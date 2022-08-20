https://sputnikarabic.ae/20220820/غوتيريش-نعمل-على-تذليل-العقبات-أمام-تصدير-الحبوب-الروسية-إلى-الدول-النامية-1066659700.html
غوتيريش: نعمل على تذليل العقبات أمام تصدير الحبوب الروسية إلى الدول النامية
غوتيريش: نعمل على تذليل العقبات أمام تصدير الحبوب الروسية إلى الدول النامية
أكد الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، اليوم السبت، أن الأمم المتحدة تعمل على تذليل العقبات التي تؤثر على تصدير الحبوب الروسية إلى الدول النامية. 20.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-20T13:57+0000
2022-08-20T13:57+0000
2022-08-20T13:57+0000
العالم
منظمة الأمم المتحدة
روسيا
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القاهرة - سبوتنيك. وقال غوتيريش خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، في إسطنبول: "العقوبات (المفروضة على روسيا) تؤثر على بعض الشركات الخاصة في روسيا، ونعمل على تذليل هذه العقبات للتمكن من تصدير الحبوب الروسية إلى الدول النامية".وأضاف غوتيريش أن اتفاقية تصدير الحبوب التي تم إبرامها بين تركيا والأمم المتحدة مع أوكرانيا وروسيا، تحظى بأهمية بالغة، من أجل حل أزمة الغذاء في العالم وخفض أسعار المواد الغذائية.وتابع قائلا: "قد لا يكون هناك ما يكفي من الغذاء في عام 2023، لذلك فإن هذه العملية مهمة جدا لسكان العالم".يذكر أن المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، قال في وقت سابق أن الحبوب الروسية مطلوبة كثيرا، ولكن بسبب العقوبات يصعب وصولها إلى الأسواق الخارجية.
https://sputnikarabic.ae/20220706/بيسكوف-الحبوب-الروسية-مطلوبة-كثيرا-لكنها-تواجه-صعوبة-للوصول-إلى-الأسواق-الخارجية-1064719374.html
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العالم, منظمة الأمم المتحدة, روسيا
العالم, منظمة الأمم المتحدة, روسيا
غوتيريش: نعمل على تذليل العقبات أمام تصدير الحبوب الروسية إلى الدول النامية
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أكد الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، اليوم السبت، أن الأمم المتحدة تعمل على تذليل العقبات التي تؤثر على تصدير الحبوب الروسية إلى الدول النامية.
القاهرة - سبوتنيك. وقال غوتيريش خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، في إسطنبول: "العقوبات (المفروضة على روسيا) تؤثر على بعض الشركات الخاصة في روسيا، ونعمل على تذليل هذه العقبات للتمكن من تصدير الحبوب الروسية
إلى الدول النامية".
وأضاف غوتيريش أن اتفاقية تصدير الحبوب التي تم إبرامها بين تركيا والأمم المتحدة مع أوكرانيا وروسيا
، تحظى بأهمية بالغة، من أجل حل أزمة الغذاء في العالم وخفض أسعار المواد الغذائية.
وتابع قائلا: "قد لا يكون هناك ما يكفي من الغذاء في عام 2023، لذلك فإن هذه العملية مهمة جدا لسكان العالم".
يذكر أن المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، قال في وقت سابق أن الحبوب الروسية مطلوبة كثيرا، ولكن بسبب العقوبات يصعب وصولها إلى الأسواق الخارجية.