://sputnikarabic.ae/20161229/ناموسة-اسباب-القرص-1021475833.html
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مجتمع
مجتمع

علماء: البعوض طور قدرته على شم رائحة جسد الإنسان بأكثر من طريقة

13:55 GMT 20.08.2022
© AP Photo / Felipe Danaنوع البعوض الذي ينقل فيروس "زيكا"
نوع البعوض الذي ينقل فيروس زيكا - سبوتنيك عربي, 1920, 20.08.2022
نوع البعوض الذي ينقل فيروس "زيكا"
© AP Photo / Felipe Dana
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فسر علماء قدرة البعوض على لدغ البشر على الرغم من وقاية أنفسهم برش أجسادهم بطارد الحشرات ‏الماصة للدماء.‏
وأشار الباحثون من جامعة "روكفلر" في مدينة نيويورك الأمريكية إلى أن الآفات الطائرة المتعطشة للدماء طورّت قدرتها على شم رائحة جسم الإنسان بأكثر من طريقة، وفقا لمجلة "Cell".
واكتشفوا أن الخلايا العصبية في هوائيات البعوض مرتبطة بأنواع متعددة من المستقبلات، وهذا يعني أن الخلايا العصبية الخاصة بهم يتم تنشيطها بواسطة أكثر من مادة كيميائية يفرزها البشر، لذلك إذا تم القضاء على نوع واحد من المستقبلات، فلا يزال بإمكانها تعقب الإنسان ولدغه.
وتشم معظم الحيوانات "بالمستقبلات الشمية" في أنوفها أو قرون الاستشعار، والتي يكتشف كل منها جسيم رائحة واحد فريد من نوعه.
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وبناء على النتائج، تؤكد أحد أبرز مؤلفي الدراسة، ليزلي فوشال، أن "العلم في حاجة إلى العمل بجدية أكبر لتحطيم البعوض، لأن التخلص من مستقبل واحد ليس له أي تأثير في إنقاذ البشر منها".
كما يقترح المؤلفون ضرورة التركيز على إنشاء المزيد من الفخاخ والمواد الطاردة للحشرات، التي تعمل على كيفية معالجة البعوض لرائحة الإنسان.
والبعوض قادر على تعقب البشر ولدغهم من خلال ثاني أكسيد الكربون الصادر من زفيرهم، وكذلك المواد الكيميائية في رائحة أجسامهم، بما في ذلك "1-octen-3-ol" والأمينات.
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